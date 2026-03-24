Giovedì 26 marzo la stagione del Teatro Festival Ferrandina  A Mimì prosegue con uno dei titoli più emblematici del teatro pirandelliano: Il berretto a sonagli. Protagonista listrionico Enrico Guarneri nel ruolo di Ciampa, affiancato dalla sensibile interpretazione di Nadia De Luca, per la regia di Guglielmo Ferro.



Al centro della commedia, Pirandello colloca la figura di Ciampa, personaggio complesso e stratificato, sospeso tra il bisogno di salvaguardare la propria reputazione e la consapevolezza di essere, al tempo stesso, artefice e vittima di una società fondata sullonore, sullapparenza e sulle convenzioni. Attraverso le sue teorie e il suo sguardo lucido, lautore indaga la frattura tra identità autentica e immagine pubblica, rendendo il tema dellessere e dellapparire il vero motore drammaturgico dellopera.



La Sicilia evocata da Pirandello  con i suoi richiami ai pupi, al teatro di marionette, ai codici dellinganno e della maschera  diventa specchio di dinamiche universali: lindividuo che si difende, che recita, che si nasconde. In questo contesto, la figura di Beatrice emerge come forza di rottura: è lei, con la sua ribellione, a incrinare lequilibrio sociale e a far esplodere la verità dietro un presunto adulterio che tutti vorrebbero occultare.



Ne nasce una commedia tragica, ironica e grottesca, in cui Pirandello intreccia magistralmente tensione, sarcasmo e umanità. La presenza scenica di Enrico Guarnieri, nel ruolo di Ciampa, restituisce tutta la potenza di un personaggio iconico, mentre Nadia De Luca dà voce e corpo alla ribellione di Beatrice, in un allestimento che porta la firma registica di Guglielmo Ferro, erede sensibile e rigoroso della tradizione pirandelliana.



Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00. Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.



I biglietti sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/il-berretto-a-sonagli-26-marzo-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28142.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.