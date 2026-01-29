|
|
|Leonardo Sinisgalli e il cane a sei zampe: creatività e cultura nella storia della comunicazione Eni
29/01/2026
|Nel giorno dellanniversario della morte di Leonardo Sinisgalli, sabato 31 gennaio alle ore 17.30, nella Galleria darte V. Guidi (Cascina Roma, Piazza delle Arti) a San Donato Milanese (Mi), lAssociazione Amici della Basilicata in Lombardia, in collaborazione con Eni, la Fondazione Leonardo Sinisgalli e il Comune di San Donato Milanese, inaugura la mostra Il cane a sei zampe e Leonardo Sinisgalli. Creatività e cultura nella storia della comunicazione Eni.
Lesposizione, che ha avuto come prima tappa il Polo Bibliotecario di Potenza fra marzo e maggio 2025, racconta levoluzione del brand e della comunicazione Eni con un focus particolare sulla figura di Leonardo Sinisgalli che fu dirigente del Servizio Pubblicità.
Una iniziativa con cui lAssociazione Amici della Basilicata in Lombardia chiude un cerchio aperto proprio a San Donato Milanese, dove si trovano il quartier generale di Eni e Metanopoli, la città del metano voluta da Enrico Mattei per i dipendenti dellazienda. Qui nel marzo 2023 lAssociazione organizzò il convegno Leonardo Sinisgalli: il poeta ingegnere alla corte di Enrico Mattei, i cui atti sono confluiti poi nel volume Leonardo Sinisgalli e la pubblicità Eni negli anni di Enrico Mattei: 1958-1963, curato da Elio Frescani e Biagio Russo, pubblicato dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli nel 2024.
Lesposizione di San Donato Milanese si caratterizza per un doppio nucleo: nel primo i materiali dellarchivio storico Eni raccontano le origini del cane a sei zampe, la sua storia, i cambiamenti e levoluzione fino allultimo recente restyling. Accompagnano questo racconto documenti, fotografie, campagne pubblicitarie e riviste aziendali, come il «Gatto Selvatico» diretto dal poeta Attilio Bertolucci; nel secondo, invece, lo spazio di allestimento, accoglie manifesti, fotografie e riviste della Fondazione, che riguardano Leonardo Sinisgalli, intellettuale eclettico che, capo del Servizio pubblicità di Eni, dal 1958 al 1961, portò creatività, cultura e una visione poetica nella comunicazione aziendale degli anni del Boom.
Allinaugurazione, introdotta e coordinata da Maria Grazia Trivigno dellAssociazione Amici della Basilicata in Lombardia, interverranno Tommaso Ruggieri, Presidente dellAssociazione Amici della Basilicata in Lombardia, Francesco Squeri, Sindaco di San Donato Milanese, Lucia Nardi, Responsabile Cultura dimpresa di Eni, Luigi Beneduci e Mimmo Sammartino, Presidente e Direttore della Fondazione Leonardo Sinisgalli, Elio Frescani, già docente a contratto di Storia contemporanea e Teoria e tecniche della comunicazione radiotelevisiva allUniversità di Salerno e attualmente bibliotecario allUniversità di Bologna, e Biagio Russo, già direttore della Fondazione Sinisgalli e ora componente del Comitato tecnico-scientifico.
La mostra Il cane a sei zampe e Leonardo Sinisgalli. Creatività e cultura nella storia della comunicazione Eni sarà visitabile fino al 28 febbraio 2026 nei seguenti orari: lunedì-venerdì 9.00-18.30; sabato 9.00-12.30 e 14-00-18.30; domenica 10-12.30 e 15.00-19.00.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|29/01/2026 - Formazione e inclusione: Ivano Iai al Conservatorio di Matera
Nella giornata di ieri, 28 gennaio, il Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera ha ricevuto la gradita visita dellAvv. Ivano Iai, Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori italiani, in un incontro che ha rappresentato unimportante occasione...-->continua
|
|
|29/01/2026 - Leonardo Sinisgalli e il cane a sei zampe: creatività e cultura nella storia della comunicazione Eni
Nel giorno dellanniversario della morte di Leonardo Sinisgalli, sabato 31 gennaio alle ore 17.30, nella Galleria darte V. Guidi (Cascina Roma, Piazza delle Arti) a San Donato Milanese (Mi), lAssociazione Amici della Basilicata in Lombardia, in collaborazion...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Rotonda, intitolato un largo ai soldati internati nei lager nazisti
In occasione della "Giornata della Memoria", il Comune di Rotonda ha intitolato lo spazio cittadino dove sorge il Museo Geologico e Paleontologico ai soldati rotondesi internati in Germania allindomani dell8 settembre 1943. Sono stati poco più di 40, infatti...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Turismo Outdoor, Apt Basilicata a FESPO 2026
FESPO è la più grande piattaforma di viaggi della Svizzera. Nell'edizione 2026 sono previsti 500 espositori provenienti da tutto il mondo distribuiti in 5 padiglioni su una superficie di 25.000 metri quadrati presso la Messe Zurigo. L'evento attrae ogni anno c...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV