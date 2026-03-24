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Sottoscritto accordo tra la Rete Pro Loco Epli e il Mimit

24/03/2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e la Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps (Epli) hanno siglato un protocollo di intesa finalizzato alla promozione, valorizzazione e tutela del Made in Italy. Laccordo, della durata di tre anni, prevede una collaborazione con il sistema delle Pro Loco, che anche questanno saranno protagoniste attive nella Giornata Nazionale del Made in Italy. In questo contesto, particolare rilievo sarà dato alla sensibilizzazione delle opportunità offerte dalle Case del Made in Italy, diffuse su tutto il territorio nazionale, quali hub strategici capaci di generare una forte sinergia tra istituzioni, comunità locali e realtà produttive. Laccordo prevede inoltre lavvio di un inventario del patrimonio culturale immateriale legato alle professioni artigianali, quale strumento di tutela e trasmissione dei saperi. Soddisfazione per il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea "si tratta di un segno tangibile di un riconoscimento nazionale da parte di un ministero importante del ruolo significativo che svolgono le Pro Loco sul territorio italiano e premia l'egregio lavoro che la Rete Pro Loco Epli ben rappresentata dal Presidente nazionale Pasquale Ciurleo sta svolgendo in tutta Italia". "La Rete Associativa EPLI, ha inteso celebrare questo accordo - fa sapere il Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo - con due eventi nazionali a valere sulla Giornata del Made in Italy che si aggiungono alle ulteriori 125 su tutto il territorio nazionale organizzate da altrettante Pro Loco: una a Lagnasco (Cn) in occasione della Fiera Internazionale sulla frutticoltura Fruttinfiore che andrà in scena dal 27 al 29 Marzo ed unaltra il 18 Aprile a Carovigno (Br) con la collaborazione della Pro Loco Ostuni Marina e la Pro Loco Carovigno". L'evento regionale per celebrare la Giornata nazionale del Made in Italy si svolgerà invece a Matera promosso da Ente Pro Loco Basilicata Aps e pmi "iInformatica srl" ideatrice del "Lucanum -Il Gioco della Basilicata" il prossimo 21 aprile 2026 dalle ore 10 presso la sede aziendale lucana con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps.


Nella foto da sinistra il Presidente nazionale Ciurleo e il Presidente regionale Franciosa a Pisticci al Museo Essenza Lucano dell'Amaro Lucano



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