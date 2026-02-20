HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Unibas: sottoscritto il Patto territoriale per lalta formazione e le imprese

20/02/2026

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dellUniversità e della Ricerca e lUniversità degli Studi della Basilicata, il 4 febbraio 2026, hanno sottoscritto il Patto Territoriale dellAlta Formazione per le Imprese.

LAteno lucano aveva candidato il proprio progetto nellambito dellavviso pubblico  rivolto alle 15 università statali e non statali di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia  con lintenzione di promuovere la collaborazione tra università, enti di ricerca, imprese e amministrazioni locali, per lattivazione di percorsi formativi altamente qualificanti, finalizzati al rafforzamento delle competenze e alla creazione di ecosistemi territoriali di innovazione.

A seguito della valutazione condotta dalla Commissione ministeriale, lUniversità degli Studi della Basilicata è risultata prima classificata tra le proposte vincitrici, ottenendo un finanziamento di 9.178.839 euro.

In coerenza con le finalità dellAvviso pubblico  precisa la prorettrice alla Didattica prof.ssa Patrizia Falabella, che ha curato lintero processo di candidatura, con la collaborazione del Delegato ai Master universitari prof. Giovanni Mongelli  i percorsi di alta formazione attivati nellambito del progetto proposto dallAteneo favoriranno laggiornamento continuo dei profili professionali richiesti dal sistema produttivo, con particolare attenzione ai settori emergenti e alle realtà aziendali caratterizzate da elevato sviluppo tecnologico.

Il progetto dellAteneo, che ha raccolto unampia adesione territoriale  coinvolgendo 7 associazioni di categoria, 16 enti e agenzie regionali e nazionali, 3 cluster e 30 aziende partner, a testimonianza del notevole interesse sugli obiettivi formativi condivisi  consentirà il finanziamento di:
31 borse triennali a connotazione industriale, per i cinque corsi di dottorato che lAteneo ha attivato per il XLI ciclo
8 Master universitari di I e II livello, che saranno attivati nel triennio 2025-2028, negli ambiti strategici della qualità ambientale, diagnostica per il patrimonio culturale, transizione ecologica, agricoltura digitale, turismo, valorizzazione di sottoprodotti mediante bioconversione e radioprotezione

Il Patto Territoriale rappresenta un investimento strategico per migliorare lofferta formativa dellAteneo e favorire lo sviluppo delle competenze specialistiche necessarie al progresso delle filiere produttive regionali e nazionali, ha dichiarato il Magnifico Rettore dellUniversità della Basilicata, Ignazio M. Mancini, in tal modo intendiamo rafforzare il ruolo dellUniversità degli Studi della Basilicata come attore centrale nella formazione del capitale umano e favorire, insieme, linserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro.






