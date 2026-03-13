Alla BMT  Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli 2026, Rotonda, centro nel cuore del Parco nazionale del Pollino, è presente con Il Borgo Ospitale Albergo Diffuso per raccontare e promuovere lanima autentica della Basilicata. Durante la manifestazione, che da ventinove anni riunisce operatori del settore, tour operator, istituzioni e buyer provenienti da diversi Paesi, si stanno svolgendo numerosi incontri con buyers internazionali provenienti da Spagna, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Danimarca, Finlandia, Germania e Svezia, interessati a conoscere da vicino un territorio ancora tutto da scoprire. Al centro dei dialoghi cè Rotonda, porta del Parco, con le sue tradizioni, i paesaggi incontaminati e le eccellenze gastronomiche che rendono questo luogo unico. Lobiettivo è creare pacchetti turistici su misura - spiegano i referenti del Borgo ospitale diffuso - pensati per far vivere ai visitatori esperienze autentiche: natura, cultura, sapori locali e ospitalità diffusa tra i vicoli del borgo. Unoccasione importante per costruire nuove connessioni internazionali e far conoscere sempre di più Rotonda e il Pollino come destinazione di viaggio capace di sorprendere in ogni stagione. Alla Btm di Napoli non si parla solo di destinazioni, ma anche di come la tecnologia e i nuovi trend stanno cambiando le abitudini dei consumatori. Grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo. "Un ambito sul quale stiamo lavorando e che ci troverà pronti ad affrontare le nuove sfide".