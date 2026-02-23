|
|Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato: a Policoro confronto tra istituzioni e professionisti
23/02/2026
|Lo scorso 20 febbraio ha avuto luogo a Policoro levento formativo dal titolo La finanza di progetto [Partenariato Pubblico Privato]: uno strumento per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche, organizzato dagli Ordini professionali degli Ingegneri delle Province di Matera, Potenza, Taranto e Cosenza, dallOrdine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Matera, dallOrdine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera, dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Matera, dallANCI Basilicata, dalla Regione Basilicata, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dalla Città di Policoro.
Il Partenariato Pubblico Privato rappresenta uno strumento articolato, che può costituire un canale aggiuntivo per il finanziamento di opere pubbliche, forniture e per lerogazione di servizi afferma Teresa Bengiovanni, presidente dellOrdine degli Ingegneri della Provincia di Matera, che ha introdotto i lavori Perché tale strumento risulti utile e sia usato equamente, occorre approfondirne la conoscenza e prevedere un confronto tra le parti interessate al fine di costruire un percorso strutturato e condiviso. Leliminazione, da parte della Corte di Giustizia Europea, del diritto di prelazione pone ulteriormente in capo al legislatore e alla Pubblica Amministrazione la responsabilità di una corretta e avveduta programmazione.
Prosegue la presidente Bengiovanni: È necessario definire i fabbisogni e le priorità nella realizzazione degli interventi, formalizzando i rischi di ogni operazione, definendo una matrice che ne individui le responsabilità e costruendo un piano economico e finanziario affidabile, tenendo conto del costo dellintero ciclo di vita dei processi e soprattutto dei costi e ricavi generati dalla gestione. In questo senso una visione globale, con la costituzione di un confronto multidisciplinare, può effettivamente essere daiuto.
Ai saluti istituzionali dei rappresentanti degli enti organizzatori ha fatto seguito un programma di interventi tecnici, moderati da Giuseppe DOnofrio, dirigente del Settore Lavori Pubblici PNRR del Comune di Policoro. Ippolita Chiarolini, consigliera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delega al PPP, ha affrontato il tema del progetto, della gestione e della sostenibilità economico-finanziaria nel project financing, illustrando il passaggio dalla teoria alla pratica. Roberta Pellegrino, professore associato di Ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Bari, ha trattato il project financing e il partenariato pubblico privato, concentrandosi sullallocazione dei rischi come leva di sostenibilità del progetto. Gianpiero Fortunato, giurista, collaboratore ANCI nazionale e membro del centro di competenze IFEL in materia di appalti e PPP, ha approfondito il tema del partenariato pubblico-privato, del contratto di concessione e della finanza di progetto, analizzandoli come operazione economica, contratto e procedura amministrativa. Vito Ambrosecchia, dottore commercialista e revisore legale, amministratore della società di revisione Kaizen Studio, si è focalizzato invece sullasseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF) nel project financing.
È seguita una tavola rotonda, moderata da Luigi Alberto Ciro De Filippis, presidente dellOrdine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e docente del Politecnico di Bari. A questo momento di confronto hanno partecipato Giuseppina Lo Vecchio, dirigente generale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata; Massimiliano Scarcia, assessore al Bilancio, Strategie finanziarie e PNRR, Lavori Pubblici, Efficientamento energetico, Grandi eventi sportivi e Cultura del Comune di Policoro; Giuseppe Sicolo, assessore alle Politiche abitative, Relazioni con gli ordini professionali, Protezione civile e COC, Urbanistica del Comune di Matera; Mario Bitonto, presidente Confapi Aniem Matera; Angelo Montemurro, presidente della Sezione Regionale unitaria Costruttori Edili Ance Basilicata. Le conclusioni dellevento sono state affidate a Pasquale Pepe, assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti, Protezione Civile e Reti idriche.
Conclude Teresa Bengiovanni: Lincontro del 20 febbraio è stato un primo momento informativo, che ha visto il confronto di esperti che hanno contribuito a dare il punto di vista ingegneristico, giuridico ed economico del legislatore regionale, delle amministrazioni pubbliche e degli operatori economici. Sicuramente seguiranno altri incontri sullargomento in provincia e in regione.
