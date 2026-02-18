«La medaglia doro conquistata dal Team Basilicata ai Campionati della Cucina Italiana è un risultato che rende orgogliosa tutta la Basilicata: premia la competenza dei nostri cuochi e rafforza il valore delle filiere regionali quando qualità e responsabilità sociale camminano insieme». Lo dichiara lAssessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, commentando la vittoria ottenuta ai Campionati della Cucina Italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi nellambito di Beer&Food Attraction, presso la Fiera di Rimini. «Ringrazio il Presidente nazionale della FIC, Rocco Pozzulo, e lUnione Regionale Cuochi Lucani con il presidente Antonio Zazzerini per il lavoro e limpegno di squadra che hanno reso possibile questo traguardo». Cicala sottolinea inoltre «la presenza del Ministro dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a conferma dellattenzione istituzionale verso la cucina italiana e la centralità del Made in Italy, anche alla luce del recente riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dellumanità». «La Basilicata  conclude Cicala  vince quando mette in rete professionalità, produzioni certificate e modelli di inclusione come lagricoltura sociale. Questo oro è un segnale positivo per i territori, per le imprese e per chi ogni giorno lavora per dare valore alla nostra identità».