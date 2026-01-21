HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Turismo: fare rete per migliorare laccoglienza e valorizzare le professionalità

21/01/2026

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso lOpen Space APT Basilicata di Matera, si terrà la seconda tavola rotonda promossa dallagenzia Martulli Viaggi, in collaborazione con APT Basilicata.
Lincontro, dal titolo Operatori e servizi turistici: fare rete per promuovere lo sviluppo turistico e territoriale, sarà dedicato al tema della collaborazione tra operatori turistici, servizi e istituzioni, con lobiettivo di migliorare laccoglienza e valorizzare le competenze professionali che operano sul territorio.

La tavola rotonda intende stimolare un confronto costruttivo sui margini di miglioramento nei trasporti, nei servizi turistici e nelle capacità ricettive della città, individuando soluzioni condivise in grado di innalzare la qualità dellesperienza del visitatore e, allo stesso tempo, rafforzare il ruolo e il valore delle professionalità locali.

Liniziativa si configura come un momento di dialogo aperto, volto alla costruzione di un modello di accoglienza sostenibile e integrato, capace di generare benefici non solo per i turisti, ma anche per gli operatori del settore e per la comunità ospitante.

Interverranno:

Giuseppe Colucci, esperto in destination management e sviluppo locale

Marilisa DErcole, rappresentante Associazione B&B Matera

Marcella Di Feo, Ufficio Marketing APT Basilicata

Giacinto Marchionna, amministratore Tourismore

Tommaso Mariani, presidente Consorzio Albergatori Matera

Leonardo Montemurro, presidente CNA Matera

Simona Orsi, assessora al Turismo del Comune di Matera

A moderare il dibattito sarà Ivana Calciano, Team Open Space APT Basilicata.

Lincontro è aperto al pubblico. Sono invitati a partecipare operatori turistici, associazioni di categoria, istituzioni, professionisti del settore e cittadini interessati.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
21/01/2026 - Turismo: fare rete per migliorare laccoglienza e valorizzare le professionalità

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso lOpen Space APT Basilicata di Matera, si terrà la seconda tavola rotonda promossa dallagenzia Martulli Viaggi, in collaborazione con APT Basilicata.
Lincontro, dal titolo Operatori e servizi turistici: fare rete per pro...-->continua
21/01/2026 - A Ferrandina la sessione conclusiva del corso WATDEV

Sarà la sala consiliare del Comune di Ferrandina a ospitare, venerdì 23 gennaio, alle ore 9.00, la giornata conclusiva del percorso internazionale di formazione dedicato alla gestione sostenibile dellacqua e alla resilienza climatica in agricoltura. Lappunt...-->continua
21/01/2026 - Giornata formativa dedicata a persone con fragilità

L'ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata conferma il proprio impegno nella tutela delle categorie fragili, organizzando una giornata formativa rivolta alle persone con specifiche necessità. Lincontro si terrà venerdì 23 gennaio 2026, dalle ore 10:...-->continua
21/01/2026 - Giornata nazionale della prevenzione veterinaria: convegno il 25 gennaio a Potenza

In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, appuntamento istituito ufficialmente con la Legge 49/ 2025, la Regione Basilicata promuove un convegno intitolato "La Forza della diversità per una salute unica". Levento si terrà domenica 2...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo