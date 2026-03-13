|
|
|Rotonda alla BTM di Napoli per raccontare lanima autentica della Basilicata
13/03/2026
|Alla BMT Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli 2026, Rotonda, centro nel cuore del Parco nazionale del Pollino, è presente con Il Borgo Ospitale Albergo Diffuso per raccontare e promuovere lanima autentica della Basilicata. Durante la manifestazione, che da ventinove anni riunisce operatori del settore, tour operator, istituzioni e buyer provenienti da diversi Paesi, si stanno svolgendo numerosi incontri con buyers internazionali provenienti da Spagna, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Danimarca, Finlandia, Germania e Svezia, interessati a conoscere da vicino un territorio ancora tutto da scoprire. Al centro dei dialoghi cè Rotonda, porta del Parco, con le sue tradizioni, i paesaggi incontaminati e le eccellenze gastronomiche che rendono questo luogo unico. Lobiettivo è creare pacchetti turistici su misura - spiegano i referenti del Borgo ospitale diffuso - pensati per far vivere ai visitatori esperienze autentiche: natura, cultura, sapori locali e ospitalità diffusa tra i vicoli del borgo. Unoccasione importante per costruire nuove connessioni internazionali e far conoscere sempre di più Rotonda e il Pollino come destinazione di viaggio capace di sorprendere in ogni stagione. Alla Btm di Napoli non si parla solo di destinazioni, ma anche di come la tecnologia e i nuovi trend stanno cambiando le abitudini dei consumatori. Grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo. "Un ambito sul quale stiamo lavorando e che ci troverà pronti ad affrontare le nuove sfide".
|
archivio
|ALTRE NEWS
|13/03/2026 - Medihospes: secondo appuntamento del progetto Crescere Insieme a S. Severino L
Nel pomeriggio di ieri, 12 Marzo presso il Centro Visite di S. Severino Lucano, si è svolto il secondo appuntamento del percorso, Crescere Insieme di Medihospes, rivolto alle famiglie con background migratorio del Centro SAI di San Severino Lucano, ed a quelle dell centro ...-->continua
|
|
|13/03/2026 - Rotonda alla BTM di Napoli per raccontare lanima autentica della Basilicata
Alla BMT Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli 2026, Rotonda, centro nel cuore del Parco nazionale del Pollino, è presente con Il Borgo Ospitale Albergo Diffuso per raccontare e promuovere lanima autentica della Basilicata. Durante la manifestazione, c...-->continua
|
|
|13/03/2026 - La Basilicata a Milano con i suoi Cammini
La Basilicata cammina. E lo fa su più sentieri, tutti destinati a raccontare un territorio che ha scelto la lentezza come cifra identitaria del proprio modello turistico. L'Azienda di Promozione Turistica della Basilicata sarà presente alla XXII edizione di "F...-->continua
|
|
|13/03/2026 - N (Anima), il nuovo singolo di Nicolas Caputo che fa da apripista allalbum
È uscito oggi N (Anima), nuovo singolo di Nicolas Caputo, giovane cantautore di Viggianello. Il brano, prodotto da Eclissi Studios, racconta del momento in cui si smette di scappare da un mondo sordo per iniziare ad ascoltare la propria voce. È la storia di ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV