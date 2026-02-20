Guardie ecozoofile volontarie di Basilicata a lezione di difesa personale. Prenderà il via domani, sabato 21 febbraio, a Potenza il primo corso di formazione organizzato in Italia in autodifesa tattica e utilizzo di spray al peperoncino destinato ai volontari dellassociazione FareAmbiente Basilicata. Quattro le lezioni in calendario, la prima delle quali sarà ospitata nella sede del Centro Servizi al Volontariato (Csv) in via Sicilia. Lultima, il 7 marzo, sarà interamente dedicata alladdestramento pratico. Si tratta di un approccio strutturato alla difesa personale- spiegano gli organizzatori- che combina luso di uno spray anti-aggressione, non letale e legale, con tecniche di movimento, posizionamento e gestione della distanza, finalizzate a neutralizzare una minaccia e mettersi in sicurezza. Una tattica complessa che comprende preparazione mentale, corretto porto dello strumento e gestione della fase successiva allevento.  Sono stati i nostri iscritti a spingere per lattivazione del corso- racconta Enzo Ritorti Coordinatore Regionale FareAmbiente Basilicata- accolta e sostenuta dalla dirigente nazionale, Cristina Florenzano, e resa possibile anche grazie alla disponibilità e alla sensibilità del presidente regionale del Csv Basilicata, Giannino Romaniello, che ha accolto la richiesta formativa. A coordinare le attività teoriche e pratiche saranno i responsabili del comando della Polizia Locale di Maratea, che formeranno le guardie ecozoofile sugli aspetti giuridici, operativi e sanitari legati allutilizzo degli strumenti di autodifesa. Uniniziativa importante per rafforzare la preparazione e la sicurezza delle guardie ecozoofile, impegnate ogni giorno nella tutela dellambiente e degli animali.





