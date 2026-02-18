|
|La cucina italiana incorona la Basilicata
18/02/2026
|«La medaglia doro conquistata dal Team Basilicata ai Campionati della Cucina Italiana è un risultato che rende orgogliosa tutta la Basilicata: premia la competenza dei nostri cuochi e rafforza il valore delle filiere regionali quando qualità e responsabilità sociale camminano insieme». Lo dichiara lAssessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, commentando la vittoria ottenuta ai Campionati della Cucina Italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi nellambito di Beer&Food Attraction, presso la Fiera di Rimini. «Ringrazio il Presidente nazionale della FIC, Rocco Pozzulo, e lUnione Regionale Cuochi Lucani con il presidente Antonio Zazzerini per il lavoro e limpegno di squadra che hanno reso possibile questo traguardo». Cicala sottolinea inoltre «la presenza del Ministro dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a conferma dellattenzione istituzionale verso la cucina italiana e la centralità del Made in Italy, anche alla luce del recente riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dellumanità». «La Basilicata conclude Cicala vince quando mette in rete professionalità, produzioni certificate e modelli di inclusione come lagricoltura sociale. Questo oro è un segnale positivo per i territori, per le imprese e per chi ogni giorno lavora per dare valore alla nostra identità».
