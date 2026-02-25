|
|A Potenza weekend con "Armonia: Design & Benessere"
25/02/2026
|Un fine settimana dedicato alla bellezza, alla creatività e al benessere interiore: il 6, 7 e 8 marzo Basile Casa Home & Contract (Via Del Gallitello, 72) ospita Armonia, Design & Benessere: evento che celebra il dodicesimo anniversario di Experience, il laboratorio olistico fondato da Rossella Capobianco, designer e coach Feng Shui. Un anniversario non casuale: Experience nasce infatti l8 marzo 2014, nel giorno simbolo della forza femminile, e porta con sé unimpronta che unisce sensibilità, cura e visione.
In dodici anni, Experience è diventato un luogo di incontro e contaminazione, aperto alle energie creative del territorio lucano e nazionale. Un laboratorio aperto alla formazione, arte, cultura e pratiche di benessere, offrendo spazi di crescita personale e collettiva. "Armonia" ne rappresenta oggi la sintesi più matura: tre giorni che uniscono una grande mostra darte collettiva a un ricco programma di talk, letture e performance musicali.
Mostra con circa 60 artisti lucani
La mostra d'arte riunisce circa 60 artisti provenienti da Potenza, Matera e dallintero territorio lucano. Un mosaico di linguaggi contemporanei pittura, scultura, fotografia, installazioni che trasforma Basile Casa Home & Contract in un percorso immersivo tra colore, materia e suggestioni. Il racconto corale testimonia la vitalità creativa della Basilicata. Focus su opere al femminile e non solo per declinare l'armonia in ogni sua sfaccettatura.
Programma dei talk
Venerdì 6 marzo ore 17.30
La rassegna si apre con un incontro dedicato al dialogo tra Arte, Design e Benessere, un confronto a più voci moderato da Nico Basile che esplorerà il potere trasformativo degli spazi e delle forme. Interverranno:
* Federica DAndrea (Vice sindaco Potenza)
* Rossella Capobianco
* Alessandra Lapolla
* Antonio Maroscia
* Carmen Cipolla
* Arjana Bechere
Sabato 7 marzo ore 17.30
La parola diventa protagonista con un incontro dedicato alla letteratura come strumento di cura e introspezione. Partecipano:
* Roberto Falotico (Assessore alla Cultura Potenza)
* Carmen Cangi, coordinatrice
* Cinzia DAgostino, moderatrice
* Novella Capoluongo, Antonio Avenoso
* Domenico Lauria, Michelangelo DAuria
* Prospero Cascini
Domenica 8 marzo ore 17.30
Il gran finale, nel giorno della Festa della Donna, accoglie nuove voci poetiche e narrative, coordinate da Carmen Cangi e moderate da Cinzia D'Agostino:
* Andrea Galgano
* Laura Sposato
* Donato Di Capua
* Angelo Parisi
* Teresa Tancredi
* Francesco Cosenza
* Nicoletta Fortunato
Fondamentale, inoltre, la presenza di partner lucani. A completare lesperienza, momenti musicali che accompagneranno il pubblico nelle tre giornate:
* Venerdì 6: Simona Russillo, Michele Lorusso e Kenzo
* Sabato 7: Michele Lorusso
* Domenica 8: Simona Russillo
Armonia, Design & Benessere è un invito a rallentare, osservare, ascoltare. Un viaggio nel bello che diventa cura, un omaggio alla creatività e alla forza delle relazioni, un ponte tra discipline che insieme costruiscono benessere.
