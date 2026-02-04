Prende il via la Winter School Parità Generativa, frutto della partnership strategica tra la Commissione Regionale Pari Opportunità (CRPO) Basilicata e il Festival delle Opportunità 2026. L'iniziativa, che si svolge in tre intense giornate presso il Comincenter dellUniversità degli Studi della Basilicata e un pomeriggio presso la Regione Basilicata, mira a promuovere tra i giovani una nuova consapevolezza della parità di genere come motore di crescita personale, professionale e territoriale.



Le componenti della Commissione saranno in prima linea nel corso delle giornate formative, mettendo a disposizione le loro competenze specialistiche in un approccio partecipativo e intersezionale.



Vittoria Rotunno, Presidente della CRPO Basilicata, sottolinea limportanza di questa collaborazione: "La Winter School 'Parità Generativa' è l'azione prioritaria del nostro accordo con il Festival delle Opportunità, un'alleanza strategica fondamentale per intercettare i temi cruciali dello sviluppo in chiave di genere e intersezionale. La partecipazione attiva delle componenti della nostra Commissione, che mettono in campo competenze di alto livello, è la garanzia della serietà e della profondità del percorso. Questi tre giorni non servono solo a informare e formare, ma soprattutto ad ascoltare le giovani ei giovani del nostro territorio sulle visioni che hanno di un mondo più equo e inclusivo. Crediamo fermamente che la diversità non sia solo una risorsa sociale, ma anche economica per la Basilicata e per il Paese intero. È dal loro punto di vista, dalle loro esperienze e dai loro desideri che nasceranno le nostre prossime Linee Guida regionali per politiche giovanili e di genere realmente efficaci."



La Winter School non è solo un momento di formazione, ma un vero e proprio laboratorio di co-progettazione che vedrà, dal 3 al 5 marzo 2026, 25 giovani tra i 18 e i 30 anni, provenienti da diversi contesti della Basilicata, impegnati nell'elaborazione di proposte concrete per il cambiamento sociale. I risultati del lavoro confluiranno nel Dossier Mappe di Parità e nelle Linee Guida che la CRPO Basilicata intende redigere per orientare le future politiche pubbliche di genere regionali.



La CRPO Basilicata ribadisce il proprio impegno nel sostenere il protagonismo giovanile e nel trasformare i principi di parità e inclusione in azioni concrete, capaci di generare un impatto positivo e duraturo sul tessuto socio-economico lucano.