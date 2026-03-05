HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A Senise la mostra del Meeting di Rimini 2025 Luce da Luce"Nicea 1700 anni dopo

5/03/2026

Dal 9 al 14 marzo 2026, nel Chiostro del Complesso Monumentale San Francesco di Senise, sarà allestita la mostra Luce da Luce"
Nicea 1700 anni dopo
La mostra, nata nellambito del Meeting di Rimini per lamicizia fra i popoli, e ' dedicata, in occasione dei 1700 anni, al Concilio di Nicea( 325 d. C) , evento decisivo per la storia del cristianesimo e della civiltà europea.

Liniziativa è promossa dal Movimento di Comunione e Liberazione, con il patrocinio della Città di Senise, della Diocesi di Tursi-Lagonegro e dell'
ISIS " L. SINISGALLI" di Senise.

La mostra propone un percorso storico, teologico e culturale che aiuta a comprendere il significato e lattualità del primo concilio ecumenico della Chiesa. Il Concilio di Nicea rappresentò una svolta fondamentale nella storia del cristianesimo: la Chiesa formulò in modo chiaro la professione di fede che ancora oggi è custodita nel Credo.

Attraverso pannelli, immagini e materiali di approfondimento, la mostra accompagna il visitatore a riscoprire come le domande affrontate dai Padri conciliari  sul volto di Dio, sullidentità di Cristo e sul destino delluomo  restino oggi sorprendentemente attuali.

Dopo essere stata presentata al Meeting di Rimini e in diverse sedi universitarie e culturali in Italia, la mostra è arrivata anche in Basilicata e offre al territorio unoccasione di dialogo culturale,di approfondimento storico e di confronto sul significato della fede nella società contemporanea.

Linaugurazione si terrà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze del Complesso Monumentale San Francesco.

Introdurrà l'incontro il professor Andrea Borraccia, Docente di Lettere presso lI.I.S. E. Fermi di Policoro.

Interverranno:
- la prof.ssa Maria Chiara DOmmarco, ricercatrice in Storia della Chiesa e docente presso la Higher School of Economics di Mosca
- il professore Francesco Bellusci, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo Classico Isabella Morra di Senise
-Don Giovanni Grassani, responsabile regionale della Fraternità di Comunione e Liberazione
- S.E. Mons. Vincenzo Orofino, vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro

La mostra sarà visitabile dal 9 al 14 marzo 2026 con i seguenti orari:
9.00  13.00; 17.00  20.00

LIngresso è gratuito.
Per prenotazioni( per gruppi o visite guidate) : 389 4254137.



