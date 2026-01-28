Si tiene a Roma domani 29 gennaio, alle ore 18.00, presso il Teatro di Villa Torlonia, la V edizione del Marateale Award in Winter. La cerimonia, diretta da Nicola Timpone e dal presidente Marateale Antonella Caramia, celebrerà il talento e l'eccellenza di personalità del mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo. Tra gli ospiti e i premiati, nomi di spicco del panorama artistico italiano e internazionale: il direttore della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera, lattore Ricky Memphis, il regista Riccardo Milani, la giornalista Susanna Galeazzi, le attrici Benedetta Porcaroli, Antonia Liskova, Sara Lazzaro e Clotilde Sabatino, il campione europeo nel salto in lungo Andrew Howe e il giornalista Igor Righetti. Dal successo del film Buen Camino saranno presenti per Medusa Film Giampaolo Letta (vicepresidente e amministratore delegato) e Paolo Orlando (Head of Distribution/Head of Theatrical Distribution) e del cast la giovane attrice Letizia Arnò, Beatriz Arjona e Martina Colombari.



Nellambito della serata sarà premiata Rossella Liberatore giovane attrice del cortometraggio La Remude realizzato con lAssociazione Down di Venosa e con la produzione di Arya Production.



Il Marateale Award in Winter è un evento che si propone di promuovere la Cultura e l'Arte con un focus particolare sui giovani talenti e sulle eccellenze italiane. L'evento è anche un'occasione per riflettere sull'importanza del cinema e della cultura come strumenti di crescita e di sviluppo sociale. La serata sarà caratterizzata da momenti di grande emozione con la consegna di premi e riconoscimenti a personalità che hanno contribuito a rendere il cinema e la cultura italiana e internazionale più ricchi e vivaci.



Trenitalia, con il brand Frecciarossa, sarà Treno Ufficiale dellevento. Già da vari anni a fianco del Marateale, conferma il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, offrendo unesperienza che unisce comfort, sostenibilità e accesso facilitato ai grandi eventi culturali italiani. Le Frecce e i collegamenti FrecciaLink garantiscono ogni giorno 268 corse e fino a 14 collegamenti bus, raggiungendo più di 130 destinazioni in tutta Italia.



L'evento, organizzato da Marateale - Premio Internazionale Basilicata, e realizzata il patrocinio dellAssessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, si configura come un importante appuntamento invernale delle manifestazioni dedicate al Cinema e alla Cultura Italiana e Internazionale.