A SantArcangelo si è in fibrillazione per la tanto attesa IX edizione della Via Matris che ospita come ogni anno migliaia di visitatori che danno vita e colore al favoloso centro storico della comunità santarcangiolese. Le date in programma sono, il 28 marzo e il 3 aprile, con inizio alle ore 20:30 e partenza dal rione SantAnna. La manifestazione si inserisce nel quadro delle celebrazioni tradizionali del periodo pasquale e rappresenta, ormai, un appuntamento consolidato nel panorama culturale lucano. Nel corso degli anni, levento ha conosciuto una progressiva crescita, sia in termini di partecipazione  con il coinvolgimento di oltre cento figuranti  sia per la capacità di attrarre visitatori provenienti da diverse aree della Basilicata e da altre regioni. La Via Matris si configura come una rievocazione itinerante che si svolge tra i vicoli del centro storico di SantArcangelo, proponendo una reinterpretazione in chiave teatrale dellantico Pianto dellAddolorata, componimento della tradizione popolare locale, originariamente eseguito in forma cantata durante le processioni del Venerdì Santo. Tale patrimonio immateriale è il risultato di un processo di stratificazione secolare: le strofe, tramandate oralmente e arricchitesi nel tempo, testimoniano la vitalità della cultura devozionale e la capacità delle comunità locali di rielaborare i temi della Passione secondo sensibilità e codici espressivi propri. Lo spettacolo assume la forma di un dramma musicale itinerante, articolato in diversi misteri scenici che di anno in anno vengono migliorati e arricchiti e che ripercorrono gli eventi della Passione di Cristo. Elemento distintivo della rappresentazione è la centralità della figura di Maria, la cui esperienza di madre diviene chiave interpretativa dellintero racconto. Attraverso un percorso narrativo che intreccia elementi evangelici e tradizione popolare, la Vergine è raffigurata mentre ricerca il figlio lungo le strade del paese, vivendo episodi verosimili che riflettono limmaginario collettivo della comunità. In tal modo, la Via Matris si pone non solo come evento spettacolare ma anche come significativa espressione di memoria condivisa, capace di restituire, in forma scenica, una lettura profondamente umana e partecipata della Passione, così come tramandata dalle generazioni precedenti.

Carlino La Grotta

