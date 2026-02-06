|
|
|L'89 febbraio a Metaponto giornata mondiale della lingua Greca
6/02/2026
|Metaponto si prepara a diventare, ancora una volta, crocevia di civiltà, dialogo e memoria, ospitando ledizione 2026 della Giornata Mondiale della Lingua Greca, uno degli appuntamenti culturali più significativi nel panorama del Mediterraneo.
Levento, che si svolgerà l8 e il 9 febbraio 2026 nella suggestiva cornice del Castello di Torremare, è dedicato alla memoria di Dimitri Mavratzotis, figura di straordinario valore umano e culturale, instancabile promotore del gemellaggio tra Samos e Metaponto, emblema dellunione tra Grecia e Magna Grecia.
Il tema scelto per questa edizione, Il volto di EIRENE: la pace, ponte tra Oriente e Occidente, richiama con forza lattualità del messaggio ellenico: la pace come fondamento di civiltà, armonia e convivenza tra i popoli, in un tempo storico che chiede con urgenza visione, cultura e responsabilità.
DOMENICA 8 FEBBRAIO ore 17.30
La giornata inaugurale sarà aperta dalla solenne accensione della fiamma pitagorica a cura delle Naiadi di Metapontion, rito simbolico che richiama leredità filosofica e spirituale di Pitagora.
Seguiranno i saluti istituzionali di autorevoli rappresentanti regionali e internazionali, tra cui i Consiglieri Regionali Nicola Morea, Domenico Raffaele Tataranno e Piero Marrese, il Sindaco di Samos Paris Papageorgiu, la Dott.ssa Roula Stefanaki e Padre Angelo Cipollone.
Momento di grande intensità emotiva sarà lintervento straordinario del Coro Polifonico Alleluia, diretto da Mariella Galasso, con lesecuzione degli inni greco, italiano ed europeo, potente simbolo di unità e fratellanza.
La serata proseguirà con interventi di rilievo culturale e accademico, tra cui Maria Koutra, Alfredo Bianchi, Carmen Galluzzo Motolese, Michele Corsini e Cristina Gessi, e con le performances artistiche Omaggio a Pitagora della Compagnia delle Naiadi di Metapontion.
A conclusione, degustazione enogastronomica come ulteriore espressione dellidentità mediterranea.
LUNEDÌ 9 FEBBRAIO ore 9.30
La seconda giornata sarà dedicata al mondo della scuola e della formazione, con la partecipazione della Rete di scopo Pitagora Network, autentico laboratorio di dialogo educativo tra territori.
Dopo la riaccensione della fiamma pitagorica e i saluti delle autorità greche e scolastiche, spazio ai lavori realizzati dagli studenti, alle riflessioni su Eirene e Polemos Pace e Guerra, e al rapporto tra musica, armonia e cosmo.
Gran finale con la rievocazione storica dedicata ad Alexidamos, atleta di Metaponto e vincitore dei Giochi Pitici, a testimonianza di una storia che continua a parlare al presente.
Un evento di respiro internazionale
La Giornata è realizzata con il sostegno e la collaborazione di numerosi partner istituzionali e culturali, tra cui la Municipalità di Samos, la Regione Basilicata, la Provincia e il Comune di Matera, lUniversità della Basilicata, la Comunità Ellenica Maria Callas di Taranto, il Club UNESCO Taranto, lAmbasciata di Grecia in Italia e molte altre realtà impegnate nella valorizzazione della cultura ellenica.
Per la prima volta, liniziativa nasce in piena sinergia con la Comunità Ellenica Maria Callas di Taranto, rafforzando ulteriormente il dialogo culturale tra le comunità gemellate di Samos e Metaponto-Bernalda.
Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma atto culturale e politico nel senso più alto del termine: dove cè lingua, cè memoria; dove cè memoria, cè pace.
Dove cè cultura, cè OCCSE.
|
|
|
|
|
