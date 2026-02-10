|
|
|Arisa alla BIT di Milano: creatività e promozione territoriale per raccontare la Basilicata
10/02/2026
|Un momento dedicato al rapporto tra creatività e promozione territoriale è in programma domani, 11 febbraio alla Borsa Internazionale del turismo, a Milano, con un panel che vedrà la partecipazione di Arisa, cantautrice di origini lucane, in dialogo con la Lucana Film Commission, lApt Basilicata e il Gal La cittadella del sapere. Lappuntamento è per le ore 15 nello stand dellApt Basilicata, al Padiglione 11, alla presenza del direttore dellAgenzia di promozione territoriale,Margherita Sarli, del presidente della lucana Film commission, Margherita Romaniello, del presidente del Gal la Cittadella del sapere, Franco Muscolino e della cantautrice Arisa che presenterà, in anteprima, un nuovo videoclip che verrà girato a Maratea.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
