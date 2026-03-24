Grandioso successo di risultati e borse di studio per lAsd Centro Danza Matera alla terza edizione del Csi in danza. La scuola materana ora è pronta alla sfida nazionale che si terrà a Firenze a maggio. La manifestazione territoriale, organizzata dal Comitato Regionale di Basilicata del presidente Mimmo Lavanga, per il terzo anno consecutivo ha portato a Potenza, al CineTeatro Don Bosco, numerose scuole di danza lucano e pugliesi. Agli ordini di una giuria deccezione di talento e competenza, formata da: Antonella Albano, Alex Atzewi, Carlos Kamizele ed Emma Cianchi, sono state tantissime le esibizioni in gara.







Uno straordinario risultato quello portato a casa dalle ragazze e i ragazzi guidati dalla maestra Mary DAlessio, che con quattro primi posti, tre secondi posti e due terzi posti hanno fatto incetta di premi. Delle circa cinquanta coreografie preparate dalla scuola materana, ne sono state presentate nove e tutte hanno raggiunto un posto sul podio e nellordine: primo posto nella categoria Baby Hip Hop tra i gruppi con la coreografia "Smash"; primo posto nella categoria Junior tra i solisti Modern con "In silenzio" per Chiara De Carlo; primo posto nella categoria Children tra i solisti Danza Classica con "Pizzicato" per Elisabetta Gentile; primo posto nella categoria Junior tra i gruppi Modern con la coreografia "Enough"; secondo posto nella categoria Baby solisti Danza Classica con "Drummer bunny" per Matilde Calculli; secondo posto nella categoria Children contemporaneo tra i gruppi con la coreografia "Astra"; secondo posto nella categoria Junior Hip Hop tra i gruppi con la coreografia "Mix style"; terzo posto nella categoria Junior gruppi contemporaneo con la coreografia "In riflesso"; terzo posto nella categoria Senior solisti Danza Classica con la coreografia "Kitri variation" per Sara Bubbico.







Hanno preso parte alla manifestazione ben 39 ballerini materani di varie età, esibendosi dinanzi agli oltre 400 presenti con una platea completamente piena al CineTeatro Don Bosco di Potenza, ottenendo dai maestri e giudici presenti anche numerose borse di studio, sia tre i solisti che per le esibizioni dei gruppi. Insomma splendidi risultati che esaltano il lavoro della direttrice e maestra Mary DAlessio.



Siamo assolutamente e pienamente soddisfatti dei risultati. Siamo riusciti a confermarci nei successi (come nel 2024 e 2025) e, ancora di più, a migliorarci nelle performance. Insomma siamo davvero tanto contenti, dimostrando che la passione e il lavoro pagano sempre. E adesso subito in palestra per preparare il campionato nazionale di Campi Bisenzio (Fi) a maggio, per portare la nostra danza e rappresentare la nostra piccola regione, continuando a nutrire passioni e sogni. Credo nella qualità e nella voglia dei nostri ragazzi, certamente sostenuti dalle loro famiglie cui rivolgo un grazie colmo di affetto  conclude Mary DAlessio . Tutto questo, tuttavia, deve accompagnarsi ad uno speciale ringraziamento alla famiglia sportiva del Centro Sportivo Italiano, impegnato nella promozione di questa splendida Arte che è la Danza.

