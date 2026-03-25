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Matera, Ospedale Madonna delle Grazie: inaugurati i nuovi spazi della Terapia Intensiva con 11 posti letto in più

25/03/2026

Inaugurati questa mattina allOspedale Madonna delle Grazie di Matera, i nuovi spazi della Terapia Intensiva Generale nellambito degli interventi di potenziamento del sistema sanitario finanziati dal Decreto Rilancio e successivamente sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Lintervento rientra nel più ampio programma di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera regionale, avviato per rispondere alle esigenze emerse durante lemergenza pandemica da COVID-19 e per garantire una maggiore capacità nella gestione di eventuali future situazioni critiche.
Grazie a un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, sono stati realizzati lavori edili e impiantistici, adeguamenti alle normative antincendio e sono state acquistate attrezzature e tecnologie di ultima generazione. Il progetto prevede lampliamento dei posti letto di Terapia Intensiva da 8 a 19, con un incremento complessivo di 11 unità.
Questo importante traguardo rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della nostra capacità assistenziale  dichiara il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo  e testimonia limpegno nel garantire ai cittadini cure sempre più sicure, moderne ed efficienti. Linvestimento sulla Terapia Intensiva è strategico non solo per affrontare le emergenze e le urgenze, ma anche per migliorare la qualità dei servizi sanitari e nel post operatorio.
Linaugurazione dei nuovi spazi della Terapia Intensiva dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera  sostiene lAssessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico -rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della rete ospedaliera lucana. Lincremento dei posti letto da 8 a 19, finanziato con le risorse del Decreto Rilancio e oggi sostenuto dal PNRR, consente di potenziare in modo concreto la capacità di risposta alle emergenze e di migliorare la qualità dellassistenza, grazie anche allintroduzione di tecnologie avanzate e alladeguamento degli spazi agli standard più elevati di sicurezza. È un investimento strategico che conferma limpegno della Regione Basilicata nel costruire una sanità più moderna, resiliente e sempre più vicina ai bisogni dei cittadini.



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