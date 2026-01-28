|
|
|Domani a Roma Marateale Award in Winter : Benedetta Porcaroli, Alberto Barbera e Ricki Memphis tra i premiati
28/01/2026
|Si tiene a Roma domani 29 gennaio, alle ore 18.00, presso il Teatro di Villa Torlonia, la V edizione del Marateale Award in Winter. La cerimonia, diretta da Nicola Timpone e dal presidente Marateale Antonella Caramia, celebrerà il talento e l'eccellenza di personalità del mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo. Tra gli ospiti e i premiati, nomi di spicco del panorama artistico italiano e internazionale: il direttore della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera, lattore Ricky Memphis, il regista Riccardo Milani, la giornalista Susanna Galeazzi, le attrici Benedetta Porcaroli, Antonia Liskova, Sara Lazzaro e Clotilde Sabatino, il campione europeo nel salto in lungo Andrew Howe e il giornalista Igor Righetti. Dal successo del film Buen Camino saranno presenti per Medusa Film Giampaolo Letta (vicepresidente e amministratore delegato) e Paolo Orlando (Head of Distribution/Head of Theatrical Distribution) e del cast la giovane attrice Letizia Arnò, Beatriz Arjona e Martina Colombari.
Nellambito della serata sarà premiata Rossella Liberatore giovane attrice del cortometraggio La Remude realizzato con lAssociazione Down di Venosa e con la produzione di Arya Production.
Il Marateale Award in Winter è un evento che si propone di promuovere la Cultura e l'Arte con un focus particolare sui giovani talenti e sulle eccellenze italiane. L'evento è anche un'occasione per riflettere sull'importanza del cinema e della cultura come strumenti di crescita e di sviluppo sociale. La serata sarà caratterizzata da momenti di grande emozione con la consegna di premi e riconoscimenti a personalità che hanno contribuito a rendere il cinema e la cultura italiana e internazionale più ricchi e vivaci.
Trenitalia, con il brand Frecciarossa, sarà Treno Ufficiale dellevento. Già da vari anni a fianco del Marateale, conferma il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, offrendo unesperienza che unisce comfort, sostenibilità e accesso facilitato ai grandi eventi culturali italiani. Le Frecce e i collegamenti FrecciaLink garantiscono ogni giorno 268 corse e fino a 14 collegamenti bus, raggiungendo più di 130 destinazioni in tutta Italia.
L'evento, organizzato da Marateale - Premio Internazionale Basilicata, e realizzata il patrocinio dellAssessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, si configura come un importante appuntamento invernale delle manifestazioni dedicate al Cinema e alla Cultura Italiana e Internazionale.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|28/01/2026 - Domani a Roma Marateale Award in Winter : Benedetta Porcaroli, Alberto Barbera e Ricki Memphis tra i premiati
Si tiene a Roma domani 29 gennaio, alle ore 18.00, presso il Teatro di Villa Torlonia, la V edizione del Marateale Award in Winter. La cerimonia, diretta da Nicola Timpone e dal presidente Marateale Antonella Caramia, celebrerà il talento e l'eccellenza di personalità del mo...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Roma, il Prof. lucano Antonello Di Pinto promuove la cultura al fianco di Amedeo Minghi a Palazzo Montecitorio
Roma, 27 gennaio 2026 Si è svolta ieri, nella prestigiosa Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, la cerimonia Cultura, Istituzioni e Futuro, promossa dalla XVII Commissione Arte dellIntergruppo Parlamentare per lo Sviluppo del Sud, delle Aree Fragili ...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Castronuovo SantAndrea inaugura il 2026 con mostre, cultura e memoria
Mentre continuano, fino al 2 aprile, le mostre di Giacomo Manzù e il Libro dArtista e Auguri dal Novecento, oggi, 27 gennaio, con la Giornata della memoria e la testimonianza del Prof. Cesare Terracina, inizia il programma per il 2026 del Polo Museale di Cast...-->continua
|
|
|26/01/2026 - Marchi di qualità Epli: premiati quattro eventi in Basilicata
La Rete Associativa di Terzo Settore Pro Loco Epli - Ente Pro Loco Italiane Aps ha annunciato con un comunicato del Presidente nazionale Pasquale Ciurleo l'elenco degli enti che hanno ricevuto il marchio di qualità per l'organizzazione di eventi d'eccellenza, ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV