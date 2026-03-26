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Nasce CERTIS Val dAgri: la prima Comunità Energetica Rinnovabile tra imprese solidali della Basilicata

26/03/2026

Nasce CERTIS Val dAgri, la prima Comunità Energetica Rinnovabile tra imprese solidali della Basilicata, un progetto che mette in rete imprese, cittadini e territorio per favorire la produzione, la condivisione e il consumo di energia rinnovabile reale, misurata e tracciata. CERTIS Val dAgri rappresenta un nuovo tassello dellecosistema nazionale di Comunità Solare, sviluppato da Solar Info Community  società benefit, realtà pioniera da oltre quindici anni nella promozione di modelli energetici partecipativi, sostenibili e orientati alla responsabilità sociale.
Il progetto valorizza in particolare le opportunità offerte dagli incentivi nazionali, che permettono alle imprese di accedere a contributi fino al 40% a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici, rendendo la partecipazione alla comunità energetica ancora più accessibile e conveniente.
La CERTIS come strumento di transizione inclusiva.
La CERTIS Val dAgri si inserisce in un contesto territoriale complesso, storicamente legato al settore fossile, proponendo un modello alternativo e complementare capace di trasformare lenergia in un bene comune e condiviso.
Con grande orgoglio annuncio la nascita della CERTIS della Val dAgri, una comunità energetica che segna linizio di una nuova fase di collaborazione tra imprese, cittadini e territorio.
Questo progetto non è solo produzione di energia rinnovabile: è un modello concreto di sostenibilità che unisce risparmio economico, responsabilità sociale e valorizzazione delle risorse locali.
La CERTIS dimostra che anche un territorio con una storia legata al fossile può diventare esempio di coraggio e innovazione, contribuendo a una transizione energetica inclusiva che non lascia indietro nessuno.
 Ruggero Angeli, Presidente CERTIS Val dAgri
CERTIS Val dAgri supera i limiti delle CER tradizionali perché fa parte dellecosistema di Comunità Solare, una piattaforma tecnologica e territoriale che consente anche a soggetti che non possono entrare formalmente nelle CER tradizionali  per vincoli normativi, dimensionali o geografici  di monitorare, condividere e attestare lenergia rinnovabile prodotta e consumata.
Con CERTIS offriamo alle imprese uno strumento capace di unire competitività, sostenibilità e responsabilità sociale, trasformando la transizione energetica in unoccasione concreta di sviluppo per la Val dAgri e per lintera Basilicata.
 Marinella Michelato, CEO Solar Info Community SRL SB
Grazie al monitoraggio puntuale dei flussi energetici, alla tracciabilità dei kWh condivisi e allintegrazione con strumenti di rendicontazione ESG, la CERTIS diventa un abilitatore strategico per la trasformazione del territorio.
In sintesi, la CERTIS della Val dAgri è un modello di comunità energetica per le imprese e il territorio che nasce per accompagnare le imprese locali in un percorso concreto di transizione energetica, consentendo loro di:
produrre e condividere energia rinnovabile a livello territoriale;
accedere agli incentivi previsti dalla normativa nazionale;
migliorare il proprio posizionamento reputazionale e i rating ESG;
ridurre i costi energetici
favorire modelli di economia solidale e cooperativa;
rafforzare il legame tra imprese, cittadini e territorio;
accompagnare la Val dAgri verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.


Le imprese e i cittadini interessati a partecipare alla CERTIS Val dAgri possono contattare Solar Info Community ai seguenti recapiti:

377 393 9380
051 0035777
info@solarinfocommunity.it
www.solarinfocommunity.it



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