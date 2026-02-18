HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

LIstituto G. Solimene-dErrico partner del progetto Oltre la Storia

18/02/2026

Palazzo San Gervasio si aggiudica un importante finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) per la realizzazione del progetto Oltre la Storia: viaggio nel mondo letterario di Federico II e Manfredi, uniniziativa che punta a valorizzare il patrimonio culturale svevo attraverso percorsi educativi, artistici e letterari.
Il Comune ha potuto accedere al bando grazie al riconoscimento di Città che legge, attestazione che premia le amministrazioni impegnate nella promozione della lettura come strumento di crescita sociale e culturale. Fondamentale anche la rete territoriale costruita attorno al progetto, che vede come partner lI.I.S.S. G. Solimene-dErrico e lassociazione Crassanum.
Proprio gli studenti del Solimene-dErrico rappresentano uno dei cardini delliniziativa, assumendo un ruolo attivo nella costruzione dei contenuti e trasformandosi da semplici destinatari a veri protagonisti del percorso culturale.
La prima sezione del progetto prevede infatti il coinvolgimento diretto dellIstituto in un lavoro di rilettura delle Costituzioni di Melfi in chiave contemporanea. Lobiettivo è rafforzare le competenze civiche attraverso un confronto tra principi medievali e diritti moderni: dai diritti dei sudditi alla Dichiarazione dei diritti delluomo e del cittadino. Il prodotto finale sarà tradotto in lingua tedesca dagli studenti del Liceo Linguistico e successivamente pubblicato, offrendo così unesperienza formativa concreta e multidisciplinare.
La seconda sezione prende spunto da due opere simbolo della cultura federiciana, De arte venandi cum avibus e Nelle scuderie di Federico II Imperatore ovvero larte di curare il cavallo, per dar vita a workshop dedicati alla falconeria, alle tecniche veterinarie medievali e allo studio del rapporto tra uomo, animali e natura. Unoccasione per coniugare ricerca storica e sensibilità contemporanea verso il mondo naturale.
Spazio anche alla creatività con la terza sezione, dedicata alla poesia. Il progetto prevede un concorso ispirato ai temi dellamor cortese, tanto cari ai sovrani svevi. Liniziativa mira a incoraggiare la scrittura, far emergere nuovi talenti e promuovere il dialogo tra diverse sensibilità artistiche attraverso eventi dedicati alla poesia cortese.
La quarta sezione guarda invece allinnovazione, con installazioni artistiche progettate dallassociazione Crassanum per celebrare le figure di Federico II e Manfredi. Un ponte tra memoria storica e linguaggi contemporanei, capace di rendere il patrimonio culturale accessibile anche alle nuove generazioni.
Oltre la Storia si presenta come un progetto articolato che non solo intende ricordare il lascito culturale dellimperatore svevo, ma anche stimolare una riflessione sul valore della conoscenza, sulleducazione civica e sul dialogo tra culture. In questo percorso, il contributo degli studenti del Solimene-dErrico assume un significato centrale: investire sui giovani significa infatti costruire le basi per una comunità più consapevole culturalmente.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
18/02/2026 - LIstituto G. Solimene-dErrico partner del progetto Oltre la Storia

Palazzo San Gervasio si aggiudica un importante finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) per la realizzazione del progetto Oltre la Storia: viaggio nel mondo letterario di Federico II e Manfredi, uniniziativa che punta a valorizzare il patrimonio cultur...-->continua
18/02/2026 - Progetto ''La lotta al tumore'': a Potenza la seconda edizione del corso ''Vicino a chi sta vicino''

Prendersi cura di una persona affetta da una patologia oncologica o da una malattia cronico-degenerativa richiede competenze specifiche, supporto continuo e attenzione anche al benessere di chi assiste. Si inserisce in questo contesto la seconda edizione a Pot...-->continua
18/02/2026 - Aor San Carlo, la Chirurgia dellospedale di Villa dAgri confermata Centro di Eccellenza SICOB 2026

Per il decimo anno consecutivo lospedale San Pio da Pietrelcina di Villa dAgri ottiene la certificazione di Centro di Eccellenza per lanno 2026 da parte della Società Italiana di Chirurgia dellObesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB).

La rico...-->continua
17/02/2026 - Giovedì a Potenza si presenta il progetto Un ponte di idee e storie tra Comuni

E pronto a partire "Un ponte di idee e storie tra Comuni" il progetto promosso dall'associazione Pro Loco Filiano, in partenariato con i Comuni di Filiano, Rionero in Vulture e Venosa, finanziato nell'ambito del Bando Biblioteche e Comunità  giunto alla quar...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo