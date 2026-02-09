HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Rosa Maria Ciani, attrice di San Chirico Nuovo, riceve ''lAntenna dOro per la Tivvù'' a Roma

9/02/2026

Un riconoscimento prestigioso che porta lustro anche alla Basilicata: Rosa Maria Ciani, attrice originaria di San Chirico Nuovo, oggi residente a Roma dopo una significativa esperienza professionale a Londra, ha ricevuto il premio Antenna dOro per la Tivvù, storico riconoscimento dedicato ai protagonisti della televisione e della comunicazione italiana. Il premio, ideato dal giornalista Fabrizio Pacifici e promosso dallonorevole Fabrizio Santori, viene assegnato a personalità che hanno contribuito alla storia e allevoluzione del piccolo schermo. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza di esponenti del mondo culturale, artistico e istituzionale. Accanto a Rosa Maria Ciani, sono stati premiati volti storici e protagonisti della televisione italiana, tra cui Leo Gullotta, Stefania Orlando, Pascal Vicedomini, Stefano Reali, oltre a numerosi professionisti del panorama artistico e dellinformazione. Attrice dalla formazione solida e articolata, Rosa Maria Ciani ha costruito il proprio percorso tra Italia e Regno Unito, formandosi anche a Londra presso ICAT  Independent Centre of Actor Training e lavorando con importanti coach e professionisti del settore. Laureata in Scienze della Comunicazione, parla fluentemente inglese e francese e vanta competenze linguistiche e vocali che le hanno permesso di muoversi con naturalezza tra cinema, televisione e produzioni internazionali. Nel corso della sua carriera ha preso parte a produzioni cinematografiche e televisive di rilievo, tra cui Those About to Die (produzione internazionale), Vanina 2, Imma Tataranni e Una nuova vita, collaborando con registi e produzioni di primo piano. È stato un vero privilegio ricevere questo premio segno di riconoscenza nei confronti di un percorso artistico articolato  ha commentato lattrice -un ringraziamento speciale va a Fabrizio Pacifici e allonorevole Fabrizio Santori per aver dato vita a un riconoscimento che continua a celebrare la qualità, la memoria e il valore della televisione italiana e allonorevole per avermi premiata. Non sento questo premio solo come traguardo ma anche motivo di orgoglio che vede riconoscimento in un contesto nazionale di alto profilo.




