|LIstituto G. Solimene-dErrico partner del progetto Oltre la Storia
18/02/2026
|Palazzo San Gervasio si aggiudica un importante finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) per la realizzazione del progetto Oltre la Storia: viaggio nel mondo letterario di Federico II e Manfredi, uniniziativa che punta a valorizzare il patrimonio culturale svevo attraverso percorsi educativi, artistici e letterari.
Il Comune ha potuto accedere al bando grazie al riconoscimento di Città che legge, attestazione che premia le amministrazioni impegnate nella promozione della lettura come strumento di crescita sociale e culturale. Fondamentale anche la rete territoriale costruita attorno al progetto, che vede come partner lI.I.S.S. G. Solimene-dErrico e lassociazione Crassanum.
Proprio gli studenti del Solimene-dErrico rappresentano uno dei cardini delliniziativa, assumendo un ruolo attivo nella costruzione dei contenuti e trasformandosi da semplici destinatari a veri protagonisti del percorso culturale.
La prima sezione del progetto prevede infatti il coinvolgimento diretto dellIstituto in un lavoro di rilettura delle Costituzioni di Melfi in chiave contemporanea. Lobiettivo è rafforzare le competenze civiche attraverso un confronto tra principi medievali e diritti moderni: dai diritti dei sudditi alla Dichiarazione dei diritti delluomo e del cittadino. Il prodotto finale sarà tradotto in lingua tedesca dagli studenti del Liceo Linguistico e successivamente pubblicato, offrendo così unesperienza formativa concreta e multidisciplinare.
La seconda sezione prende spunto da due opere simbolo della cultura federiciana, De arte venandi cum avibus e Nelle scuderie di Federico II Imperatore ovvero larte di curare il cavallo, per dar vita a workshop dedicati alla falconeria, alle tecniche veterinarie medievali e allo studio del rapporto tra uomo, animali e natura. Unoccasione per coniugare ricerca storica e sensibilità contemporanea verso il mondo naturale.
Spazio anche alla creatività con la terza sezione, dedicata alla poesia. Il progetto prevede un concorso ispirato ai temi dellamor cortese, tanto cari ai sovrani svevi. Liniziativa mira a incoraggiare la scrittura, far emergere nuovi talenti e promuovere il dialogo tra diverse sensibilità artistiche attraverso eventi dedicati alla poesia cortese.
La quarta sezione guarda invece allinnovazione, con installazioni artistiche progettate dallassociazione Crassanum per celebrare le figure di Federico II e Manfredi. Un ponte tra memoria storica e linguaggi contemporanei, capace di rendere il patrimonio culturale accessibile anche alle nuove generazioni.
Oltre la Storia si presenta come un progetto articolato che non solo intende ricordare il lascito culturale dellimperatore svevo, ma anche stimolare una riflessione sul valore della conoscenza, sulleducazione civica e sul dialogo tra culture. In questo percorso, il contributo degli studenti del Solimene-dErrico assume un significato centrale: investire sui giovani significa infatti costruire le basi per una comunità più consapevole culturalmente.
