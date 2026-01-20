Sabato 24 gennaio, a Melfi presso lHotel Il Castagneto, con inizio alle ore 18:00 si terrà la presentazione della Guida Vitae 2026 - edita dallAssociazione Italiana Sommelier - con la presenza dei produttori lucani che racconteranno i vini selezionati che rappresentano le eccellenze lucane inserite nella Guida.

A dare lustro a questa manifestazione, per sottolineare ancora una volta la crescita della nostra regione nel panorama vitivinicolo italiano, la presenza del presidente nazionale dellAssociazione Italiana Sommelier, Sandro Camilli affiancato dal presidente AIS Basilicata, Eugenio Tropeano e dai 3 Delegati territoriali (Potenza, Matera e Vulture).

Levento sarà condotto dal giornalista RAI Gianluca Semprini, che ci guiderà allinterno della Guida con la presentazione del nuovo prodotto editoriale, che da questanno sarà disponibile anche in inglese in versione digitale per gli operatori e buyer esteri, e lassegnazione dei riconoscimenti per le eccellenze territoriali tra le 36 aziende presenti nella Guida. Al termine della manifestazione, è previsto un grande banco dassaggio di tutti i vini, aperto ai soci, agli operatori professionali e ai giornalisti presenti.

Ledizione 2026 della Guida Vitae  ha dichiarato il Presidente AIS Basilicata, Eugenio Tropeano  rappresenta una svolta importante: unopera che unisce rigore e visione, tecnica e racconto, ordine e poesia. I numeri diventano così il linguaggio attraverso cui si esprime la complessità del vino italiano e dunque anche della Basilicata. Con questa edizione  ha concluso Tropeano  lAssociazione Italiana Sommelier riafferma il proprio ruolo di osservatore, interprete e narratore del mondo vitivinicolo, guidando il pubblico attraverso un viaggio che è sensoriale, culturale e, come sempre, profondamente umano.