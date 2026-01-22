|
|
|Connessioni consapevoli: incontro a Lauria dedicato agli studenti
22/01/2026
|Viviamo in un tempo in cui essere connessi è naturale, quasi inevitabile. Per gli adolescenti, la rete non è solo uno strumento: è uno spazio di relazione, di espressione, di costruzione dellidentità. Ma proprio lì, dove si cerca appartenenza e riconoscimento, possono annidarsi solitudini, ferite e forme di violenza silenziosa.
Nasce da questa consapevolezza lincontro Connessioni Consapevoli: come non restare intrappolati nella rete, un evento dedicato agli studenti che si svolgerà venerdì 30 gennaio alle ore 11:15 presso lAuditorium Di Sipio dellIIS N. Miraglia di Lauria (PZ) e che coinvolgerà direttamente gli studenti in un dialogo aperto e rispettoso sui rischi e sulle opportunità del mondo digitale.
Al centro dellincontro ci sarà il tema del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi e spesso sottovalutati, capaci di lasciare segni profondi nel vissuto emotivo dei ragazzi. Attraverso momenti di confronto, si parlerà anche del lato oscuro del web, affrontando con delicatezza ma chiarezza temi come lumiliazione online e la violazione della privacy. Si rifletterà sul ruolo dei social network come specchio, analizzando gli ideali di bellezza irraggiungibili, gli stereotipi e i modelli proposti, che spesso incidono sullautostima e sul senso di valore personale dei più giovani.
Connessioni Consapevoli è un momento di ascolto e di incontro, pensato per gli adolescenti, ai loro dubbi e alle loro emozioni. Perché educare al digitale significa prima di tutto educare alla relazione, al rispetto e alla cura di sé e degli altri, anche e soprattutto dietro uno schermo.
Levento, promosso e organizzato da SINAPSI APSETS con energie lagonegresi in collaborazione con lIIS Miraglia vedrà la partecipazione di un qualificato panel di relatori composto da Maria Teresa Ferraro, laureata in Psicologia per Sinapsi; Valentina Velardi, docente e referente per bullismo e cyberbullismo dellIIS Miraglia; il Commissario straordinario Francesco Paolo DAlessio; Gianni Pittella, già Sindaco; il dirigente scolastico dellIIS Miraglia Lorenzo Santandrea; la Presidente del Corecom Basilicata Assunta Mitidieri; Mirna Mastronardi, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e fondatrice di Dea x sempre; e S.E. il Signor Prefetto Michele Campanaro.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|22/01/2026 - Connessioni consapevoli: incontro a Lauria dedicato agli studenti
Viviamo in un tempo in cui essere connessi è naturale, quasi inevitabile. Per gli adolescenti, la rete non è solo uno strumento: è uno spazio di relazione, di espressione, di costruzione dellidentità. Ma proprio lì, dove si cerca appartenenza e riconoscimento, possono annid...-->continua
|
|
|22/01/2026 - WWF Potenza e Aree Interne: grave deturpazione del ''Ponte del Diavolo'' a Tolve
WWF Potenza e Aree Interne: grave deturpazione del Ponte del Diavolo a Tolve
Il WWF Potenza e Aree Interne esprime profondo disappunto per i recenti interventi che hanno compromesso lintegrità paesaggistica e storica del cosiddetto Ponte del Diavo...-->continua
|
|
|21/01/2026 - Nasce CalankiSport: a Montalbano Jonico la nuova associazione per sport, benessere e territorio
Sarà presentata ufficialmente domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso Palazzo Rondinelli a Montalbano Jonico, la nuova associazione CalankiSport, realtà nata con lobiettivo di promuovere lo sport, il benessere e la valorizzazione del territorio attra...-->continua
|
|
|21/01/2026 - San Carlo, prima in Basilicata: ablazione della fibrillazione atriale con elettroporazione
Eseguita per la prima volta in Basilicata, nella Cardiologia dellospedale San Carlo di Potenza, una procedura di ablazione della fibrillazione atriale mediante elettroporazione, una tecnica di ultima generazione per il trattamento delle aritmie cardiache.
-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV