Celebrati i sessantanni della Pro Loco Pisticci 25/02/2026 Nel centralissimo Corso Margherita di Pisticci a sessantanni dal 24 febbraio 1966 celebrato l'importante anniversario dalla data di costituzione della Pro Loco Pisticci tra le più longeve della Basilicata.

In una sala gremita di soci storici, tra cui alcuni soci fondatori ed ex Presidenti e nuovi associati, dove per l'occasione é stata allestita la mostra fotografica con le manifestazioni realizzate nel corso degli anni si è svolta la cerimonia celebrativa dei sessantanni della Pro Loco Pisticci Aps fortemente voluta dalla Presidente Maria Teresa Romeo e dal direttivo in carica.

Particolarmente emozionata la Presidente Pro Loco Pisticci Maria Teresa Romeo, nonché Vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps, nel ringraziare per la calorosa partecipazione ha dichiarato "sono onorata e orgogliosa di presiedere un sodalizio che ha radici forti e tanto entusiasmo per il futuro, testimoniato dall'attaccamento di tanti soci storici e soprattuto da numerosi nuovi associati con la passione di offrire un contributo fattivo alle manifestazioni programmate".

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e consigliere nazionale Assoguide Rocco Franciosa il quale nel ringraziare per il gradito invito ha rivolto un messaggio di gratitudine ai soci fondatori, ai Presidenti ed ai componenti dei direttivi che si sono succeduti nei sessantanni di vita del sodalizio pisticcesse rivolgendo un plauso alla Presidente Romeo ed al direttivo in carica per aver voluto celebrare tale importante ricorrenza con un mese intero di eventi ma soprattutto per aver posto al centro il valore umano mostrato con tanto impegno, amore e passione da tantissimi cittadini pisticcesi che sono custodi di storia e tradizioni, promotori di turismo e territorio, che hanno contribuito e contribuisconono alla crescita sociale, culturale e turistico della nostra meravigliosa Lucania.

Per l'occasione consegnata dal Presidente regionale Rocco Franciosa a nome del comitato regionale e del Presidente nazionale della Rete associativa Terzo Settore Pro Loco Epli Aps Pasquale Ciurleo una targa celebrativa per il sessantesimo anniversario dalla fondazione della Pro Loco Pisticci.

Auguri di buon lavoro ed un plauso sono stati espressi al direttivo in carica composto da Maria Teresa Romeo Presidente, Pietro Calandriello vicepresidente, Graziano Mininno tesoriere, Francesca Fittipaldi segretaria, consiglieri: Pasquale Taccardi, Denise Albino, e Grazia Cariglia ed ai giovani Operatori dei progetti di Servizio Civile Universale di Promozione Italia che stanno offrendo un valido contributo nelle attività associative.

La Pro Loco Pisticci Aps per la ricorrenza ha consegnato ai figli di Carlo Blancagemma un Premio alla memoria per l'impegno culturale e artistico prestato nei confronti della comunità.

Al Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps Franciosa è stato consegnato un dipinto dell'artista pisticcese Ivanna Melfi con la "pacchiana" simbolo della tradizione e dell'identità locale.

Alla cerimonia sono intervenuti Paolo Giannasio Presidente Pro Loco Marconia, l'assessore comunale Rocco Negro, i consiglieri comunali Domenico Giannone e Renato Rago, e gli ex Presidenti Beniamino Laurenza, Pasquale Sisto, Giovanni Rotundo e il socio fondatore Michele Sisto.

