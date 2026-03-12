|
|
|Ordine Psicologi della Basilicata:domani il WelcomeDay della comunità professionale
12/03/2026
|LOrdine degli Psicologi della Basilicata promuove il WelcomeDay Cerimonia della comunità professionale, in programma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 9.30 presso lAula Magna dellUniversità degli Studi della Basilicata a Potenza Rione Francioso.
Liniziativa rappresenta un momento di particolare valore istituzionale e simbolico per la comunità professionale regionale e nasce con lobiettivo di accogliere i nuovi iscritti allAlbo e riconoscere il contributo dei colleghi che hanno raggiunto oltre trentanni di iscrizione allOrdine.
Durante la cerimonia i nuovi iscritti leggeranno limpegno solenne della professione, riconoscendo pubblicamente i valori etici e deontologici che guidano lesercizio della psicologia. Ai colleghi con più di trentanni di iscrizione verrà consegnata una spilla con il simbolo dellOrdine degli Psicologi della Basilicata, come segno di riconoscimento e gratitudine per il percorso professionale svolto e per il
contributo offerto nel tempo alla crescita della professione sul territorio.
La scelta di svolgere la cerimonia presso lUniversità degli Studi della Basilicata sottolinea il valore
del legame tra formazione accademica, pratica professionale e responsabilità sociale della psicologia, evidenziando la continuità tra il percorso di formazione e lingresso nella comunità
professionale.
Alla cerimonia sarà presente anche Pasquale Rizzi, primo Presidente dellOrdine degli Psicologi della Basilicata, testimone delle origini e dello sviluppo della professione psicologica nella regione. «Il WelcomeDay sottolinea la Presidente dellOrdine degli Psicologi della Basilicata, Caterina
Cerbino vuole essere un momento di incontro tra generazioni della stessa professione: accogliere
i nuovi colleghi e, allo stesso tempo, riconoscere il valore dellesperienza di chi da molti anni esercita
la psicologia con competenza, responsabilità e dedizione. Una professione cresce quando sa riconoscere la propria storia e guardare insieme al futuro».
La giornata rappresenterà quindi un momento di comunità, di riconoscimento e di responsabilità condivisa, nel segno del ruolo sociale della psicologia e del contributo che la professione offre al
benessere delle persone e delle comunità.
|
archivio
E NEWS
|
WEB TV