Ad aprile prenderanno il via a Venosa (Pz) le riprese del cortometraggio Dietro le quinte. La Passione di Didone, diretto da Nadia Kibout. Il progetto sceglie la Basilicata come spazio narrativo e visivo, valorizzando il territorio senza ridurlo a semplice scenografia. Realizzato con il contributo del GAL LUCUS nellambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 20142022 e con il patrocinio del Comune di Venosa, il film è prodotto da Wolf Studios s.r.l.



Artista dal percorso internazionale tra teatro e audiovisivo, Kibout porta uno sguardo attento alla costruzione delle atmosfere e alla centralità dellattore. Il racconto affronta con sensibilità il tema del confine tra identità pubblica e vita privata, attraverso il mito di Didone tratto dallEneide di Virgilio, restituendo un ritratto intenso della complessità del mondo femminile.



La direzione della fotografia è affidata a Ugo Lo Pinto, mentre la produzione è curata da Wolf Studios Srl, realtà attiva lungo tutta la filiera audiovisiva. Girare a Venosa significa abitare una geografia culturale ricca, capace di generare valore artistico e nuove opportunità per il territorio.