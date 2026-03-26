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|Nasce CERTIS Val dAgri: la prima Comunità Energetica Rinnovabile tra imprese solidali della Basilicata
26/03/2026
|Nasce CERTIS Val dAgri, la prima Comunità Energetica Rinnovabile tra imprese solidali della Basilicata, un progetto che mette in rete imprese, cittadini e territorio per favorire la produzione, la condivisione e il consumo di energia rinnovabile reale, misurata e tracciata. CERTIS Val dAgri rappresenta un nuovo tassello dellecosistema nazionale di Comunità Solare, sviluppato da Solar Info Community società benefit, realtà pioniera da oltre quindici anni nella promozione di modelli energetici partecipativi, sostenibili e orientati alla responsabilità sociale.
Il progetto valorizza in particolare le opportunità offerte dagli incentivi nazionali, che permettono alle imprese di accedere a contributi fino al 40% a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici, rendendo la partecipazione alla comunità energetica ancora più accessibile e conveniente.
La CERTIS come strumento di transizione inclusiva.
La CERTIS Val dAgri si inserisce in un contesto territoriale complesso, storicamente legato al settore fossile, proponendo un modello alternativo e complementare capace di trasformare lenergia in un bene comune e condiviso.
Con grande orgoglio annuncio la nascita della CERTIS della Val dAgri, una comunità energetica che segna linizio di una nuova fase di collaborazione tra imprese, cittadini e territorio.
Questo progetto non è solo produzione di energia rinnovabile: è un modello concreto di sostenibilità che unisce risparmio economico, responsabilità sociale e valorizzazione delle risorse locali.
La CERTIS dimostra che anche un territorio con una storia legata al fossile può diventare esempio di coraggio e innovazione, contribuendo a una transizione energetica inclusiva che non lascia indietro nessuno.
Ruggero Angeli, Presidente CERTIS Val dAgri
CERTIS Val dAgri supera i limiti delle CER tradizionali perché fa parte dellecosistema di Comunità Solare, una piattaforma tecnologica e territoriale che consente anche a soggetti che non possono entrare formalmente nelle CER tradizionali per vincoli normativi, dimensionali o geografici di monitorare, condividere e attestare lenergia rinnovabile prodotta e consumata.
Con CERTIS offriamo alle imprese uno strumento capace di unire competitività, sostenibilità e responsabilità sociale, trasformando la transizione energetica in unoccasione concreta di sviluppo per la Val dAgri e per lintera Basilicata.
Marinella Michelato, CEO Solar Info Community SRL SB
Grazie al monitoraggio puntuale dei flussi energetici, alla tracciabilità dei kWh condivisi e allintegrazione con strumenti di rendicontazione ESG, la CERTIS diventa un abilitatore strategico per la trasformazione del territorio.
In sintesi, la CERTIS della Val dAgri è un modello di comunità energetica per le imprese e il territorio che nasce per accompagnare le imprese locali in un percorso concreto di transizione energetica, consentendo loro di:
produrre e condividere energia rinnovabile a livello territoriale;
accedere agli incentivi previsti dalla normativa nazionale;
migliorare il proprio posizionamento reputazionale e i rating ESG;
ridurre i costi energetici
favorire modelli di economia solidale e cooperativa;
rafforzare il legame tra imprese, cittadini e territorio;
accompagnare la Val dAgri verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.
Le imprese e i cittadini interessati a partecipare alla CERTIS Val dAgri possono contattare Solar Info Community ai seguenti recapiti:
377 393 9380
051 0035777
info@solarinfocommunity.it
www.solarinfocommunity.it
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