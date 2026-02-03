Rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese valorizzando i nuovi talenti: è la sfida imposta dal mercato del lavoro contemporaneo e raccolta dal progetto europeo "On Board" di cui la Basilicata è protagonista. Nei giorni scorsi, a Potenza, Exeo Lab, società di consulenza e partner capofila del progetto, ha ospitato nella sua sede il Transnational Project Meeting che ha segnato lavvio delliniziativa alla presenza dei partecipanti internazionali provenienti da Danimarca, Slovenia, Spagna e Bulgaria. "On Board", finanziato dal programma Erasmus Plus, punta a sostenere le imprese nella crescita dei team aumentando lappeal verso i giovani talenti e perfezionando la sostenibilità organizzativa utilizzando percorsi formativi innovativi e strumenti digitali e risorse operative rivolte sia ai professionisti delle risorse umane sia agli imprenditori. I modelli di onboarding, al centro del progetto, vengono ripensati non solo come processi di inserimento operativo, ma come leve strategiche di sviluppo organizzativo, in grado di generare valore, produttività e benessere nel lungo periodo. "OnBoard" intende supportare le PMI attraverso la progettazione e la sperimentazione di percorsi formativi, strumenti digitali e risorse operative rivolte sia ai professionisti HR sia alle imprese. Obiettivo più che mai strategico per la sopravvivenza e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale lucano. Fondamentale diventa così il ruolo centrale assegnato alla Basilicata allinterno di una rete di cooperazione internazionale con il supporto di Exeo Lab. In questo contesto, Exeo Lab, società di consulenza che opera da anni sul territorio lucano a sostegno di imprese e organizzazioni, riveste il ruolo di partner capofila del progetto. Un riconoscimento - spiegano i consulenti potentini- che rafforza il posizionamento di Exeo Lab come attore di riferimento nellambito dellinnovazione organizzativa e della progettazione europea, capace di portare sul territorio esperienze, metodologie e buone pratiche sviluppate a livello internazionale. Il progetto proseguirà nei mesi a venire con lo sviluppo delle attività previste e con il coinvolgimento attivo degli stakeholder. Exeo Lab  concludono gli esperti- continuerà a promuovere il dialogo tra dimensione europea e territorio, con lobiettivo di trasformare la cooperazione internazionale in valore reale per le imprese e la comunità locale.























