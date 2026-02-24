HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

''OnSea'' Nuovo capitolo per il turismo mediterraneo

24/02/2026

Si apre questa settimana un nuovo capitolo per il turismo mediterraneo. È pronto al lancio il progetto OnSea, unoperazione di importanza strategica finanziata nellambito del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, sostenuta da un investimento di 10 milioni di euro (75% UE tramite FESR, 25% Fondi Nazionali).

Lincontro ufficiale di lancio (kick-off meeting) si terrà mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 09:30, presso Frontzou Politia. Levento, organizzato dalla Regione dellEpiro, riunirà i rappresentanti della Commissione Europea, del Segretariato Congiunto, dellAutorità di Gestione e dei partner di progetto per dare il via a questa destinazione transfrontaliera multidimensionale.

OnSea non è solo un progetto turistico; è unalleanza strategica tra due nazioni per creare una destinazione moderna e flessibile che superi il tradizionale modello sole e mare. Puntando su cultura, natura, nautica e attività allaria aperta, il progetto mira a costruire un corridoio di viaggio sostenibile e accessibile tra Grecia e Italia.
OnSea rappresenta un investimento emblematico in cooperazione e innovazione. Non stiamo solo costruendo sentieri; stiamo dando forma a una destinazione dinamica e multi-tematica con forti prospettive internazionali, nel pieno rispetto del nostro patrimonio naturale e culturale.

Il progetto coinvolge diverse regioni, ognuna delle quali contribuisce con un tassello unico al mosaico OnSea:

Regione dellEpiro (Lead Partner): Restauro della Scuola Anagnostopouleio a Konitsa per la creazione di un Hub del Turismo Alternativo allavanguardia e di un Centro Informativo del Geoparco.
Ministero del Turismo (Grecia): Responsabile della promozione internazionale e della diffusione del brand della nuova destinazione transfrontaliera.
Regione della Grecia Occidentale: Potenziamento dellaccessibilità e della mobilità sostenibile presso il Lago Trichonida.
Regione delle Isole Ionie: Promozione del turismo nautico e organizzazione di una Regata Velica Internazionale.
Regione Puglia (Italia): Rivitalizzazione e riqualificazione funzionale del Museo Castromediano.
Regione Basilicata (Italia): Sviluppo di un nuovo itinerario naturalistico-geologico a Matera.
Regione Calabria (Italia): Potenziamento ed espansione della rete regionale dei sentieri escursionistici.

La partnership comprende inoltre lAgenzia di Sviluppo dellEpiro S.A., garantendo che le competenze locali siano integrate in ogni fase dellattuazione.

Il Programma Interreg VI-A Grecia-Italia è un programma di Cooperazione Territoriale Europea che supporta le istituzioni pubbliche e gli stakeholder locali nello sviluppo di progetti transfrontalieri. Con un budget totale co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr), il programma crea nuove politiche, prodotti e servizi volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini nellarea transfrontaliera.



