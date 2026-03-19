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Equinozio di primavera e riti lucani: a Castelgrande studiosi a confronto tra astronomia e tradizione

19/03/2026

Sabato 21 marzo 2026, a partire dalle ore 10:00 e per lintera giornata, Castelgrande ospiterà Equinozio evento sommamente favorevole, iniziativa dedicata allastronomia culturale e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Levento, patrocinato da Regione Basilicata, GAL Percorsi, Comune di Castelgrande e Pro Loco Castelgrande, rientra nel programma regionale dedicato ai beni intangibili.

La mattinata si aprirà alle ore 10:00 presso la Ludoteca comunale di via Marconi 13 con laboratori ludico-didattici riservati a bambini e ragazzi, finalizzati a un primo approccio ai fenomeni astronomici e alle tradizioni popolari.

Il momento centrale della giornata si terrà alle ore 16:30 presso lOsservatorio astronomico amatoriale Annibale de Gasparis, in Contrada Campestre. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Cianci e del vicesindaco di Pescopagano, Francesco Gonnella, i lavori saranno coordinati dal dott. Vincenzo Masi.

Nel corso della tavola rotonda, Antonio Zazzerini illustrerà il significato e le origini della Passata, mentre Stefania Satriano approfondirà il rito della Spina di Baragiano, entrambe manifestazioni identitarie che le associazioni promuovono e tutelano attivamente.

Il prof. Luciano Garramone offrirà unanalisi dellequinozio di primavera in chiave interdisciplinare, collegando scienza, letteratura, musica e arti figurative. A seguire, il prof. Lucio Saggese presenterà una lettura innovativa dei riti tradizionali, proponendo un possibile legame con i fenomeni astronomici e con lequinozio primaverile.

Le conclusioni saranno affidate a Ferdinando De Micco, rappresentante dellUnione Astrofili Italiani, e a Leonardo Lozito, in rappresentanza dei Gruppi Archeologici dItalia. I due relatori inquadreranno il patrimonio archeoastronomico lucano allinterno di reti più ampie, evidenziando opportunità di valorizzazione e collegamenti con iniziative nazionali e internazionali, anche in continuità con progettualità legate a Matera.

Liniziativa si propone di restituire dignità culturale a pratiche storiche ed etnografiche spesso considerate marginali, dimostrando come esse possano essere interpretate anche alla luce dellastronomia culturale. In questo contesto si inserisce limpegno del Comune di Castelgrande nel recupero dellOsservatorio Annibale de Gasparis, dopo anni di inattività, e nel potenziamento del museo interattivo Astrodomus, con lobiettivo di rafforzare lattrattività culturale, educativa e turistica del territorio.



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