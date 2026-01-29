Nel giorno dellanniversario della morte di Leonardo Sinisgalli, sabato 31 gennaio alle ore 17.30, nella Galleria darte V. Guidi (Cascina Roma, Piazza delle Arti) a San Donato Milanese (Mi), lAssociazione Amici della Basilicata in Lombardia, in collaborazione con Eni, la Fondazione Leonardo Sinisgalli e il Comune di San Donato Milanese, inaugura la mostra Il cane a sei zampe e Leonardo Sinisgalli. Creatività e cultura nella storia della comunicazione Eni.







Lesposizione, che ha avuto come prima tappa il Polo Bibliotecario di Potenza fra marzo e maggio 2025, racconta levoluzione del brand e della comunicazione Eni con un focus particolare sulla figura di Leonardo Sinisgalli che fu dirigente del Servizio Pubblicità.



Una iniziativa con cui lAssociazione Amici della Basilicata in Lombardia chiude un cerchio aperto proprio a San Donato Milanese, dove si trovano il quartier generale di Eni e Metanopoli, la città del metano voluta da Enrico Mattei per i dipendenti dellazienda. Qui nel marzo 2023 lAssociazione organizzò il convegno Leonardo Sinisgalli: il poeta ingegnere alla corte di Enrico Mattei, i cui atti sono confluiti poi nel volume Leonardo Sinisgalli e la pubblicità Eni negli anni di Enrico Mattei: 1958-1963, curato da Elio Frescani e Biagio Russo, pubblicato dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli nel 2024.







Lesposizione di San Donato Milanese si caratterizza per un doppio nucleo: nel primo i materiali dellarchivio storico Eni raccontano le origini del cane a sei zampe, la sua storia, i cambiamenti e levoluzione fino allultimo recente restyling. Accompagnano questo racconto documenti, fotografie, campagne pubblicitarie e riviste aziendali, come il «Gatto Selvatico» diretto dal poeta Attilio Bertolucci; nel secondo, invece, lo spazio di allestimento, accoglie manifesti, fotografie e riviste della Fondazione, che riguardano Leonardo Sinisgalli, intellettuale eclettico che, capo del Servizio pubblicità di Eni, dal 1958 al 1961, portò creatività, cultura e una visione poetica nella comunicazione aziendale degli anni del Boom.







Allinaugurazione, introdotta e coordinata da Maria Grazia Trivigno dellAssociazione Amici della Basilicata in Lombardia, interverranno Tommaso Ruggieri, Presidente dellAssociazione Amici della Basilicata in Lombardia, Francesco Squeri, Sindaco di San Donato Milanese, Lucia Nardi, Responsabile Cultura dimpresa di Eni, Luigi Beneduci e Mimmo Sammartino, Presidente e Direttore della Fondazione Leonardo Sinisgalli, Elio Frescani, già docente a contratto di Sto­ria contemporanea e Teoria e tecniche della comunicazione radiotelevisiva allUniversità di Salerno e attualmente bibliotecario allUniversità di Bologna, e Biagio Russo, già direttore della Fondazione Sinisgalli e ora componente del Comitato tecnico-scientifico.







La mostra Il cane a sei zampe e Leonardo Sinisgalli. Creatività e cultura nella storia della comunicazione Eni sarà visitabile fino al 28 febbraio 2026 nei seguenti orari: lunedì-venerdì 9.00-18.30; sabato 9.00-12.30 e 14-00-18.30; domenica 10-12.30 e 15.00-19.00.