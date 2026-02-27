A Brienza domani, 28 febbraio, si celebra la Giornata della restanza  riabitare le aree interne, dedicata al futuro dei territori lucani. Alle ore 10, allI.T.E. A. Falce, incontro con gli studenti sul tema Orientamento, opportunità e innovazione nelle aree interne di Basilicata. Interverranno Raffaele Votta, Caterina Salvia (G.A.L. Basilicata) ed Emma Gagliardi (Unibas).



Alle 18, nella sala refettoriale dei Frati minori, convegno su Analisi e prospettive delle aree interne con amministratori e rappresentanti di Cittadinanzattiva, tra cui Antonio Sabbatella, Carmelo Petraglia (Unibas, consulente Svimez) e Raffaele Vitulli. Liniziativa è promossa da Cittadinanzattiva Brienza, Comune e I.R.E. A. Falce.