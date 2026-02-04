|
TerraLenta Film Fest 2026:aperta la call per la seconda edizione del festival internazionale del documentario ambienta
4/02/2026
|Basilicata, 4 febbraio 2026 Il TerraLenta Film Fest inaugura la sua seconda edizione con lapertura della call for entries per lungometraggi e cortometraggi documentari di tematica ambientale. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di 189 candidature provenienti da tutto il mondo e la premiazione di 9 documentari, il Festival rinnova il proprio impegno nella promozione della ricerca ambientale attraverso il linguaggio e la potenza della settima arte.
La seconda edizione del TerraLenta Film Fest si svolgerà in Basilicata dal 1 al 5 luglio 2026.
Registi, case di produzione e distributori cinematografici possono candidare le loro opere entro il 18 aprile 2026. I titoli selezionati saranno valutati da una giuria di esperti del settore, concorreranno per prestigiosi premi e verranno proiettati durante il Festival.
Il Festival
TerraLenta Film Fest è un festival internazionale cinematografico dedicato al documentario ambientale che mira a promuovere il cinema documentario indipendente e dautore, sensibilizzare le comunità sulle tematiche ambientali, favorire spazi culturali di dialogo e apprendimento, supportare la ricerca multimediale in campo e incentivare azioni ecosostenibili.
Grazie al connubio tra arte visuale e divulgazione ambientale critica, levento si afferma come lo spazio ideale per espressioni artistiche autentiche e di controcultura, in grado di stimolare le coscienze attraverso la sperimentazione cinematografica e di raccontare il complesso rapporto delluomo con lambiente mediante prospettive nuove e non convenzionali.
Al programma cinematografico si aggiunge un ricco panel culturale ed esperienziale composto da seminari e talk, gallerie fotografiche, performance artistiche e teatrali, laboratori di comunità, spazi letterari e attività outdoor volte alla scoperta dellAppennino Lucano.
Un'occasione importante per attivisti, ricercatori, appassionati di cinema e famiglie, per scoprire il potere del cinema nel raccontare e ispirare il cambiamento verso un futuro più sostenibile.
Call for entries - 2°edizione
Il programma cinematografico si articola nelle seguenti sezioni dedicate all'opera documentaristica:
Concorso internazionale lungometraggi;
Concorso internazionale cortometraggi.
Possono concorrere le opere realizzate a partire dallanno 2024. Non sono dunque ammesse alle selezioni le opere che abbiano avuto la prima proiezione pubblica antecedente al 1 gennaio 2024.
Possono essere iscritti i documentari che sviluppino una o più delle seguenti tematiche:
scienze naturali e biodiversità;
eventi connessi ai cambiamenti climatici;
rapporto uomo-ambiente e modifica/ evoluzione del paesaggio naturale e antropico;
demoetnoantropologia e storia socio-ambientale;
economia e sviluppo sostenibile;
ecologia politica e giustizia ambientale;
ricerca ambientale multimediale accademica e/o indipendente;
altri temi non menzionati ma strettamente connessi con lambiente.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla call for entries, visitare il sito web del Festival: https://www.terralentaff.it/
TerraLenta Film Fest è ideato e promosso da APS Fuorisentiero, un'organizzazione lucana che da circa 10 anni sostiene la causa ambientale e la sua divulgazione.
