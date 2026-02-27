HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Popular Chic: il nuovo singolo Pisticci Forever celebra le radici lucane e lanima di Pisticci

27/02/2026

Il duo musicale Popular Chic, formato da Marika Mastronardi e Daniele La Vittoria, presenta il nuovo singolo Pisticci Forever, omaggio pop alla città di Pisticci. Il brano nasce dalla penna di La Vittoria dopo un soggiorno estivo nel 2025 tra la campagna e il mare di Marina di Pisticci, esperienza che ha ispirato un messaggio di rinascita personale e legame con le radici lucane. La canzone, semplice e orecchiabile, chiude con un passaggio parlato che richiama lidentità dellintera Basilicata. Pisticci Forever uscirà ufficialmente il 10 aprile 2026.



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale