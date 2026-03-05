Domenica 8 marzo su Rai 1 andrà in onda la quinta serie di Imma Tataranni  Sostituto Procuratore fiction, diretta dal regista Francesco Amato, nella quale sarà presente anche Giuseppe Ninno, il poliedrico Mandrake.

Celebre per i suoi irresistibili contenuti online, per i fumetti e per il suo show teatrale con cui porta in scena la famiglia Imbarazzi, con il suo universo irriverente e spassoso, lartista brindisino il cui management è seguito dalla società Euphorica, debutta sul piccolo schermo.

Il personaggio che interpreto è quello di un agente immobiliare  ha spiegato Giuseppe Ninno - un ruolo che mi è stato cucito addosso dagli sceneggiatori e in cui ho ritrovato molti aspetti interpretativi che mi rappresentano specie per i modi un po' genuini e 'caserecci' del personaggio che cercherà di vendere la casa di Imma.



Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera, è il sostituto procuratore di Matera: brillante, diretta e dotata di una memoria prodigiosa. Accanto a lei cè Pietro De Ruggeri, marito paziente e affettuoso, interpretato da Massimiliano Gallo. Il maresciallo Ippazio Calogiuri, volto di Alessio Lapice, è il collega più vicino a Imma, con cui condivide un rapporto intenso e complesso. Valentina, la figlia, introduce nella narrazione il lato più familiare e vulnerabile della protagonista. Oltre alla partecipazione di Giuseppe Ninno, la nuova stagione segna anche lingresso di Rocco Papaleo nel ruolo di procuratore capo. La produzione è stata realizzata tra Matera e diversi luoghi della Basilicata, con il sostegno della Lucana Film Commission e della Regione Basilicata.

Sul set mi sono sentito subito a mio agio grazie anche a Vanessa Scalera: un'attrice fantastica, piena di talento, che oggi posso definire anche un'ottima amica  ha commentato Giuseppe Ninno -. Recitare e lavorare con lei e con attori del calibro di Massimiliano Gallo, Rocco Papaleo e Barbara Ronchi è stato per me oltre che un onore anche un meraviglioso approccio al mondo delle serie tv. Per questo sento di dover esprimere un ringraziamento speciale a tutto lo staff e alla straordinaria professionalità e umanità del regista Francesco Amato, che mi ha accolto sul set calorosamente fin dal primo istante.



