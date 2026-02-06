Metaponto si prepara a diventare, ancora una volta, crocevia di civiltà, dialogo e memoria, ospitando ledizione 2026 della Giornata Mondiale della Lingua Greca, uno degli appuntamenti culturali più significativi nel panorama del Mediterraneo.

Levento, che si svolgerà l8 e il 9 febbraio 2026 nella suggestiva cornice del Castello di Torremare, è dedicato alla memoria di Dimitri Mavratzotis, figura di straordinario valore umano e culturale, instancabile promotore del gemellaggio tra Samos e Metaponto, emblema dellunione tra Grecia e Magna Grecia.

Il tema scelto per questa edizione, Il volto di EIRENE: la pace, ponte tra Oriente e Occidente, richiama con forza lattualità del messaggio ellenico: la pace come fondamento di civiltà, armonia e convivenza tra i popoli, in un tempo storico che chiede con urgenza visione, cultura e responsabilità.

DOMENICA 8 FEBBRAIO  ore 17.30

La giornata inaugurale sarà aperta dalla solenne accensione della fiamma pitagorica a cura delle Naiadi di Metapontion, rito simbolico che richiama leredità filosofica e spirituale di Pitagora.

Seguiranno i saluti istituzionali di autorevoli rappresentanti regionali e internazionali, tra cui i Consiglieri Regionali Nicola Morea, Domenico Raffaele Tataranno e Piero Marrese, il Sindaco di Samos Paris Papageorgiu, la Dott.ssa Roula Stefanaki e Padre Angelo Cipollone.

Momento di grande intensità emotiva sarà lintervento straordinario del Coro Polifonico Alleluia, diretto da Mariella Galasso, con lesecuzione degli inni greco, italiano ed europeo, potente simbolo di unità e fratellanza.

La serata proseguirà con interventi di rilievo culturale e accademico, tra cui Maria Koutra, Alfredo Bianchi, Carmen Galluzzo Motolese, Michele Corsini e Cristina Gessi, e con le performances artistiche Omaggio a Pitagora della Compagnia delle Naiadi di Metapontion.

A conclusione, degustazione enogastronomica come ulteriore espressione dellidentità mediterranea.

LUNEDÌ 9 FEBBRAIO  ore 9.30

La seconda giornata sarà dedicata al mondo della scuola e della formazione, con la partecipazione della Rete di scopo Pitagora Network, autentico laboratorio di dialogo educativo tra territori.

Dopo la riaccensione della fiamma pitagorica e i saluti delle autorità greche e scolastiche, spazio ai lavori realizzati dagli studenti, alle riflessioni su Eirene e Polemos  Pace e Guerra, e al rapporto tra musica, armonia e cosmo.

Gran finale con la rievocazione storica dedicata ad Alexidamos, atleta di Metaponto e vincitore dei Giochi Pitici, a testimonianza di una storia che continua a parlare al presente.

Un evento di respiro internazionale

La Giornata è realizzata con il sostegno e la collaborazione di numerosi partner istituzionali e culturali, tra cui la Municipalità di Samos, la Regione Basilicata, la Provincia e il Comune di Matera, lUniversità della Basilicata, la Comunità Ellenica Maria Callas di Taranto, il Club UNESCO Taranto, lAmbasciata di Grecia in Italia e molte altre realtà impegnate nella valorizzazione della cultura ellenica.

Per la prima volta, liniziativa nasce in piena sinergia con la Comunità Ellenica Maria Callas di Taranto, rafforzando ulteriormente il dialogo culturale tra le comunità gemellate di Samos e Metaponto-Bernalda.

Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma atto culturale e politico nel senso più alto del termine: dove cè lingua, cè memoria; dove cè memoria, cè pace.

Dove cè cultura, cè OCCSE.

