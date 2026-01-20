|
|Guida VITAE 2026: a Melfi la presentazione delle grandi eccellenze lucane
20/01/2026
|Sabato 24 gennaio, a Melfi presso lHotel Il Castagneto, con inizio alle ore 18:00 si terrà la presentazione della Guida Vitae 2026 - edita dallAssociazione Italiana Sommelier - con la presenza dei produttori lucani che racconteranno i vini selezionati che rappresentano le eccellenze lucane inserite nella Guida.
A dare lustro a questa manifestazione, per sottolineare ancora una volta la crescita della nostra regione nel panorama vitivinicolo italiano, la presenza del presidente nazionale dellAssociazione Italiana Sommelier, Sandro Camilli affiancato dal presidente AIS Basilicata, Eugenio Tropeano e dai 3 Delegati territoriali (Potenza, Matera e Vulture).
Levento sarà condotto dal giornalista RAI Gianluca Semprini, che ci guiderà allinterno della Guida con la presentazione del nuovo prodotto editoriale, che da questanno sarà disponibile anche in inglese in versione digitale per gli operatori e buyer esteri, e lassegnazione dei riconoscimenti per le eccellenze territoriali tra le 36 aziende presenti nella Guida. Al termine della manifestazione, è previsto un grande banco dassaggio di tutti i vini, aperto ai soci, agli operatori professionali e ai giornalisti presenti.
Ledizione 2026 della Guida Vitae ha dichiarato il Presidente AIS Basilicata, Eugenio Tropeano rappresenta una svolta importante: unopera che unisce rigore e visione, tecnica e racconto, ordine e poesia. I numeri diventano così il linguaggio attraverso cui si esprime la complessità del vino italiano e dunque anche della Basilicata. Con questa edizione ha concluso Tropeano lAssociazione Italiana Sommelier riafferma il proprio ruolo di osservatore, interprete e narratore del mondo vitivinicolo, guidando il pubblico attraverso un viaggio che è sensoriale, culturale e, come sempre, profondamente umano.
|
