Un fine settimana dedicato alla bellezza, alla creatività e al benessere interiore: il 6, 7 e 8 marzo Basile Casa  Home & Contract (Via Del Gallitello, 72) ospita Armonia, Design & Benessere: evento che celebra il dodicesimo anniversario di Experience, il laboratorio olistico fondato da Rossella Capobianco, designer e coach Feng Shui. Un anniversario non casuale: Experience nasce infatti l8 marzo 2014, nel giorno simbolo della forza femminile, e porta con sé unimpronta che unisce sensibilità, cura e visione.



In dodici anni, Experience è diventato un luogo di incontro e contaminazione, aperto alle energie creative del territorio lucano e nazionale. Un laboratorio aperto alla formazione, arte, cultura e pratiche di benessere, offrendo spazi di crescita personale e collettiva. "Armonia" ne rappresenta oggi la sintesi più matura: tre giorni che uniscono una grande mostra darte collettiva a un ricco programma di talk, letture e performance musicali.



Mostra con circa 60 artisti lucani



La mostra d'arte riunisce circa 60 artisti provenienti da Potenza, Matera e dallintero territorio lucano. Un mosaico di linguaggi contemporanei  pittura, scultura, fotografia, installazioni  che trasforma Basile Casa  Home & Contract in un percorso immersivo tra colore, materia e suggestioni. Il racconto corale testimonia la vitalità creativa della Basilicata. Focus su opere al femminile e non solo per declinare l'armonia in ogni sua sfaccettatura.



Programma dei talk



Venerdì 6 marzo  ore 17.30

La rassegna si apre con un incontro dedicato al dialogo tra Arte, Design e Benessere, un confronto a più voci moderato da Nico Basile che esplorerà il potere trasformativo degli spazi e delle forme. Interverranno:



* Federica DAndrea (Vice sindaco Potenza)

* Rossella Capobianco

* Alessandra Lapolla

* Antonio Maroscia

* Carmen Cipolla

* Arjana Bechere



Sabato 7 marzo  ore 17.30

La parola diventa protagonista con un incontro dedicato alla letteratura come strumento di cura e introspezione. Partecipano:



* Roberto Falotico (Assessore alla Cultura Potenza)

* Carmen Cangi, coordinatrice

* Cinzia DAgostino, moderatrice

* Novella Capoluongo, Antonio Avenoso

* Domenico Lauria, Michelangelo DAuria

* Prospero Cascini



Domenica 8 marzo  ore 17.30

Il gran finale, nel giorno della Festa della Donna, accoglie nuove voci poetiche e narrative, coordinate da Carmen Cangi e moderate da Cinzia D'Agostino:



* Andrea Galgano

* Laura Sposato

* Donato Di Capua

* Angelo Parisi

* Teresa Tancredi

* Francesco Cosenza

* Nicoletta Fortunato



Fondamentale, inoltre, la presenza di partner lucani. A completare lesperienza, momenti musicali che accompagneranno il pubblico nelle tre giornate:



* Venerdì 6: Simona Russillo, Michele Lorusso e Kenzo

* Sabato 7: Michele Lorusso

* Domenica 8: Simona Russillo



Armonia, Design & Benessere è un invito a rallentare, osservare, ascoltare. Un viaggio nel bello che diventa cura, un omaggio alla creatività e alla forza delle relazioni, un ponte tra discipline che insieme costruiscono benessere.

