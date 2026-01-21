|
|
|Turismo: fare rete per migliorare laccoglienza e valorizzare le professionalità
21/01/2026
|Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso lOpen Space APT Basilicata di Matera, si terrà la seconda tavola rotonda promossa dallagenzia Martulli Viaggi, in collaborazione con APT Basilicata.
Lincontro, dal titolo Operatori e servizi turistici: fare rete per promuovere lo sviluppo turistico e territoriale, sarà dedicato al tema della collaborazione tra operatori turistici, servizi e istituzioni, con lobiettivo di migliorare laccoglienza e valorizzare le competenze professionali che operano sul territorio.
La tavola rotonda intende stimolare un confronto costruttivo sui margini di miglioramento nei trasporti, nei servizi turistici e nelle capacità ricettive della città, individuando soluzioni condivise in grado di innalzare la qualità dellesperienza del visitatore e, allo stesso tempo, rafforzare il ruolo e il valore delle professionalità locali.
Liniziativa si configura come un momento di dialogo aperto, volto alla costruzione di un modello di accoglienza sostenibile e integrato, capace di generare benefici non solo per i turisti, ma anche per gli operatori del settore e per la comunità ospitante.
Interverranno:
Giuseppe Colucci, esperto in destination management e sviluppo locale
Marilisa DErcole, rappresentante Associazione B&B Matera
Marcella Di Feo, Ufficio Marketing APT Basilicata
Giacinto Marchionna, amministratore Tourismore
Tommaso Mariani, presidente Consorzio Albergatori Matera
Leonardo Montemurro, presidente CNA Matera
Simona Orsi, assessora al Turismo del Comune di Matera
A moderare il dibattito sarà Ivana Calciano, Team Open Space APT Basilicata.
Lincontro è aperto al pubblico. Sono invitati a partecipare operatori turistici, associazioni di categoria, istituzioni, professionisti del settore e cittadini interessati.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
