Carbone: tartufo bianco del Serrapotamo e Carosella Lucana al centro di un incontro operativo con ALSIA 15/01/2026 Si è svolta oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Carbone, una importante riunione operativa che ha visto al centro due asset strategici per lo sviluppo del territorio del Serrapotamo e dellintera Basilicata: il tartufo bianco pregiato del Serrapotamo e la Carosella Lucana, simboli di biodiversità, identità e nuove opportunità economiche.

Allincontro hanno partecipato il Direttore dellALSIA, dott. Michele Blasi, il funzionario ALSIA dott. Domenico Cerbino, il dott. Michele DArino, in rappresentanza della filiera dei cereali antichi del Pollino, e il Sindaco del Comune di Carbone, dott. Mariano Mastropietro.

Tartufo, ecosistemi e marketing territoriale

Alle ore 15:00 si è svolto un incontro operativo con il Direttivo dellAssociazione Tartufai del Serrapotamo E.T.S., durante il quale sono state affrontate le principali criticità ed emergenze che interessano il comparto tartufigeno.

Il confronto con il Direttore dellALSIA ha permesso di approfondire:

la tutela e valorizzazione delle tartufaie naturali, degli ecosistemi e degli habitat;

la necessità di progetti strutturati per la salvaguardia ambientale e la gestione sostenibile delle risorse;

la volontà condivisa di aggiornare e adeguare la normativa regionale alle nuove esigenze del settore;

il ruolo del tartufo come strumento di marketing territoriale, capace di generare valore economico, turistico e culturale.

È emersa con forza limportanza dellorganizzazione, della formazione e della responsabilità condivisa come elementi chiave per rendere il settore competitivo e duraturo nel tempo.

Carosella Lucana: avviato il percorso per il riconoscimento I.G.P.

Conclusa la prima fase, alle ore 16:30 si è aperta una lunga e articolata discussione operativa finalizzata alla costituzione del Comitato promotore per il riconoscimento della Farina di Carosella Lucana I.G.P.

In apertura dei lavori, il Sindaco Mariano Mastropietro ha dichiarato:

Lobiettivo di oggi è chiaro e univoco: avviare formalmente il percorso per il riconoscimento della Farina di Carosella Lucana I.G.P. attraverso la costituzione del Comitato promotore. Come Comune mettiamo a disposizione il nostro supporto istituzionale, ma il percorso è nelle mani di chi produce, trasforma e lavora ogni giorno su questo grano. Ascolteremo esperienze concrete, come quella della filiera della Carosella e dellAssociazione dei Tartufai del Serrapotamo, che dimostrano come organizzazione, tempo e responsabilità condivisa portino risultati veri.

Durante il confronto sono stati ripercorsi:

la storia e le origini della Carosella Lucana, profondamente legate al territorio;

il ruolo degli attori locali e delle esperienze maturate, in particolare quello della filiera dei cereali antichi del Pollino, promotrice del percorso che ha portato al riconoscimento della Carosella come MEB - Materiale Eterogeneo Biologico;

la possibilità del riconoscimento DOP come ulteriore valore aggiunto per un prodotto identitario;

le prospettive di sviluppo per prodotti derivati come pane, pasta, biscotti e prodotti da forno;

le opportunità per lintero territorio lucano e per le nuove generazioni, in unottica di connessione tra tradizione e innovazione e apertura a nuovi mercati.

Il Direttore dellALSIA, Michele Blasi, ha ribadito un concetto centrale per il futuro del progetto:

Non basta certificare un prodotto: occorre garantire continuità produttiva e quantitativi adeguati per i mercati locali, nazionali e internazionali.

La Carosella Lucana: dati e caratteristiche

Grazie allattività di studio e ricerca dellALSIA (caratterizzazione morfologica, fenologica, genetica e nutrizionale), la Carosella Lucana è stata riconosciuta come Materiale Eterogeneo Biologico (MEB) ai sensi del Regolamento (UE) 848/2018 e del Regolamento (UE) 2021/1189, con notifica avvenuta il 10 settembre 2025 da parte del CREA  sede di Milano, delegato dal MASAF.

Per la campagna agricola 2025, lALSIA ha distribuito circa 80 quintali di seme biologico certificato, dando priorità ai produttori organizzati in filiera. Per le campagne 20262027 le quantità saranno incrementate, vista la forte richiesta.

La Carosella Lucana è un miscuglio composto da sei popolazioni:

1. Aristata con glume bianche

2. Aristata con glume rosse

3. Aristata con glume maculate

4. Mutica con glume bianche

5. Mutica con glume rosse

6. Mutica con glume maculate

Coltivata tra i 600 e i 1.200 metri di altitudine, consente di ottenere una farina con basso contenuto di glutine, molto apprezzata dai consumatori. È particolarmente indicata per la produzione di biscotti, grazie allelevata elasticità della maglia glutinica, ed è utilizzata anche per pane, prodotti dolciari e pasta fresca.

Attualmente in Basilicata la superficie coltivata a Carosella si aggira intorno ai 200 ettari. Nel territorio della Serrapotina opera una filiera organizzata di produttori di grani antichi del Pollino, riuniti in unassociazione composta da 23 operatori tra produttori, molini e trasformatori.

La produzione locale viene assorbita principalmente dai Molini Arleo e Cantisani, ai quali si sono recentemente aggiunti il Molino Gaudioso di Latronico e il Molino DAgostino. I soli due principali molini commercializzano annualmente circa 1.300 - 1.400 quintali di prodotto.



