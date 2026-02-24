HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

ISS ''Policoro-Tursi''. Antonio Fittipaldi alla conferenza internazionale: «AI strumento per il pensiero critico»

24/02/2026

Il Professor Antonio Fittipaldi, docente di informatica presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Policoro-Tursi" di Policoro, ha partecipato come relatore alla prestigiosa conferenza internazionale "INFORMATICS: EXPERIENCES AND IDEAS 2026", organizzata dal Consiglio Metodologico degli Insegnanti di Informatica della città di iauliai, in Lituania.
Un riconoscimento internazionale per l'eccellenza didattica lucana
L'evento, tenutosi il 18 febbraio 2026 in modalità telematica sulla piattaforma Zoom, ha visto la partecipazione di esperti e docenti di informatica da tutto il mondo. Il Professor Fittipaldi è stato invitato a tenere una relazione dal titolo "FROM AI TOOLS TO AI THINKING: DESIGNING LEARNING EXPERIENCES WITH GOOGLE GEMINI", condotta interamente in lingua inglese.
L'innovazione didattica al centro dell'intervento
Durante il suo intervento, il docente dell'IIS Policoro-Tursi ha illustrato metodologie innovative per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei percorsi di apprendimento, con particolare focus sull'utilizzo di Google Gemini come strumento educativo. La relazione ha evidenziato come sia possibile trasformare gli strumenti di AI da semplici applicazioni tecnologiche a veri e propri catalizzatori del pensiero computazionale e critico negli studenti.
Un orgoglio per il territorio
La partecipazione del Professor Fittipaldi rappresenta un importante riconoscimento per l'Istituto di Istruzione Superiore "Policoro-Tursi" e per l'intero territorio della Basilicata, dimostrando l'alto livello qualitativo raggiunto dalla didattica informatica nelle scuole del Mezzogiorno d'Italia.
"Essere stati invitati a condividere le nostre esperienze didattiche in un contesto internazionale così prestigioso conferma la validità del lavoro che stiamo portando avanti nel campo dell'innovazione educativa digitale", ha commentato il Dirigente Scolastico dell'IIS Policoro-Tursi.
L'impegno verso l'innovazione continua
L'intervento alla conferenza lituana si inserisce nel più ampio impegno dell'Istituto verso l'innovazione didattica e la ricerca educativa, settori in cui la scuola lucana si sta distinguendo anche a livello nazionale ed europeo.



