|
|
|LIstituto Comprensivo Don Bosco di Francavilla in Sinni apre all'Erasmus+
23/02/2026
|L'Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco" di Francavilla in
Sinni compie un passo decisivo verso linternazionalizzazione. In data odierna, presso i locali della Scuola
Secondaria di I grado, è stato presentato ufficialmente il Piano Erasmus+, frutto dellAccreditamento europeo
ottenuto dallIstituto nel 2025 e valido fino al 2027.
Levento ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Vitale e della DSGA Dott.ssa
Caterina Elisabetta Schifino, dei Sindaci del territorio, a testimonianza di una sinergia tra scuola e istituzioni
considerata valore aggiunto per la crescita dei giovani lucani. Presenti all'incontro anche i rappresentanti
dell'USR, la Dott.ssa Debora Infante, Referente istituzionale Erasmus per la Basilicata e l'Ambasciatrice
Erasmus, prof.ssa Maria Luisa Zaffarano, figura chiave nel supporto tecnico e progettuale dell'iniziativa. Nel
corso della presentazione, la Referente del Progetto Erasmus, Prof.ssa Giuseppina Vita, ha illustrato nel
dettaglio il piano delle attività e il calendario delle prime mobilità previste per lo staff.
L'Istituto "Don Bosco", che abbraccia i plessi di Francavilla in Sinni, Chiaromonte, Episcopia, Fardella e
Latronico, avvia un percorso di internazionalizzazione sotto l'egida dell'Agenzia Nazionale INDIRE.
L'internazionalizzazione non è vista solo come mobilità fisica, ma come un'opportunità per l'intero corpo
docente e ATA di confrontarsi con le migliori pratiche europee.
"Certi che la sinergia tra scuola e territorio rappresenti un valore aggiunto per la crescita dei nostri giovani,"
ha dichiarato la Dirigente Scolastica Vitale, "confidiamo che questa esperienza segni l'inizio di una nuova
stagione di opportunità per la nostra comunità scolastica".
|
archivio
E NEWS
|
WEB TV