Matera si prepara al Carnevale 2026: ''I colori del Mediterraneo'' 2/02/2026 Matera si prepara ad accogliere la seconda edizione del Carnevale a Matera  I colori del Mediterraneo, in programma dal 2 al 17 febbraio 2026, un appuntamento che questanno assume un valore simbolico e culturale particolarmente rilevante, inserendosi a pieno titolo nel percorso di Matera Capitale del Mediterraneo della Cultura e del Dialogo 2026, titolo condiviso con Tétouan, in Marocco.







Liniziativa del Comune di Matera e della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è a cura dellAssociazione Cupa Cupé e di M.M. Società Cooperativa e si propone come un grande progetto culturale partecipato, capace di intrecciare tradizioni popolari, linguaggi artistici contemporanei e dialogo interculturale.







Il Carnevale a Matera 2026 nasce dalla volontà di restituire alla città una festa autentica, radicata nella memoria collettiva, ma aperta al mondo. Al centro del progetto, infatti, cè il Mediterraneo come spazio comune, luogo di scambi, migrazioni e contaminazioni culturali, raccontato attraverso musiche, danze e pratiche creative, insieme alle tradizioni carnevalesche locali.







Ledizione 2026 prevede un percorso diffuso, che si svilupperà nel corso delle settimane precedenti il Martedì Grasso e coinvolgerà quartieri, scuole, parrocchie, luoghi di aggregazione e spazi simbolici della città. Accanto agli eventi, un ruolo centrale sarà svolto dai laboratori partecipativi, dedicati alle danze tradizionali e mediterranee, allartigianato popolare e alla realizzazione dei fantocci di Carnevale e della cupa cupa, strumento simbolo della tradizione lucana, ma anche alla musica popolare. Attività che coinvolgono altre associazioni come Ragnatela, Resiliens, la cooperativa Oltre lArte, artisti e artigiani come Claudio Mola, Donisa Mazzoccoli, Espedito Pozzuoli, Luigia Bonamassa, Eustachio Santochirico e Veronica Scardillo.







Il progetto, inoltre, dedica particolare attenzione alla dimensione sociale e inclusiva: attività specifiche coinvolgeranno la Casa Circondariale, la Comunità Alloggio Gino Masciullo, la Sartoria Sociale Piano A e il mondo della scuola, grazie alla collaborazione con lIstituto di Istruzione Superiore Turi - Morra, chiamati a partecipare attivamente alla costruzione del Carnevale come spazio di incontro e condivisione.







Momenti di festa collettiva animeranno il centro storico e i Sassi, con sfilate in maschera, musica dal vivo e performance che vedranno anche la partecipazione di Carnevali lucani e di realtà provenienti anche da altre regioni del Sud Italia. Le serate di concerto in piazza San Francesco, il 13 febbraio con la Crash Boom Bang e il 14 Giancarlo Paglialunga (già voce della Notte della Taranta e componente del Canzoniere Grecanico Salentino) con il suo Arneo Tamburine Project, rappresenteranno occasioni di grande coinvolgimento popolare.







Il programma prevede anche anche una giornata dedicata alle famiglie e ai più piccoli, il 15 febbraio sul Parco del Castello. Il Carnevale dei bambini ospiterà un laboratorio di aquiloni a tema e aquiloni giganti, oltre che una mongolfiera a volo vincolato, simbolo del viaggio, dello sguardo condiviso e dellorizzonte mediterraneo.







A chiudere il percorso sarà il tradizionale Funerale del Carnevale, rito collettivo che unisce musica, maschere e partecipazione popolare.







Ad accompagnare lintero progetto sarà anche una narrazione digitale, attraverso format web e contenuti video e audio che racconteranno il Carnevale dal di dentro: le persone, i luoghi, le storie e le contaminazioni culturali che lo rendono possibile. Su tutti: Matinate e cupa cupa 2026, le incursioni festose a sorpresa in casa dei materani, in onda sui canali Facebook, Instagram e Youtube dellAssociazione Cupa Cupé e Carnevale a Matera, diretta radiofonica in onda in due appuntamenti settimanali su Radiosa.







Dopo il successo della prima edizione, realizzata nel 2025 con un fitto programma di iniziative e una significativa partecipazione cittadina, il Carnevale a Matera 2026  I colori del Mediterraneo si pone come uno degli eventi culturali di apertura dellanno di Matera 2026, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come capitale del dialogo, dellincontro e della cultura nel Mediterraneo.











Di seguito un estratto delle dichiarazioni dei rappresentanti presenti alla conferenza stampa:







Antonio Nicoletti, sindaco di Matera: «Il Carnevale 2026 di Matera si inserisce nel percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, rappresentandone uno dei momenti più popolari e partecipati. Il ricco programma che presentiamo oggi nasce dalla volontà di coniugare festa, identità e visione, valorizzando le nostre tradizioni e aprendole al dialogo con le culture del Mediterraneo. Il Carnevale diventa così uno spazio di incontro, di condivisione e di racconto collettivo, che sia in grado di coinvolgere cittadini, visitatori, artisti e associazioni in unesperienza che va a rafforzare il senso di comunità e il ruolo di Matera come luogo di scambio culturale e umano. Matera in questa festa si rivolge al futuro, partendo dalle sue radici».







Simona Orsi, assessora alla Cultura e Turismo Comune di Matera: «Il programma del Carnevale 2026 è stato pensato come un vero e proprio progetto culturale, che incarna con i valori e gli obiettivi di Matera 2026. Accanto alle tradizionali sfilate e ai momenti di festa, abbiamo costruito un cartellone ricco di iniziative artistiche, laboratori, spettacoli e appuntamenti diffusi, capaci di raccontare il Carnevale come linguaggio universale di dialogo e partecipazione. La manifestazione diventa così unoccasione per valorizzare le energie creative del territorio, coinvolgere le nuove generazioni e favorire lincontro tra culture diverse, nel segno dellinclusione e della condivisione. Questo Carnevale vuole essere espressione viva dellidentità culturale di Matera nel Mediterraneo».







Rita Orlando, direttrice Fondazione Matera-Basilicata 2019: «Con I Colori del Mediterraneo il Carnevale a Matera diventa dispositivo per la riattivazione dei codici della festa e del rito. Il suono della cupa cupa o la costruzione collettiva dei fantocci non sono nostalgia folclorica, ma tecnologie arcaiche che rispondono a bisogni contemporanei di appartenenza. Vedere le scuole collaborare con gli artigiani e le realtà del terzo settore per costruire l'immaginario della festa è la prova tangibile che il dossier Terre Immerse non è solo un documento programmatico, ma un patto operativo con la città».







Giuseppe Petragallo, presidente Associazione Cupa Cupé: «La seconda edizione del Carnevale rappresenta un passo importante per Matera. Un progetto che nasce dalla consapevolezza che il Carnevale, anche se spesso si dice il contrario, a Matera esiste ed è parte della nostra identità culturale. È un percorso che richiede tempo, continuità e partecipazione, per ricostruire negli anni lo spirito autentico del Carnevale e riavvicinare la comunità a questa tradizione. Inoltre, svolgersi in un periodo di bassa stagione turistica significa offrire una nuova opportunità di attrattività e vitalità alla città, contribuendo a destagionalizzare il turismo».

