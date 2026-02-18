Palazzo San Gervasio si aggiudica un importante finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) per la realizzazione del progetto Oltre la Storia: viaggio nel mondo letterario di Federico II e Manfredi, uniniziativa che punta a valorizzare il patrimonio culturale svevo attraverso percorsi educativi, artistici e letterari.

Il Comune ha potuto accedere al bando grazie al riconoscimento di Città che legge, attestazione che premia le amministrazioni impegnate nella promozione della lettura come strumento di crescita sociale e culturale. Fondamentale anche la rete territoriale costruita attorno al progetto, che vede come partner lI.I.S.S. G. Solimene-dErrico e lassociazione Crassanum.

Proprio gli studenti del Solimene-dErrico rappresentano uno dei cardini delliniziativa, assumendo un ruolo attivo nella costruzione dei contenuti e trasformandosi da semplici destinatari a veri protagonisti del percorso culturale.

La prima sezione del progetto prevede infatti il coinvolgimento diretto dellIstituto in un lavoro di rilettura delle Costituzioni di Melfi in chiave contemporanea. Lobiettivo è rafforzare le competenze civiche attraverso un confronto tra principi medievali e diritti moderni: dai diritti dei sudditi alla Dichiarazione dei diritti delluomo e del cittadino. Il prodotto finale sarà tradotto in lingua tedesca dagli studenti del Liceo Linguistico e successivamente pubblicato, offrendo così unesperienza formativa concreta e multidisciplinare.

La seconda sezione prende spunto da due opere simbolo della cultura federiciana, De arte venandi cum avibus e Nelle scuderie di Federico II Imperatore ovvero larte di curare il cavallo, per dar vita a workshop dedicati alla falconeria, alle tecniche veterinarie medievali e allo studio del rapporto tra uomo, animali e natura. Unoccasione per coniugare ricerca storica e sensibilità contemporanea verso il mondo naturale.

Spazio anche alla creatività con la terza sezione, dedicata alla poesia. Il progetto prevede un concorso ispirato ai temi dellamor cortese, tanto cari ai sovrani svevi. Liniziativa mira a incoraggiare la scrittura, far emergere nuovi talenti e promuovere il dialogo tra diverse sensibilità artistiche attraverso eventi dedicati alla poesia cortese.

La quarta sezione guarda invece allinnovazione, con installazioni artistiche progettate dallassociazione Crassanum per celebrare le figure di Federico II e Manfredi. Un ponte tra memoria storica e linguaggi contemporanei, capace di rendere il patrimonio culturale accessibile anche alle nuove generazioni.

Oltre la Storia si presenta come un progetto articolato che non solo intende ricordare il lascito culturale dellimperatore svevo, ma anche stimolare una riflessione sul valore della conoscenza, sulleducazione civica e sul dialogo tra culture. In questo percorso, il contributo degli studenti del Solimene-dErrico assume un significato centrale: investire sui giovani significa infatti costruire le basi per una comunità più consapevole culturalmente.