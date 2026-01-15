L'Apt Basilicata partecipa per la prima volta a Matka, il principale salone del turismo del Nord Europa, in programma a Helsinki da oggi 15 gennaio a domenica 18 gennaio.

La Basilicata condividerà con altre regioni l'area espositiva italiana, allestita con il supporto dell'Ambasciata d'Italia in Finlandia. L'obiettivo della missione sarà riattivare i contatti con un mercato che presenta caratteristiche favorevoli per la destinazione: i collegamenti aerei diretti tra gli scali finlandesi e gli aeroporti pugliesi facilitano l'accessibilità, mentre il pubblico scandinavo mostra un interesse consolidato per il turismo all'aria aperta e le destinazioni autentiche.





Abbiamo voluto intendere questa partecipazione come una missione di contatto - spiega il direttore generale dellApt, Margherita Sarli - per capire gli spazi di collaborazione che si possono aprire anche con lIstituto Italiano di Cultura e in continuità con linteresse mostrato dallAmbasciata che, lo scorso anno, ha già promosso una mostra dedicata agli scatti di Domenico Notarangelo.



Il programma della missione, infatti, prevede oltre alla partecipazione alla fiera Matka, lincontro nel pomeriggio di oggi con il Direttore Generale dellIstituto Italiano di Cultura, Adriano Stendardo, mentre in mattinata, lincontro con lambasciatore, Nicola Todaro Marescotti.





La strategia promozionale punterà sui contenuti più coerenti con le preferenze del target nordeuropeo: natura, sostenibilità, turismo attivo e il cineturismo in ragione della grande passione per la serie tv "Imma Tataranni - Sostituto procuratore". La regione si proporrà con cinque parchi naturali, oltre 20 itinerari cicloturistici e una rete di sentieri escursionistici consultabili attraverso l'app gratuita Basilicata Free To Move, i siti routebasilicata.it e basilicataturistica.it e piattaforme digitali specializzate. L'offerta spazierà dalle dorsali appenniniche alle valli, dai calanchi ai borghi storici, combinando paesaggio, spiritualità, enogastronomia e infrastrutture per attività outdoor come zipline e ponti tibetani.



Tra i temi centrali della promozione ci sarà Matera, che nel 2026 ricopre il ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo insieme a Tétouan, in Marocco.