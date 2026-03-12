HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Ordine Psicologi della Basilicata:domani il WelcomeDay della comunità professionale

12/03/2026

LOrdine degli Psicologi della Basilicata promuove il WelcomeDay  Cerimonia della comunità professionale, in programma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 9.30 presso lAula Magna dellUniversità degli Studi della Basilicata a Potenza Rione Francioso.
Liniziativa rappresenta un momento di particolare valore istituzionale e simbolico per la comunità professionale regionale e nasce con lobiettivo di accogliere i nuovi iscritti allAlbo e riconoscere il contributo dei colleghi che hanno raggiunto oltre trentanni di iscrizione allOrdine.
Durante la cerimonia i nuovi iscritti leggeranno limpegno solenne della professione, riconoscendo pubblicamente i valori etici e deontologici che guidano lesercizio della psicologia. Ai colleghi con più di trentanni di iscrizione verrà consegnata una spilla con il simbolo dellOrdine degli Psicologi della Basilicata, come segno di riconoscimento e gratitudine per il percorso professionale svolto e per il
contributo offerto nel tempo alla crescita della professione sul territorio.
La scelta di svolgere la cerimonia presso lUniversità degli Studi della Basilicata sottolinea il valore
del legame tra formazione accademica, pratica professionale e responsabilità sociale della psicologia, evidenziando la continuità tra il percorso di formazione e lingresso nella comunità
professionale.
Alla cerimonia sarà presente anche Pasquale Rizzi, primo Presidente dellOrdine degli Psicologi della Basilicata, testimone delle origini e dello sviluppo della professione psicologica nella regione. «Il WelcomeDay  sottolinea la Presidente dellOrdine degli Psicologi della Basilicata, Caterina
Cerbino  vuole essere un momento di incontro tra generazioni della stessa professione: accogliere
i nuovi colleghi e, allo stesso tempo, riconoscere il valore dellesperienza di chi da molti anni esercita
la psicologia con competenza, responsabilità e dedizione. Una professione cresce quando sa riconoscere la propria storia e guardare insieme al futuro».
La giornata rappresenterà quindi un momento di comunità, di riconoscimento e di responsabilità condivisa, nel segno del ruolo sociale della psicologia e del contributo che la professione offre al
benessere delle persone e delle comunità.



