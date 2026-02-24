|
|''OnSea'' Nuovo capitolo per il turismo mediterraneo
24/02/2026
|Si apre questa settimana un nuovo capitolo per il turismo mediterraneo. È pronto al lancio il progetto OnSea, unoperazione di importanza strategica finanziata nellambito del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, sostenuta da un investimento di 10 milioni di euro (75% UE tramite FESR, 25% Fondi Nazionali).
Lincontro ufficiale di lancio (kick-off meeting) si terrà mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 09:30, presso Frontzou Politia. Levento, organizzato dalla Regione dellEpiro, riunirà i rappresentanti della Commissione Europea, del Segretariato Congiunto, dellAutorità di Gestione e dei partner di progetto per dare il via a questa destinazione transfrontaliera multidimensionale.
OnSea non è solo un progetto turistico; è unalleanza strategica tra due nazioni per creare una destinazione moderna e flessibile che superi il tradizionale modello sole e mare. Puntando su cultura, natura, nautica e attività allaria aperta, il progetto mira a costruire un corridoio di viaggio sostenibile e accessibile tra Grecia e Italia.
OnSea rappresenta un investimento emblematico in cooperazione e innovazione. Non stiamo solo costruendo sentieri; stiamo dando forma a una destinazione dinamica e multi-tematica con forti prospettive internazionali, nel pieno rispetto del nostro patrimonio naturale e culturale.
Il progetto coinvolge diverse regioni, ognuna delle quali contribuisce con un tassello unico al mosaico OnSea:
Regione dellEpiro (Lead Partner): Restauro della Scuola Anagnostopouleio a Konitsa per la creazione di un Hub del Turismo Alternativo allavanguardia e di un Centro Informativo del Geoparco.
Ministero del Turismo (Grecia): Responsabile della promozione internazionale e della diffusione del brand della nuova destinazione transfrontaliera.
Regione della Grecia Occidentale: Potenziamento dellaccessibilità e della mobilità sostenibile presso il Lago Trichonida.
Regione delle Isole Ionie: Promozione del turismo nautico e organizzazione di una Regata Velica Internazionale.
Regione Puglia (Italia): Rivitalizzazione e riqualificazione funzionale del Museo Castromediano.
Regione Basilicata (Italia): Sviluppo di un nuovo itinerario naturalistico-geologico a Matera.
Regione Calabria (Italia): Potenziamento ed espansione della rete regionale dei sentieri escursionistici.
La partnership comprende inoltre lAgenzia di Sviluppo dellEpiro S.A., garantendo che le competenze locali siano integrate in ogni fase dellattuazione.
Il Programma Interreg VI-A Grecia-Italia è un programma di Cooperazione Territoriale Europea che supporta le istituzioni pubbliche e gli stakeholder locali nello sviluppo di progetti transfrontalieri. Con un budget totale co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr), il programma crea nuove politiche, prodotti e servizi volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini nellarea transfrontaliera.
