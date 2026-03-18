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|ANCI Basilicata prosegue la campagna nazionale Mai bandiera bianca contro la violenza sulle donne
18/03/2026
|Prosegue il cammino di ANCI per la presentazione della campagna nazionale e del Rapporto dedicato al contrasto della violenza maschile contro le donne.
Dopo il primo momento istituzionale, tenutosi presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, il percorso continuerà a Matera nellambito del convegno Stereotipi, disuguaglianze e violenze di genere, in programma il 19 marzo 2026 alle ore 17:00 presso la Camera di Commercio della Basilicata, come da locandina.
Liniziativa, promossa da ANCI Basilicata congiuntamente alle Consigliere di parità, è rivolta ad amministratori e amministratrici locali, comunicatori, uffici stampa e social media manager dei Comuni, con lobiettivo di diffondere i contenuti della campagna di comunicazione nazionale promossa da ANCI, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La campagna, dal titolo Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca, intende rafforzare il ruolo delle istituzioni locali nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, valorizzando limpegno dei Comuni come presìdi istituzionali di prossimità e attori strategici nella battaglia culturale, sociale e quotidiana contro ogni forma di violenza.
Elemento simbolico delliniziativa è una bandiera da esporre nei Comuni, quale segno visibile di identità, presenza e impegno pubblico. Ai Sindaci sarà richiesto di aderire formalmente alla campagna, esponendo la bandiera e coinvolgendo influencer e figure pubbliche locali come ambassador del messaggio, in particolare tra i giovani, anche attraverso i canali social, per garantire una diffusione capillare e multicanale.
Nel corso dellincontro saranno illustrati gli strumenti messi a disposizione dei Comuni e le linee guida per un utilizzo efficace della campagna sui canali istituzionali, insieme al quadro delle politiche e delle iniziative nazionali per il contrasto alla violenza di genere, con un focus sul ruolo strategico degli enti locali.
Durante le iniziative sarà inoltre presentato il Rapporto ANCI Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca, che offre unanalisi aggiornata del fenomeno e valorizza le buone pratiche e limpegno dei Comuni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne.
Liniziativa rappresenta un momento di confronto istituzionale di alto valore, volto a consolidare una rete territoriale sempre più coesa e determinata nel contrasto alla violenza di genere, riaffermando con chiarezza che su questo tema non può esserci alcuna resa: mai bandiera bianca.
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