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|Equinozio di primavera e riti lucani: a Castelgrande studiosi a confronto tra astronomia e tradizione
19/03/2026
|Sabato 21 marzo 2026, a partire dalle ore 10:00 e per lintera giornata, Castelgrande ospiterà Equinozio
evento sommamente favorevole, iniziativa dedicata allastronomia culturale e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Levento, patrocinato da Regione Basilicata, GAL Percorsi, Comune di Castelgrande e Pro Loco Castelgrande, rientra nel programma regionale dedicato ai beni intangibili.
La mattinata si aprirà alle ore 10:00 presso la Ludoteca comunale di via Marconi 13 con laboratori ludico-didattici riservati a bambini e ragazzi, finalizzati a un primo approccio ai fenomeni astronomici e alle tradizioni popolari.
Il momento centrale della giornata si terrà alle ore 16:30 presso lOsservatorio astronomico amatoriale Annibale de Gasparis, in Contrada Campestre. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Cianci e del vicesindaco di Pescopagano, Francesco Gonnella, i lavori saranno coordinati dal dott. Vincenzo Masi.
Nel corso della tavola rotonda, Antonio Zazzerini illustrerà il significato e le origini della Passata, mentre Stefania Satriano approfondirà il rito della Spina di Baragiano, entrambe manifestazioni identitarie che le associazioni promuovono e tutelano attivamente.
Il prof. Luciano Garramone offrirà unanalisi dellequinozio di primavera in chiave interdisciplinare, collegando scienza, letteratura, musica e arti figurative. A seguire, il prof. Lucio Saggese presenterà una lettura innovativa dei riti tradizionali, proponendo un possibile legame con i fenomeni astronomici e con lequinozio primaverile.
Le conclusioni saranno affidate a Ferdinando De Micco, rappresentante dellUnione Astrofili Italiani, e a Leonardo Lozito, in rappresentanza dei Gruppi Archeologici dItalia. I due relatori inquadreranno il patrimonio archeoastronomico lucano allinterno di reti più ampie, evidenziando opportunità di valorizzazione e collegamenti con iniziative nazionali e internazionali, anche in continuità con progettualità legate a Matera.
Liniziativa si propone di restituire dignità culturale a pratiche storiche ed etnografiche spesso considerate marginali, dimostrando come esse possano essere interpretate anche alla luce dellastronomia culturale. In questo contesto si inserisce limpegno del Comune di Castelgrande nel recupero dellOsservatorio Annibale de Gasparis, dopo anni di inattività, e nel potenziamento del museo interattivo Astrodomus, con lobiettivo di rafforzare lattrattività culturale, educativa e turistica del territorio.
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