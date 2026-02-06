HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

L'89 febbraio a Metaponto giornata mondiale della lingua Greca

6/02/2026

Metaponto si prepara a diventare, ancora una volta, crocevia di civiltà, dialogo e memoria, ospitando ledizione 2026 della Giornata Mondiale della Lingua Greca, uno degli appuntamenti culturali più significativi nel panorama del Mediterraneo.
Levento, che si svolgerà l8 e il 9 febbraio 2026 nella suggestiva cornice del Castello di Torremare, è dedicato alla memoria di Dimitri Mavratzotis, figura di straordinario valore umano e culturale, instancabile promotore del gemellaggio tra Samos e Metaponto, emblema dellunione tra Grecia e Magna Grecia.
Il tema scelto per questa edizione, Il volto di EIRENE: la pace, ponte tra Oriente e Occidente, richiama con forza lattualità del messaggio ellenico: la pace come fondamento di civiltà, armonia e convivenza tra i popoli, in un tempo storico che chiede con urgenza visione, cultura e responsabilità.
DOMENICA 8 FEBBRAIO  ore 17.30
La giornata inaugurale sarà aperta dalla solenne accensione della fiamma pitagorica a cura delle Naiadi di Metapontion, rito simbolico che richiama leredità filosofica e spirituale di Pitagora.
Seguiranno i saluti istituzionali di autorevoli rappresentanti regionali e internazionali, tra cui i Consiglieri Regionali Nicola Morea, Domenico Raffaele Tataranno e Piero Marrese, il Sindaco di Samos Paris Papageorgiu, la Dott.ssa Roula Stefanaki e Padre Angelo Cipollone.
Momento di grande intensità emotiva sarà lintervento straordinario del Coro Polifonico Alleluia, diretto da Mariella Galasso, con lesecuzione degli inni greco, italiano ed europeo, potente simbolo di unità e fratellanza.
La serata proseguirà con interventi di rilievo culturale e accademico, tra cui Maria Koutra, Alfredo Bianchi, Carmen Galluzzo Motolese, Michele Corsini e Cristina Gessi, e con le performances artistiche Omaggio a Pitagora della Compagnia delle Naiadi di Metapontion.
A conclusione, degustazione enogastronomica come ulteriore espressione dellidentità mediterranea.
LUNEDÌ 9 FEBBRAIO  ore 9.30
La seconda giornata sarà dedicata al mondo della scuola e della formazione, con la partecipazione della Rete di scopo Pitagora Network, autentico laboratorio di dialogo educativo tra territori.
Dopo la riaccensione della fiamma pitagorica e i saluti delle autorità greche e scolastiche, spazio ai lavori realizzati dagli studenti, alle riflessioni su Eirene e Polemos  Pace e Guerra, e al rapporto tra musica, armonia e cosmo.
Gran finale con la rievocazione storica dedicata ad Alexidamos, atleta di Metaponto e vincitore dei Giochi Pitici, a testimonianza di una storia che continua a parlare al presente.
Un evento di respiro internazionale
La Giornata è realizzata con il sostegno e la collaborazione di numerosi partner istituzionali e culturali, tra cui la Municipalità di Samos, la Regione Basilicata, la Provincia e il Comune di Matera, lUniversità della Basilicata, la Comunità Ellenica Maria Callas di Taranto, il Club UNESCO Taranto, lAmbasciata di Grecia in Italia e molte altre realtà impegnate nella valorizzazione della cultura ellenica.
Per la prima volta, liniziativa nasce in piena sinergia con la Comunità Ellenica Maria Callas di Taranto, rafforzando ulteriormente il dialogo culturale tra le comunità gemellate di Samos e Metaponto-Bernalda.
Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma atto culturale e politico nel senso più alto del termine: dove cè lingua, cè memoria; dove cè memoria, cè pace.
Dove cè cultura, cè OCCSE.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
6/02/2026 - L'89 febbraio a Metaponto giornata mondiale della lingua Greca

Metaponto si prepara a diventare, ancora una volta, crocevia di civiltà, dialogo e memoria, ospitando ledizione 2026 della Giornata Mondiale della Lingua Greca, uno degli appuntamenti culturali più significativi nel panorama del Mediterraneo.
Levento, che si svolgerà l...-->continua
5/02/2026 - Cordoglio per la scomparsa del giornalista Paolo Di Tullio

LOrdine dei Giornalisti di Basilicata esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Di Tullio, figura di primo piano del giornalismo lucano e nazionale, venuto a mancare ieri a Roma alletà di 82 anni.
Giornalista professionista dal 1° giugno 1976,...-->continua
5/02/2026 - A Melfi la presentazione de Laltra fuga di Francesco Fausto Nitti

Sabato 7 Febbraio, alle ore 17.00 presso lauditorium del centro culturale Nitti di Melfi (vico San Pietro snc), è in programma la presentazione del libro "Laltra fuga dal treno di Dachau, 3 luglio 1944 di Francesco Fausto Nitti (Editoriale Scientifica,2025)...-->continua
5/02/2026 - Convegno Regionale SantAngelo le Fratte Città del Tartufo

SantAngelo le Fratte si prepara ad accendere i riflettori su una delle eccellenze più preziose e
identitarie del territorio lucano: il tartufo. Sabato 7 febbraio 2026, a partire dalle ore 16.00,
presso il Centro Polifunzionale  Area Cantine, si terrà...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo