Mentre continuano, fino al 2 aprile, le mostre di Giacomo Manzù e il Libro dArtista e Auguri dal Novecento, oggi, 27 gennaio, con la Giornata della memoria e la testimonianza del Prof. Cesare Terracina, inizia il programma per il 2026 del Polo Museale di Castronuovo SantAndrea (Biblioteca Comunale Alessandro Appella, MIG. Museo Internazionale della Grafica, Atelier-Museo Kengiro Azuma per la litografia, Atelier-Museo Guido Strazza e Atelier-Museo Giulia Napoleone per la calcografia, Museo Internazionale del Presepio Vanni Scheiwiller, Museo della Vita e delle Opere di SantAndrea Avellino, Piazza Civiltà Contadina con opere di Consagra, Maccari, Ortega, Gentilini, Gaetaniello, Lorenzetti, Santoro, Michelangelo e Bruno Conte, Cerone).

Un programma variegato, inteso a consolidare la convinzione che un piccolo paese del Parco Nazionale del Pollino può svolgere unattività che coinvolga non solo lintera Regione Basilicata, a partire dai paesi limitrofi, e abbia gli artisti, gli scrittori, i poeti al centro del dialogo tra parola e immagine.

Ecco, allora, il 10 febbraio la Giornata Internazionale delle vittime delle foibe con limmagine guida di Gianni Dessì; il 17 febbraio Sti Maschre  Un paese in maschera, con le maschere, per il Carnevale 2026, disegnate da Giuseppe Caccavale e Théo Etrillard; l8 marzo la Giornata Internazionale della donna 2026, con limmagine-guida di Sandro Sanna, e Katia Pafundi, responsabile del Centro Antiviolenza Itinerante GEA, intervistata da Beatrice Volpe, oltre al Ricordo di Alfonso Gatto amico degli artisti nel cinquantenario della sua scomparsa; l1 aprile lattenzione su Max Ernst con sei incisioni per La Rose est nue, di Léna Leclercq, Parigi 1961; il 3 aprile la Via Crucis 2026 con le 14 stazioni preparate da Alessandra Bonoli; il 4 aprile linaugurazione della mostra dedicata a La stamperia Il Feltro di Roma 1969-2014. Una storia; il 5 aprile la celebrazione della Santa Messa della Pasqua di Resurrezione con la tovaglia daltare di Carla Papandrea; il 23 aprile la Giornata Mondiale del Libro 2026 con Giuseppe Ungaretti, il Taccuino del vecchio: Ultimi cori per la Terra Promessa, illustrati da due litografie di Hans Richter nel 1971; il 26 aprile lOmaggio a Lamberto Pignotti che compie 100 anni; Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, con limmagine guida di Giuseppe Modica; il 27 giugno linaugurazione della mostra dedicata a Guido La Regina: Opera Grafica; l11 luglio Pablo Picasso per Max Jacob, in occasione dei 150 anni della nascita; il 16 agosto la XLIV SERATA DELLA CULTURA 2026, condotta da Beatrice Volpe e dedicata a Francesco Sisinni e la cultura, al Premio per lambiente 2026, allOmaggio a Gianluigi Giovanola: dipinti, disegni e incisioni 1958-2005 dalle collezioni del Polo museale di Castronuovo SantAndrea, alla Cartella delle opere grafiche di Mauro Staccioli donate dallArchivio Staccioli e dalla Galleria Il Ponte di Firenze; il 28 agosto, in occasione del cinquantenario della morte, mostra di Man Ray: Alphabet forAdults, 41 litografie del 1948 e di Marcel Duchamp e Man Ray per Arturo Schwarz, Il reale assoluto, 12 litografie del 1964; il 14 settembre Alechinsky, Dorny, Magnelli, Vieira da Silva, Michaux, Ruggero Savinio, Schneider, Tadini, Kolar per Michel Butor a dieci anni della sua scomparsa; il 3 ottobre Joan Mirò e il Cantico di Frate Sole di San Francesco; il 10 novembre Assadour illustra la vita e le opere di SantAndrea Avellino; il 25 ottobre, Mirò e Dubuffet per Raymond Queneau; il 24 novembre I libri di Carlo Collodi nella Collezione di Bruno Conte donata al Polo Museale; l8 dicembre Il presepe cromatico di Carmine Caputo di Roccanova e Lalbero dei VOLTItraVOLTI di Enrico Pulsoni con relativa mostra della sua opera grafica; il 22 dicembre lOmaggio a Filippo Tommaso Marinetti: immagini e documenti in occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita.

Scambi di mostre con varie istituzioni non solo italiane, residenze dartista, presentazioni di libri appena pubblicati, saranno inseriti di mese in mese in calendario e segnalati tramite tutti i mezzi social. Molto attenti, inoltre, saranno i contatti con le scuole di ogni ordine e grado. Le visite alle mostre, gratuite come tutte le nostre attività, saranno sempre guidate da personale idoneo.

