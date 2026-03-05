|
|
|A Senise la mostra del Meeting di Rimini 2025 Luce da Luce"Nicea 1700 anni dopo
5/03/2026
|Dal 9 al 14 marzo 2026, nel Chiostro del Complesso Monumentale San Francesco di Senise, sarà allestita la mostra Luce da Luce"
Nicea 1700 anni dopo
La mostra, nata nellambito del Meeting di Rimini per lamicizia fra i popoli, e ' dedicata, in occasione dei 1700 anni, al Concilio di Nicea( 325 d. C) , evento decisivo per la storia del cristianesimo e della civiltà europea.
Liniziativa è promossa dal Movimento di Comunione e Liberazione, con il patrocinio della Città di Senise, della Diocesi di Tursi-Lagonegro e dell'
ISIS " L. SINISGALLI" di Senise.
La mostra propone un percorso storico, teologico e culturale che aiuta a comprendere il significato e lattualità del primo concilio ecumenico della Chiesa. Il Concilio di Nicea rappresentò una svolta fondamentale nella storia del cristianesimo: la Chiesa formulò in modo chiaro la professione di fede che ancora oggi è custodita nel Credo.
Attraverso pannelli, immagini e materiali di approfondimento, la mostra accompagna il visitatore a riscoprire come le domande affrontate dai Padri conciliari sul volto di Dio, sullidentità di Cristo e sul destino delluomo restino oggi sorprendentemente attuali.
Dopo essere stata presentata al Meeting di Rimini e in diverse sedi universitarie e culturali in Italia, la mostra è arrivata anche in Basilicata e offre al territorio unoccasione di dialogo culturale,di approfondimento storico e di confronto sul significato della fede nella società contemporanea.
Linaugurazione si terrà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze del Complesso Monumentale San Francesco.
Introdurrà l'incontro il professor Andrea Borraccia, Docente di Lettere presso lI.I.S. E. Fermi di Policoro.
Interverranno:
- la prof.ssa Maria Chiara DOmmarco, ricercatrice in Storia della Chiesa e docente presso la Higher School of Economics di Mosca
- il professore Francesco Bellusci, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo Classico Isabella Morra di Senise
-Don Giovanni Grassani, responsabile regionale della Fraternità di Comunione e Liberazione
- S.E. Mons. Vincenzo Orofino, vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro
La mostra sarà visitabile dal 9 al 14 marzo 2026 con i seguenti orari:
9.00 13.00; 17.00 20.00
LIngresso è gratuito.
Per prenotazioni( per gruppi o visite guidate) : 389 4254137.
|
A Senise la mostra del Meeting di Rimini 2025 Luce da Luce"Nicea 1700 anni dopo
