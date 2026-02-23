L'Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco" di Francavilla in

Sinni compie un passo decisivo verso linternazionalizzazione. In data odierna, presso i locali della Scuola

Secondaria di I grado, è stato presentato ufficialmente il Piano Erasmus+, frutto dellAccreditamento europeo

ottenuto dallIstituto nel 2025 e valido fino al 2027.

Levento ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Vitale e della DSGA Dott.ssa

Caterina Elisabetta Schifino, dei Sindaci del territorio, a testimonianza di una sinergia tra scuola e istituzioni

considerata valore aggiunto per la crescita dei giovani lucani. Presenti all'incontro anche i rappresentanti

dell'USR, la Dott.ssa Debora Infante, Referente istituzionale Erasmus per la Basilicata e l'Ambasciatrice

Erasmus, prof.ssa Maria Luisa Zaffarano, figura chiave nel supporto tecnico e progettuale dell'iniziativa. Nel

corso della presentazione, la Referente del Progetto Erasmus, Prof.ssa Giuseppina Vita, ha illustrato nel

dettaglio il piano delle attività e il calendario delle prime mobilità previste per lo staff.

L'Istituto "Don Bosco", che abbraccia i plessi di Francavilla in Sinni, Chiaromonte, Episcopia, Fardella e

Latronico, avvia un percorso di internazionalizzazione sotto l'egida dell'Agenzia Nazionale INDIRE.

L'internazionalizzazione non è vista solo come mobilità fisica, ma come un'opportunità per l'intero corpo

docente e ATA di confrontarsi con le migliori pratiche europee.

"Certi che la sinergia tra scuola e territorio rappresenti un valore aggiunto per la crescita dei nostri giovani,"

ha dichiarato la Dirigente Scolastica Vitale, "confidiamo che questa esperienza segni l'inizio di una nuova

stagione di opportunità per la nostra comunità scolastica".