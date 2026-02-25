Giovedi 26 febbraio, ore 20.30, nellAuditorium Gervasio di Matera, nuovo appuntamento della stagione Basilicata Opere in Atto 2026 della Camerata delle Arti con Historias de Tango: un viaggio nellanima complessa e appassionata del tango argentino, uno spettacolo che intreccia parola e musica in una narrazione intensa e coinvolgente, guidata dalla voce dellattore Ettore Bassi, con il supporto musicale di Gennaro Minichiello, violino,Giovanna DAmato, violoncello, Manuel Petti, fisarmonica, e i ballerini di tango argentino Rachele Morelli e Nelson Piliu.



Lo spettacolo conduce il pubblico attraverso i paesaggi emotivi del Río de la Plata, attraversando milonga e balada, desiderio e memoria, ironia e struggimento. Al centro del percorso risuonano le musiche di Astor Piazzolla, il grande innovatore del tango contemporaneo, affiancate dai testi di autori che hanno contribuito a forgiare il mito e la poetica argentina, come Jorge Luis Borges e Horacio Ferrer.



In scena, Ettore Bassi assume il ruolo di cantore e narratore, accompagnando lo spettatore in un racconto per immagini e suggestioni, dove la parola illumina la musica e la musica amplifica la parola. Il risultato è un intreccio drammaturgico raffinato, capace di restituire il fascino e la tensione culturale di un mondo in cui passione e malinconia convivono in equilibrio costante.



A sostenere la narrazione è la musica dal vivo, che plasma il tessuto sonoro con delicatezza e intensità, passando dal lirismo più intimo alle esplosioni ritmiche tipiche del tango. Limpianto musicale alterna atmosfere sospese  evocate dal respiro del bandoneón  a momenti di virtuosismo strumentale, costruendo un percorso sonoro che diventa esso stesso racconto.



Spesso arricchito dalla presenza di una coppia di ballerini, lo spettacolo traduce in gesto corporeo le tensioni drammaturgiche della musica e del testo: il passo di danza diventa proiezione fisica del sentimento narrato, mentre le immagini coreografiche completano e amplificano lesperienza sensoriale proposta al pubblico.



Ettore Bassi avvia la propria carriera nel 1992, per poi affermarsi come volto noto del piccolo e grande schermo.



Nel corso degli anni è stato protagonista di numerose produzioni cinematografiche e televisive, tra cui Un posto al sole, Il maresciallo Rocca 2, Un medico in famiglia 2, Carabinieri, San Pietro, Giovanni Paolo II, Chiara e Francesco, oltre a diverse pellicole per il cinema.



La sua versatilità interpretativa e la capacità di coniugare intensità espressiva e misura narrativa trovano in Historias de Tango una dimensione particolarmente congeniale, in cui la parola diventa musica e la musica racconto.



La stagione concertistica della Camerata delle Arti è sostenuta dal MIC  Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Matera.