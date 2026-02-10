HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Arisa alla BIT di Milano: creatività e promozione territoriale per raccontare la Basilicata

10/02/2026

Un momento dedicato al rapporto tra creatività e promozione territoriale è in programma domani, 11 febbraio alla Borsa Internazionale del turismo, a Milano, con un panel che vedrà la partecipazione di Arisa, cantautrice di origini lucane, in dialogo con la Lucana Film Commission, lApt Basilicata e il Gal La cittadella del sapere. Lappuntamento è per le ore 15 nello stand dellApt Basilicata, al Padiglione 11, alla presenza del direttore dellAgenzia di promozione territoriale,Margherita Sarli, del presidente della lucana Film commission, Margherita Romaniello, del presidente del Gal la Cittadella del sapere, Franco Muscolino e della cantautrice Arisa che presenterà, in anteprima, un nuovo videoclip che verrà girato a Maratea.



