Economia circolare e innovazione digitale: al via in Basilicata workshop

12/03/2026

Puntano alla formazione dei SymbioTech Manager, figure professionali capaci di accompagnare il sistema produttivo nella transizione verde e digitale, i workshop organizzati in Basilicata da Exeo Lab società potentina di consulenza. Gli incontri, centrati sui temi delleconomia circolare, delle tecnologie digitali e delle nuove competenze per il futuro delle imprese, rientrano nellambito del progetto europeo SymbioTech. Il percorso formativo, rivolto sia al mondo universitario sia alla formazione professionale, prevede moduli didattici e attività pratiche per consentire ai partecipanti di sviluppare competenze tecniche, digitali e manageriali legate alla simbiosi industriale. I contenuti del materiale formativo spaziano dai principi della simbiosi industriale alla valutazione degli impatti ambientali, fino allutilizzo di tecnologie digitali avanzate  come intelligenza artificiale, analisi dei dati e blockchain  per migliorare la gestione delle risorse e la trasparenza dei processi produttivi. Al termine del percorso sarà possibile ottenere crediti formativi riconosciuti a livello europeo, spendibili sia nei percorsi accademici sia nei programmi di formazione continua. Al centro del workshop la presentazione del Syllabus formativo sulla simbiosi industriale digitale: un programma educativo pensato per formare professionisti in grado di integrare sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e collaborazione tra imprese. Fondamentale il know how di Exeo Lab, partner del progetto europeo SymbioTech, da sempre impegnata a portare sul territorio competenze e opportunità legate ai programmi europei. Iniziative di questo tipo rappresentano unimportante opportunità- spiegano gli esperti di Exeo Lab - da un lato favoriscono la diffusione di nuove competenze tra studenti e giovani professionisti, avvicinandoli ai temi delleconomia circolare e dellinnovazione digitale, dallaltro offrono alle imprese locali strumenti e professionalità utili per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale, migliorare lefficienza nelluso delle risorse e sviluppare modelli produttivi più sostenibili. In prospettiva - concludono - la formazione di figure specializzate come i SymbioTech Managers potrà contribuire anche alla creazione di nuove opportunità occupazionali, rafforzando il legame tra formazione, innovazione e sviluppo del tessuto economico locale.





