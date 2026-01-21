Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso lOpen Space APT Basilicata di Matera, si terrà la seconda tavola rotonda promossa dallagenzia Martulli Viaggi, in collaborazione con APT Basilicata.

Lincontro, dal titolo Operatori e servizi turistici: fare rete per promuovere lo sviluppo turistico e territoriale, sarà dedicato al tema della collaborazione tra operatori turistici, servizi e istituzioni, con lobiettivo di migliorare laccoglienza e valorizzare le competenze professionali che operano sul territorio.



La tavola rotonda intende stimolare un confronto costruttivo sui margini di miglioramento nei trasporti, nei servizi turistici e nelle capacità ricettive della città, individuando soluzioni condivise in grado di innalzare la qualità dellesperienza del visitatore e, allo stesso tempo, rafforzare il ruolo e il valore delle professionalità locali.



Liniziativa si configura come un momento di dialogo aperto, volto alla costruzione di un modello di accoglienza sostenibile e integrato, capace di generare benefici non solo per i turisti, ma anche per gli operatori del settore e per la comunità ospitante.



Interverranno:



Giuseppe Colucci, esperto in destination management e sviluppo locale



Marilisa DErcole, rappresentante Associazione B&B Matera



Marcella Di Feo, Ufficio Marketing APT Basilicata



Giacinto Marchionna, amministratore Tourismore



Tommaso Mariani, presidente Consorzio Albergatori Matera



Leonardo Montemurro, presidente CNA Matera



Simona Orsi, assessora al Turismo del Comune di Matera



A moderare il dibattito sarà Ivana Calciano, Team Open Space APT Basilicata.



Lincontro è aperto al pubblico. Sono invitati a partecipare operatori turistici, associazioni di categoria, istituzioni, professionisti del settore e cittadini interessati.