Nuovo importante riconoscimento per Carlo Miraglia, titolare a Rotonda del locale Pollino DiVino. Il sommelier professionista lucano è stato di fatti premiato per il secondo anno consecutivo alla Slow Wine Fair, che si è svolta a Bologna. La kermesse internazionale, giunta alla quinta edizione, è stata condotta da Andrea Amadei. Un format che si è rinnovato nel segno della doppia selezione: ovvero, dopo la prima del voto popolare, si arriva alla successiva da parte degli esperti.

Dopo la vittoria dello scorso anno come Migliore carta dei vini per rapporto qualità-prezzo, Miraglia è stato premiato questanno per la Migliore selezione di vini da vitigni autoctoni minori.

Chiaramente, il riconoscimento ricevuto lo scorso anno mi ha fatto enormemente piacere - ci dice Miraglia, nella foto con la moglie Elvira Di Sanzo - ma quello di questanno, per noi del settore, ha un significato davvero speciale in quanto sottintende una cura particolare in quello che si fa e anche nella scelta della carta dei vini. È un premio che potremmo definire più tematico, più professionale poiché alla base cè un'attività di ricerca

I vitigni autoctoni minori sono quelli più rari e meno conosciuti, ma che racchiudono maggiormente i sapori di un determinato territorio ed il sommelier rotondese sta contribuendo a valorizzare il Pollino ed il lavoro di chi vive questa realtà.

"Valorizzare i vitigni autoctoni minori significa credere nella biodiversità, nelle storie dimenticate, nei piccoli produttori e nelle uve che parlano davvero di un luogo - prosegue Miraglia - è quello che facciamo ogni giorno al Pollino DiVino: portare nel bicchiere lidentità del Pollino, della Basilicata e delle aree meno scontate del vino italiano. A Chiaromonte, ad esempio, possiamo trovare un vitigno sconosciutissimo che si chiama Garnaccino che tra l'altro è anche l'unico vitigno autoctono lucano, dal gusto davvero speciale.

Miraglia ha ricevuto voti anche nella altre due categorie, ma questa è quella in assoluto che preferisce.

Anche nella mia vineria è possibile sorseggiare i vini più famosi e blasonati, come il Chianti o il Barolo. A me poi, piace anche diversificare con marche internazionali per ampliare il più possibile lofferta, ma ciò che mi fa più piacere è la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali. E sono particolarmente orgoglioso di quanto questa scelta venga apprezzata dai clienti, come dagli esperti.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it