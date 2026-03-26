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|A Calvello in programma sabato l'Assemblea regionale della Rete Ente Pro Loco Basilicata
26/03/2026
|E' in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 10 a Calvello (Pz) presso la sala conferenze del Convento Santa Maria de Plano in Largo Garibaldi l'assemblea regionale di Ente Pro Loco Basilicata. A farlo sapere il Presidente regionale della Rete Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere nazionale della Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps Rocco Franciosa. All'assemblea regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps patrocinata da Regione Basilicata, Apt Basilicata, Anci Basilicata, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e Comune di Calvello organizzata in collaborazione con la Pro Loco Calvello presieduta da Rocco Di Grazia sono previsti gli interventi di Anna Cantisani Sindaco di Calvello, Gaetano Vitale Segretario Ente Pro Loco Basilicata, Antonio Tisci Presidente Parco nazionale Appennino Lucano, Carmela De Vivo Portavoce Forum Terzo Settore Basilicata, Giannino Romaniello Presidente Csv Basilicata, Gerardo Larocca Presidente Anci Basilicata, Margherita Sarli Direttore Apt Basilicata e dell' Assessore all'Agricoltura della Regione Basilicata Carmine Cicala.
Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa dichiara "l'assemblea regionale rappresenta un importante momemto democratico della vita associativa di condivisione e di prospettiva in cui con la partecipazione delle istituzioni realizziamo un bilancio delle attivitá svolte e avviamo le iniziative programmate al servizio delle Pro Loco e dei territori per un maggiore sviluppo turistico puntando sulla sinergia tra gli attori coinvolti". Il tema dell'Assemblea Ente Pro Loco Basilicata Aps di quest'anno scelto dal direttivo regionale é "Volontari Pro Loco: Custodi di Storia e Tradizioni, Promotori di Turismo e Territorio per lo sviluppo turistico della Basilicata" per affermare la centralità e l'importanza dell'impegno del volontariato di terzo settore lucano sempre più fondamentale per la capillare presenza sul territorio regionale.
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