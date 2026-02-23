Lo scorso 20 febbraio ha avuto luogo a Policoro levento formativo dal titolo La finanza di progetto [Partenariato Pubblico Privato]: uno strumento per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche, organizzato dagli Ordini professionali degli Ingegneri delle Province di Matera, Potenza, Taranto e Cosenza, dallOrdine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Matera, dallOrdine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera, dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Matera, dallANCI Basilicata, dalla Regione Basilicata, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dalla Città di Policoro.



Il Partenariato Pubblico Privato rappresenta uno strumento articolato, che può costituire un canale aggiuntivo per il finanziamento di opere pubbliche, forniture e per lerogazione di servizi  afferma Teresa Bengiovanni, presidente dellOrdine degli Ingegneri della Provincia di Matera, che ha introdotto i lavori  Perché tale strumento risulti utile e sia usato equamente, occorre approfondirne la conoscenza e prevedere un confronto tra le parti interessate al fine di costruire un percorso strutturato e condiviso. Leliminazione, da parte della Corte di Giustizia Europea, del diritto di prelazione pone ulteriormente in capo al legislatore e alla Pubblica Amministrazione la responsabilità di una corretta e avveduta programmazione.



Prosegue la presidente Bengiovanni: È necessario definire i fabbisogni e le priorità nella realizzazione degli interventi, formalizzando i rischi di ogni operazione, definendo una matrice che ne individui le responsabilità e costruendo un piano economico e finanziario affidabile, tenendo conto del costo dellintero ciclo di vita dei processi e  soprattutto  dei costi e ricavi generati dalla gestione. In questo senso una visione globale, con la costituzione di un confronto multidisciplinare, può effettivamente essere daiuto.



Ai saluti istituzionali dei rappresentanti degli enti organizzatori ha fatto seguito un programma di interventi tecnici, moderati da Giuseppe DOnofrio, dirigente del Settore Lavori Pubblici PNRR del Comune di Policoro. Ippolita Chiarolini, consigliera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delega al PPP, ha affrontato il tema del progetto, della gestione e della sostenibilità economico-finanziaria nel project financing, illustrando il passaggio dalla teoria alla pratica. Roberta Pellegrino, professore associato di Ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Bari, ha trattato il project financing e il partenariato pubblico privato, concentrandosi sullallocazione dei rischi come leva di sostenibilità del progetto. Gianpiero Fortunato, giurista, collaboratore ANCI nazionale e membro del centro di competenze IFEL in materia di appalti e PPP, ha approfondito il tema del partenariato pubblico-privato, del contratto di concessione e della finanza di progetto, analizzandoli come operazione economica, contratto e procedura amministrativa. Vito Ambrosecchia, dottore commercialista e revisore legale, amministratore della società di revisione Kaizen Studio, si è focalizzato invece sullasseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF) nel project financing.



È seguita una tavola rotonda, moderata da Luigi Alberto Ciro De Filippis, presidente dellOrdine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e docente del Politecnico di Bari. A questo momento di confronto hanno partecipato Giuseppina Lo Vecchio, dirigente generale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata; Massimiliano Scarcia, assessore al Bilancio, Strategie finanziarie e PNRR, Lavori Pubblici, Efficientamento energetico, Grandi eventi sportivi e Cultura del Comune di Policoro; Giuseppe Sicolo, assessore alle Politiche abitative, Relazioni con gli ordini professionali, Protezione civile e COC, Urbanistica del Comune di Matera; Mario Bitonto, presidente Confapi Aniem Matera; Angelo Montemurro, presidente della Sezione Regionale unitaria Costruttori Edili Ance Basilicata. Le conclusioni dellevento sono state affidate a Pasquale Pepe, assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti, Protezione Civile e Reti idriche.



Conclude Teresa Bengiovanni: Lincontro del 20 febbraio è stato un primo momento informativo, che ha visto il confronto di esperti  che hanno contribuito a dare il punto di vista ingegneristico, giuridico ed economico  del legislatore regionale, delle amministrazioni pubbliche e degli operatori economici. Sicuramente seguiranno altri incontri sullargomento in provincia e in regione.