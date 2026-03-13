La Basilicata a Milano con i suoi Cammini 13/03/2026 La Basilicata cammina. E lo fa su più sentieri, tutti destinati a raccontare un territorio che ha scelto la lentezza come cifra identitaria del proprio modello turistico. L'Azienda di Promozione Turistica della Basilicata sarà presente alla XXII edizione di "Fa' la cosa giusta!", la fiera nazionale dedicata al consumo critico, agli stili di vita sostenibili e alle buone pratiche organizzata a Fiera Milano Rho da oggi 13 marzo al 15 marzo, con uno spazio espositivo nella sezione "Viaggio e Grandi Cammini". La manifestazione, che nell'edizione 2025 ha superato i 52.000 visitatori, si conferma la piattaforma più autorevole in Italia per la promozione del turismo responsabile e della mobilità dolce.



Al Padiglione 16  Stand F21, APT Basilicata allestirà uno spazio di 15 mq che sarà punto di incontro per operatori del settore, appassionati di cammini e visitatori: un luogo dove la Basilicata si presenterà non come destinazione da consumare, ma come esperienza da attraversare. Mappe, guide, materiali informativi e la presenza diretta di esperti del territorio accompagneranno i visitatori in un racconto che abbraccia l'intera rete degli itinerari lucani, a partire dal Cammino Basilicata Coast to Coast, fulcro della partecipazione: l'itinerario che congiunge la costa tirrenica e quella ionica attraversando borghi, paesaggi naturali di straordinario valore e comunità depositarie di storia e tradizioni millenarie. I risultati della stagione 2025 ne attestano la forza con dati precisi: la presenza alla scorsa edizione della fiera  resa possibile dal contributo del GAL La Cittadella del Sapere nell'ambito del progetto di cooperazione "Le Vie dei Sapori"  ha generato circa 350 camminatori sul percorso, oltre 2.400 pernottamenti aggiuntivi sul territorio lucano e un impatto economico stimato in circa 600 euro per partecipante.



Il Coast to Coast non è tuttavia un caso isolato, ma parte di un sistema articolato di itinerari che fanno della Basilicata una delle destinazioni più interessanti d'Italia per il turismo a piedi. Tra i percorsi di punta figura il Cammino Materano, che conduce pellegrini e viaggiatori verso Matera, la Città dei Sassi e Capitale Europea della Cultura 2019, attraverso paesaggi rupestri di rara suggestione, intrecciando spiritualità, storia e natura. A questi si affiancano numerosi altri tracciati che compongono la trama del turismo lento lucano: dalla Via Appia, l'antica regina viarum che solca il territorio regionale e dalla Via Herculea, ai sentieri del Parco Nazionale del Pollino, la più vasta area protetta d'Italia, fino ai percorsi tra i calanchi della Val d'Agri, i boschi della Val Sarmento e i borghi dell'entroterra che custodiscono un patrimonio immateriale di inestimabile valore.



La presenza alla fiera è espressione di una collaborazione strutturata tra soggetti pubblici e privati che condividono una visione comune del turismo come strumento di sviluppo sostenibile. La Sezione CAI "G. De Lorenzo" di Lagonegro garantirà la propria presenza per l'intera durata della manifestazione, assicurando competenza tecnica e orientamento ai visitatori; allo stand saranno distribuiti le mappe dei percorsi, la guida Lonely Planet del Cammino Basilicata Coast to Coast promossa da APT Basilicata e una brochure dedicata che renderà merito a tutti i soggetti che hanno reso possibile la partecipazione. Il GAL La Cittadella del Sapere conferma il proprio sostegno, coerentemente con la missione di valorizzare il patrimonio ambientale e culturale della regione incentivando una fruizione responsabile delle risorse naturali. Pollino Adventure completerà l'offerta dello stand con la propria proposta di turismo attivo e outdoor, ampliando la gamma delle esperienze lucane raccontate al pubblico milanese.



La sezione del Club Alpino Italiano di Lagonegro sarà presente da venerdì 13 marzo fino a domenica 15 marzo alla Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili Fa la cosa giusta!, in programma a Milano.

La partecipazione avverrà allinterno dello stand della Regione Basilicata, acquistato e organizzato dallAPT Basilicata, che ringraziamo per lopportunità concessa di promuovere il territorio lucano e le sue esperienze di turismo lento.

In questo contesto la sezione CAI di Lagonegro presenterà al pubblico della fiera il Cammino Basilicata Coast to Coast, un itinerario escursionistico che attraversa la regione da mare a mare e che rappresenta un progetto di valorizzazione del paesaggio, delle comunità locali e della rete dei sentieri.

La sezione CAI di lagonegro desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento agli sponsor privati che hanno sostenuto questa iniziativa e ai Comuni di Latronico e Maratea, che con il loro contributo hanno reso possibile la partecipazione alla manifestazione milanese.

Durante i giorni di permanenza a Milano sono inoltre previsti due momenti di incontro e di presentazione del Cammino Basilicata Coast to Coast ospitati da altre realtà del Club Alpino Italiano. In particolare, la sezione di Lagonegro sarà ospite della sezione CAI di Sovico e della sezione CAI di Brugherio, con due serate dedicate alla scoperta dellitinerario e delle sue potenzialità escursionistiche e culturali.

La presenza alla fiera rappresenta unimportante occasione per far conoscere la Basilicata e i suoi cammini a un pubblico nazionale sempre più attento alle esperienze di turismo sostenibile e ai territori autentici.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 13/03/2026 - Medihospes: secondo appuntamento del progetto Crescere Insieme a S. Severino L

Nel pomeriggio di ieri, 12 Marzo presso il Centro Visite di S. Severino Lucano, si è svolto il secondo appuntamento del percorso, Crescere Insieme di Medihospes, rivolto alle famiglie con background migratorio del Centro SAI di San Severino Lucano, ed a quelle dell centro ...-->continua 13/03/2026 - Rotonda alla BTM di Napoli per raccontare lanima autentica della Basilicata

Alla BMT  Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli 2026, Rotonda, centro nel cuore del Parco nazionale del Pollino, è presente con Il Borgo Ospitale Albergo Diffuso per raccontare e promuovere lanima autentica della Basilicata. Durante la manifestazione, c...-->continua 13/03/2026 - La Basilicata a Milano con i suoi Cammini

La Basilicata cammina. E lo fa su più sentieri, tutti destinati a raccontare un territorio che ha scelto la lentezza come cifra identitaria del proprio modello turistico. L'Azienda di Promozione Turistica della Basilicata sarà presente alla XXII edizione di "F...-->continua 13/03/2026 - N (Anima), il nuovo singolo di Nicolas Caputo che fa da apripista allalbum

È uscito oggi N (Anima), nuovo singolo di Nicolas Caputo, giovane cantautore di Viggianello. Il brano, prodotto da Eclissi Studios, racconta del momento in cui si smette di scappare da un mondo sordo per iniziare ad ascoltare la propria voce. È la storia di ...-->continua E NEWS