|
|
|Il Filo di Arianna: prosegue il percorso formativo per caregiver
19/03/2026
|Prosegue con successo il percorso dedicato a familiari, volontari e personale non sanitario impegnati quotidianamente nellassistenza a persone con demenze e Parkinsonismi. Il corso, organizzato da Coop Adan con il supporto di numerosi partner e sostenitori, propone contenuti pratici, relazionali ed emotivi, con lobiettivo di migliorare la qualità dellassistenza e della vita dei caregiver e dei loro familiari. Il calendario dei prossimi incontri prevede:
21 marzo, ore 15:0018:00 Dott.ssa Rosa Mazziotta: gestione della cura personale e quotidiana, igiene, alimentazione, sonno e mobilità, con particolare attenzione alle difficoltà dei pazienti con rigidità muscolare.
28 marzo, ore 15:0018:00 Dott.ssa Maria Rosaria La Becca: stress e burnout del caregiver, role playing, simulazioni pratiche e gestione dei comportamenti complessi dei malati.
18 aprile, ore 15:0018:00 Dott.ssa La Becca & Dott.ssa Elisa Greco: comunicazione e relazione con il malato, alimentazione e disfagia, stimolazione cognitiva, supporto emotivo e lavori di gruppo.
23 maggio, ore 15:0018:00 Dott.ssa Daniela Carmignano & Riccardo Pierri: primo soccorso e gestione delle emergenze, con focus sulla prevenzione delle cadute. 6 giugno, weekend Avv. Antonello Pierre & Dott.ssa Aurora Distefano: legislazione sulla disabilità, supporto economico e sociale, nomina di tutore e gestione dei contratti del caregiver.
13 giugno, ore 15:0018:00 Dott.ssa La Becca & Dott.ssa Carmignano: istituzionalizzazione del malato, accompagnamento al fine vita, hospice, gestione del lutto post-cura e supporto al caregiver. Il percorso si propone di fornire strumenti pratici, esercitazioni, simulazioni e momenti di confronto per affrontare le sfide quotidiane dellassistenza, promuovendo il benessere dei caregiver e dei loro familiari.
Per informazioni e iscrizioni: ilfilodiarianna@coopadan.org 380 149 3332
''Il Filo di Arianna'' è promosso dalla Cooperativa sociale Adan con il sostegno della Fondazione CON IL SUD, si rivolge ai caregiver del territorio del Marmo Platano Melandro, affrontando la solitudine e le difficoltà quotidiane di chi si prende cura di persone affette da Alzheimer, Parkinson e altre malattie neurodegenerative. Lobiettivo è migliorare la qualità della vita di chi assiste i malati, offrendo loro formazione e supporto. Il progetto è sostenuto da una rete di partner locali, tra cui ARLAB, lAssociazione Alzheimer Basilicata, i Comuni di Picerno (capofila) , Brienza, Tito e Satriano di Lucania, la Cooperativa Sociale Ricco Dentro, lazienda agricola Annamaria Distefano e la Fondazione Nazionale Antiusura Interesse Uomo Onlus.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|19/03/2026 - Il Filo di Arianna: prosegue il percorso formativo per caregiver
Prosegue con successo il percorso dedicato a familiari, volontari e personale non sanitario impegnati quotidianamente nellassistenza a persone con demenze e Parkinsonismi. Il corso, organizzato da Coop Adan con il supporto di numerosi partner e sostenitori, propone contenut...-->continua
|
|
|19/03/2026 - AGONIA, il nuovo album di Chiello: da domani disponibile in digitale, CD e vinile
Domani, venerdì 20 marzo, esce in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) AGONIA, il nuovo album di CHIELLO (https://island.lnk.to/AGONIA).
Lalbum contiene TI PENSO SEMPRE (Island...-->continua
|
|
|19/03/2026 - Rassegna conferenze-dibattito di Educazione Sanitaria ''Meglio prevenire che curare''
Il Circolo Radici Aps è lieto di annunciare lavvio della rassegna di conferenze-dibattito di educazione sanitaria intitolata "Meglio prevenire che curare", un principio fondamentale attribuito a Ippocrate, il quale ha segnato il passaggio della medicina dal ...-->continua
|
|
|19/03/2026 - Equinozio di primavera e riti lucani: a Castelgrande studiosi a confronto tra astronomia e tradizione
Sabato 21 marzo 2026, a partire dalle ore 10:00 e per lintera giornata, Castelgrande ospiterà Equinozio
evento sommamente favorevole, iniziativa dedicata allastronomia culturale e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Levento, patrocinato da Regio...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV