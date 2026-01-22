Viviamo in un tempo in cui essere connessi è naturale, quasi inevitabile. Per gli adolescenti, la rete non è solo uno strumento: è uno spazio di relazione, di espressione, di costruzione dellidentità. Ma proprio lì, dove si cerca appartenenza e riconoscimento, possono annidarsi solitudini, ferite e forme di violenza silenziosa.



Nasce da questa consapevolezza lincontro Connessioni Consapevoli: come non restare intrappolati nella rete, un evento dedicato agli studenti che si svolgerà venerdì 30 gennaio alle ore 11:15 presso lAuditorium Di Sipio dellIIS N. Miraglia di Lauria (PZ) e che coinvolgerà direttamente gli studenti in un dialogo aperto e rispettoso sui rischi e sulle opportunità del mondo digitale.



Al centro dellincontro ci sarà il tema del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi e spesso sottovalutati, capaci di lasciare segni profondi nel vissuto emotivo dei ragazzi. Attraverso momenti di confronto, si parlerà anche del lato oscuro del web, affrontando con delicatezza ma chiarezza temi come lumiliazione online e la violazione della privacy. Si rifletterà sul ruolo dei social network come specchio, analizzando gli ideali di bellezza irraggiungibili, gli stereotipi e i modelli proposti, che spesso incidono sullautostima e sul senso di valore personale dei più giovani.



Connessioni Consapevoli è un momento di ascolto e di incontro, pensato per gli adolescenti, ai loro dubbi e alle loro emozioni. Perché educare al digitale significa prima di tutto educare alla relazione, al rispetto e alla cura di sé e degli altri, anche  e soprattutto  dietro uno schermo.



Levento, promosso e organizzato da SINAPSI APSETS con energie lagonegresi in collaborazione con lIIS Miraglia vedrà la partecipazione di un qualificato panel di relatori composto da Maria Teresa Ferraro, laureata in Psicologia per Sinapsi; Valentina Velardi, docente e referente per bullismo e cyberbullismo dellIIS Miraglia; il Commissario straordinario Francesco Paolo DAlessio; Gianni Pittella, già Sindaco; il dirigente scolastico dellIIS Miraglia Lorenzo Santandrea; la Presidente del Corecom Basilicata Assunta Mitidieri; Mirna Mastronardi, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e fondatrice di Dea x sempre; e S.E. il Signor Prefetto Michele Campanaro.