|Unibas: sottoscritto il Patto territoriale per lalta formazione e le imprese
20/02/2026
|La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dellUniversità e della Ricerca e lUniversità degli Studi della Basilicata, il 4 febbraio 2026, hanno sottoscritto il Patto Territoriale dellAlta Formazione per le Imprese.
LAteno lucano aveva candidato il proprio progetto nellambito dellavviso pubblico rivolto alle 15 università statali e non statali di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia con lintenzione di promuovere la collaborazione tra università, enti di ricerca, imprese e amministrazioni locali, per lattivazione di percorsi formativi altamente qualificanti, finalizzati al rafforzamento delle competenze e alla creazione di ecosistemi territoriali di innovazione.
A seguito della valutazione condotta dalla Commissione ministeriale, lUniversità degli Studi della Basilicata è risultata prima classificata tra le proposte vincitrici, ottenendo un finanziamento di 9.178.839 euro.
In coerenza con le finalità dellAvviso pubblico precisa la prorettrice alla Didattica prof.ssa Patrizia Falabella, che ha curato lintero processo di candidatura, con la collaborazione del Delegato ai Master universitari prof. Giovanni Mongelli i percorsi di alta formazione attivati nellambito del progetto proposto dallAteneo favoriranno laggiornamento continuo dei profili professionali richiesti dal sistema produttivo, con particolare attenzione ai settori emergenti e alle realtà aziendali caratterizzate da elevato sviluppo tecnologico.
Il progetto dellAteneo, che ha raccolto unampia adesione territoriale coinvolgendo 7 associazioni di categoria, 16 enti e agenzie regionali e nazionali, 3 cluster e 30 aziende partner, a testimonianza del notevole interesse sugli obiettivi formativi condivisi consentirà il finanziamento di:
31 borse triennali a connotazione industriale, per i cinque corsi di dottorato che lAteneo ha attivato per il XLI ciclo
8 Master universitari di I e II livello, che saranno attivati nel triennio 2025-2028, negli ambiti strategici della qualità ambientale, diagnostica per il patrimonio culturale, transizione ecologica, agricoltura digitale, turismo, valorizzazione di sottoprodotti mediante bioconversione e radioprotezione
Il Patto Territoriale rappresenta un investimento strategico per migliorare lofferta formativa dellAteneo e favorire lo sviluppo delle competenze specialistiche necessarie al progresso delle filiere produttive regionali e nazionali, ha dichiarato il Magnifico Rettore dellUniversità della Basilicata, Ignazio M. Mancini, in tal modo intendiamo rafforzare il ruolo dellUniversità degli Studi della Basilicata come attore centrale nella formazione del capitale umano e favorire, insieme, linserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro.
