|Giornata nazionale della prevenzione veterinaria: convegno il 25 gennaio a Potenza
21/01/2026
|In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, appuntamento istituito ufficialmente con la Legge 49/ 2025, la Regione Basilicata promuove un convegno intitolato "La Forza della diversità per una salute unica". Levento si terrà domenica 25 gennaio 2026 a Potenza, nella sede dellOrdine dei Medici Veterinari della Provincia di Potenza in Via della Chimica, n. 61. L'iniziativa nasce per promuovere la consapevolezza sull'importanza della medicina veterinaria preventiva in un'ottica integrata "One Health" che unisce la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Il riconoscimento di questa giornata rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il ruolo dei medici veterinari e delle strutture sanitarie nella promozione della sicurezza alimentare, della biosicurezza degli allevamenti, del contrasto all'antibiotico-resistenza e della tutela degli ecosistemi.
Il programma dei lavori, che inizierà alle ore 9 con la registrazione dei partecipanti, prevede una serie di relazioni tecniche curate da esperti del settore e docenti universitari. Durante la mattinata verranno approfonditi temi cruciali quali il contributo della Sanità Veterinaria Pubblica alla sicurezza collettiva, il ruolo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per la salute ambientale e l'importanza della tracciabilità e dei sistemi informatizzati nella prevenzione delle malattie. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla biodiversità zootecnica come strategia preventiva, al monitoraggio dei tumori animali e alle sinergie tra la protezione civile e i servizi veterinari. L'incontro - moderato da Giovanni Gioioso - si concluderà con un dibattito che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti degli ordini professionali, medici veterinari e associazioni di categoria.
