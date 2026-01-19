Accordo Ue-Mercosur: comparti agricoli e zootecnici lucani ad alta esposizione



Ci sono comparti agricoli e zootecnici lucani ad alta esposizione per gli effetti dellaccordo Ue-Mercosur. Il Mercosur è molto competitivo nella carne bovina (Brasile e Argentina in particolare). I costi di produzione sono più bassi rispetto agli standard Ue. Anche se laccordo prevede quote limitate, la pressione sui prezzi può colpire piccoli allevamenti lucani; aree interne e marginali. Rischio principale: calo dei prezzi allorigine e riduzione della redditività. A sottolinearlo è la Cia-Agricoltori Potenza e Matera che nellanalisi sottolinea inoltre che i paesi Mercosur sono grandi esportatori di cereali a basso costo e la Basilicata è forte nel grano duro. Il grano UE non è completamente liberalizzato, ma i prezzi internazionali fanno da riferimento, basta un aumento dellofferta globale per deprimere il mercato. Di qui il rischio pressione sui prezzi, soprattutto per aziende non orientate alla qualità certificata. Ancora, il miele sudamericano entra già oggi in UE a prezzi molto bassi. Con laccordo maggiore concorrenza, rischio confusione per il consumatore se letichettatura non è chiara. Critico per la piccola apicoltura lucana, già fragile. Secondo Cia, per la Basilicata, laccordo penalizza soprattutto lagricoltura commodity (prezzo basso, grandi volumi) e premia quella identitaria e di qualità.

Il vero rischio è per le piccole aziende non differenziate, mentre chi punta su qualità, certificazione e trasformazione locale è molto più protetto.



Il presidente nazionale di Cia-Agricoltori, Cristiano Fini: La qualità del nostro Made in Italy agroalimentare non si baratta. Per questo, sebbene soddisfatti per la soglia di salvaguardia scesa al 5% come da noi richiesto, continuiamo a legare il nostro sì allaccordo Ue-Mercosur solo a parità di regole e condizioni, e a controlli serratissimi, davvero allaltezza di standard produttivi e sanitari che i nostri agricoltori e allevatori sostengono con responsabilità e sacrifici e che sono dovuti a tutti i cittadini europei. Attenzione, -continua Fini- tutta la partita sulla reciprocità è ancora un elenco di promesse e preannunciate proposte, arrivate dallultimo Agrifish in risposta alle nostre pressioni e al lavoro importante fatto dalle nostre istituzioni. A Cia non bastano le intenzioni e lItalia deve continuare a presidiare laccordo, come fatto in questi ultimi mesi, e isolandolo da qualsivoglia questione geopolitica internazionale che possa minare lEuropa. La sfida è complessa, ma -per Cia- è essenziale ottenere un regolamento stringente e dettagliato che, tanto per cominciare, a fronte di quel 5%, soglia di variazione prezzo-volume per far scattare le indagini, preveda lattivazione automatica della clausola. Inoltre, servono controlli sulle importazioni di gran lunga oltre il 50% dei prodotti e occorre che sia ferreo lallineamento agli standard di produzione e fitosanitari, portando allo zero tecnico i livelli massimi di residui contenenti in prodotti come la frutta. Sullimport di carne e riso -precisa Fini- non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Non è accettabile che nei nostri mercati entrino prodotti coltivati o allevati con sostanze e metodi vietati in Europa e in quantità che danneggiano il mercato interno. Ne va della salute dei cittadini e della tenuta delle nostre aziende. Il Mercosur -sostiene da sempre Cia- è unopportunità per alcuni settori di punta dellexport, come vini e formaggi, ancora di più pensando alle Dop e Igp italiane. In ballo per lEuropa un valore potenziale pari a quasi 5 miliardi e una crescita per il Made in Italy agroalimentare superiore al mezzo miliardo.Su questo fronte possiamo alzare, ulteriormente, lasticella -conclude Fini- in termini di protezione e promozione. Strategico intervenire adesso, definitivamente, sul giusto prezzo da riconoscere ai produttori, fare campagne sulla nostra cultura del cibo buono e sano, come sul lavoro insostituibile dei nostri agricoltori, dimostrare che gli accordi commerciali valgono quando creano efficienza, competitività e vantaggi reciproci. Il tempo a disposizione per aggiustare il tiro è quello del negoziato con il Parlamento Ue e i 27 governi, che adesso dovrà affrontare la nuova proposta. Cia e la sua mobilitazione è concentrata su queste carte.