Si è riunita negli scorsi giorni lAssemblea dei soci dellAssociazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, convocata in seguito alle dimissioni anticipate della presidente Rosanna Petrocelli, per motivi di carattere personale. Durante lincontro, la presidente uscente ha letto un breve messaggio di saluti, ricordando limpegno, la dedizione e il tempo che necessitano per stare dietro ad una non facile patologia come il Diabete Tipo 1, oltre alla necessaria partecipazione alle attività di unassociazione che guarda al bene collettivo e non del singolo. Inoltre è stata data lettura della relazione sulle attività svolte nellanno 2025 per la chiusura dellesercizio.



La gran parte dei soci, al momento del voto, ha espresso la volontà di rimettere nelle mani di Angela Possidente, il ruolo di presidente, riconoscendole i tanti sacrifici e le battaglie portate avanti durante i due mandati precedenti.

Insieme ad Angela Possidente, di seguito i nuovi componenti del Direttivo:

- ⁠Errichetti Nadia, vicepresidente con delega al Progetto Scuola;

- Isoldi Giammarco, segretario e gestione social;

- ⁠Palladino Giuseppe, tesoriere;

- ⁠Lammoglia Maria Grazia, delegata Diabete Italia categoria young;

- ⁠Benedetto Marica, delega Diabete Italia categoria t1 e gestione social;

- ⁠Lentini Giuseppe, consigliere con delega AGD Italia;

- ⁠Pepe Maria, consigliere con delega alla gestione social:

- ⁠Oliveto Anna Maria, consigliere con delega alla gestione nuovi esordi;

- ⁠Spera Loredana, consigliere;

- ⁠Buchicchio Teresa, consigliere.



Mi riempie dorgoglio sapere che le famiglie lucane che ogni giorno combattono con il Diabete Tipo 1 mi hanno voluto nuovamente come loro punto di riferimento. Abbiamo fatto tanto negli anni passati e con la stessa tenacia di sempre, faremo sentire la nostra voce tra le istituzioni. Vogliamo dare continuità ma anche un nuovo slancio ad AGGD Basilicata, saremo sempre dalla parte dei più giovani e delle loro famiglie, perché come diciamo sempre la malattia non è solo di chi ne è affetto, ma coinvolge tutti quelli che stanno intorno, ha affermato la Presidente Angela Possidente.