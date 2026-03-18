Prosegue il cammino di ANCI per la presentazione della campagna nazionale e del Rapporto dedicato al contrasto della violenza maschile contro le donne.

Dopo il primo momento istituzionale, tenutosi presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, il percorso continuerà a Matera nellambito del convegno Stereotipi, disuguaglianze e violenze di genere, in programma il 19 marzo 2026 alle ore 17:00 presso la Camera di Commercio della Basilicata, come da locandina.

Liniziativa, promossa da ANCI Basilicata congiuntamente alle Consigliere di parità, è rivolta ad amministratori e amministratrici locali, comunicatori, uffici stampa e social media manager dei Comuni, con lobiettivo di diffondere i contenuti della campagna di comunicazione nazionale promossa da ANCI, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La campagna, dal titolo Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca, intende rafforzare il ruolo delle istituzioni locali nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, valorizzando limpegno dei Comuni come presìdi istituzionali di prossimità e attori strategici nella battaglia culturale, sociale e quotidiana contro ogni forma di violenza.

Elemento simbolico delliniziativa è una bandiera da esporre nei Comuni, quale segno visibile di identità, presenza e impegno pubblico. Ai Sindaci sarà richiesto di aderire formalmente alla campagna, esponendo la bandiera e coinvolgendo influencer e figure pubbliche locali come ambassador del messaggio, in particolare tra i giovani, anche attraverso i canali social, per garantire una diffusione capillare e multicanale.

Nel corso dellincontro saranno illustrati gli strumenti messi a disposizione dei Comuni e le linee guida per un utilizzo efficace della campagna sui canali istituzionali, insieme al quadro delle politiche e delle iniziative nazionali per il contrasto alla violenza di genere, con un focus sul ruolo strategico degli enti locali.

Durante le iniziative sarà inoltre presentato il Rapporto ANCI Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca, che offre unanalisi aggiornata del fenomeno e valorizza le buone pratiche e limpegno dei Comuni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne.

Liniziativa rappresenta un momento di confronto istituzionale di alto valore, volto a consolidare una rete territoriale sempre più coesa e determinata nel contrasto alla violenza di genere, riaffermando con chiarezza che su questo tema non può esserci alcuna resa: mai bandiera bianca.