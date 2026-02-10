HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Turismo in Basilicata: oltre 1 milione di arrivi e circa 2,83milioni di presenze

10/02/2026

La Basilicata chiude il 2025 con risultati turistici che segnano un passaggio strutturale per lintero sistema regionale, affermando lanno come nuovo benchmark di riferimento per la misurazione delle performance turistiche. I dati certificano 1 milione e 35 mila arrivi, ossia i turisti giunti in Basilicata e circa 2,83 milioni di presenze, ossia il numero di pernottamenti nelle nostre strutture ricettive. Numeri importanti e mai registrati prima. La crescita infatti è del 9,7% rispetto al 2019, anno di Matera capitale europea della cultura del 2019, e del +12,4% rispetto al 2024.
Solo il 2,3% di questi dati è rappresentato dalle nuove locazioni turistiche emerse grazie al Cin, ossia il codice identificativo nazionale per le strutture ricettive.
La provenienza dei turisti è per il 67,95% italiana confermandosi base strutturale della domanda regionale. Il 32,05% arriva dallestero, con flussi in sensibile crescita rispetto al 2024 e livelli che superano ampiamente quelli del 2019; tra i principali mercati esteri si confermano Francia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Spagna.

Dal punto di vista territoriale, Matera e provincia continuano a rappresentare il principale polo di attrazione, affiancata dal Metapontino e dal Tirreno, mentre diverse aree interne registrano incrementi percentuali rilevanti, seppur su basi numeriche più contenute, a testimonianza di una crescita più diffusa dei flussi.
I numeri relativi allandamento della Basilicata turistica nel 2025, sono stati presentati a Milano in occasione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit), dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e dal Direttore generale dellApt, Margherita Sarli, nel corso di una conferenza stampa.

Il 2025 è stato un anno straordinario per il turismo lucano e segna un passaggio strutturale per la Basilicata. La crescita registrata - dichiara il governatore lucano - conferma che la Basilicata è oggi una destinazione maggiormente riconosciuta e più competitiva, capace di attrarre flussi nazionali e internazionali grazie a programmazione, identità territoriale e qualità dellofferta sui quali continuare a lavorare di concerto con gli operatori e con Apt, a cui va il mio riconoscimento per il buon lavoro. Nel prossimo triennio lobiettivo è compiere un ulteriore salto di qualità sul piano della governance, dotandoci di strumenti strutturati di valutazione dellimpatto economico delle politiche turistiche sul PIL regionale e sui territori. Indicatori - conclude Bardi - chiari e misurabili ci consentiranno di orientare in modo sempre più efficace le scelte di investimento pubblico, rafforzando uno sviluppo turistico equilibrato, sostenibile e coerente con le esigenze delle comunità locali.
È un risultato che premia un lavoro corale e soprattutto degli operatori tutti. - dichiara il direttore di Apt, Margherita Sarli - dal nostro canto, dintesa con il presidente della regione continueremo a lavorare ad un piano di attività che tenga fermi i due capisaldi del nostro lavoro: prodotto e comunicazione, che sono una parte importante del più complessivo sistema.

I dati derivano dalla rilevazione ufficiale del movimento turistico negli esercizi ricettivi della Basilicata, curata dallArea CED dellAPT, che raccoglie i dati e li trasmette allIstat.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
10/02/2026 - Arisa alla BIT di Milano: creatività e promozione territoriale per raccontare la Basilicata

Un momento dedicato al rapporto tra creatività e promozione territoriale è in programma domani, 11 febbraio alla Borsa Internazionale del turismo, a Milano, con un panel che vedrà la partecipazione di Arisa, cantautrice di origini lucane, in dialogo con la Lucana Film Commis...-->continua
10/02/2026 - Panda 4x4 sul Pollino: una giornata tra natura e avventura

Domenica 22 febbraio 2026, gli appassionati di fuoristrada si danno appuntamento per il raduno Panda 4x4 sul Pollino, unoccasione per vivere il territorio lucano in piena libertà e condivisione. Levento inizierà alle ore 08:00 con il raduno e il tesserament...-->continua
10/02/2026 - Turismo in Basilicata: oltre 1 milione di arrivi e circa 2,83milioni di presenze

La Basilicata chiude il 2025 con risultati turistici che segnano un passaggio strutturale per lintero sistema regionale, affermando lanno come nuovo benchmark di riferimento per la misurazione delle performance turistiche. I dati certificano 1 milione e 35 m...-->continua
10/02/2026 - Chiello svela ''AGONIA'': il nuovo album tra fragilità ed emozioni intense

Chiello torna con un nuovo viaggio musicale: dal 20 marzo sarà disponibile in digitale, CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) il suo album AGONIA.

In gara al 76° Festival di Sanremo con TI PENSO SEMPRE...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo