|Apt Basilicata, missione di contatto ad Helsinki in occasione della fiera Matka
15/01/2026
|L'Apt Basilicata partecipa per la prima volta a Matka, il principale salone del turismo del Nord Europa, in programma a Helsinki da oggi 15 gennaio a domenica 18 gennaio.
La Basilicata condividerà con altre regioni l'area espositiva italiana, allestita con il supporto dell'Ambasciata d'Italia in Finlandia. L'obiettivo della missione sarà riattivare i contatti con un mercato che presenta caratteristiche favorevoli per la destinazione: i collegamenti aerei diretti tra gli scali finlandesi e gli aeroporti pugliesi facilitano l'accessibilità, mentre il pubblico scandinavo mostra un interesse consolidato per il turismo all'aria aperta e le destinazioni autentiche.
Abbiamo voluto intendere questa partecipazione come una missione di contatto - spiega il direttore generale dellApt, Margherita Sarli - per capire gli spazi di collaborazione che si possono aprire anche con lIstituto Italiano di Cultura e in continuità con linteresse mostrato dallAmbasciata che, lo scorso anno, ha già promosso una mostra dedicata agli scatti di Domenico Notarangelo.
Il programma della missione, infatti, prevede oltre alla partecipazione alla fiera Matka, lincontro nel pomeriggio di oggi con il Direttore Generale dellIstituto Italiano di Cultura, Adriano Stendardo, mentre in mattinata, lincontro con lambasciatore, Nicola Todaro Marescotti.
La strategia promozionale punterà sui contenuti più coerenti con le preferenze del target nordeuropeo: natura, sostenibilità, turismo attivo e il cineturismo in ragione della grande passione per la serie tv "Imma Tataranni - Sostituto procuratore". La regione si proporrà con cinque parchi naturali, oltre 20 itinerari cicloturistici e una rete di sentieri escursionistici consultabili attraverso l'app gratuita Basilicata Free To Move, i siti routebasilicata.it e basilicataturistica.it e piattaforme digitali specializzate. L'offerta spazierà dalle dorsali appenniniche alle valli, dai calanchi ai borghi storici, combinando paesaggio, spiritualità, enogastronomia e infrastrutture per attività outdoor come zipline e ponti tibetani.
Tra i temi centrali della promozione ci sarà Matera, che nel 2026 ricopre il ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo insieme a Tétouan, in Marocco.
15/01/2026 - Al via campagna social a favore delle donne iraniane
La libertà delle donne non è una concessione culturale né geografica: è un diritto umano fondamentale. Da questo principio nasce la campagna social La loro voce è la nostra voce, uniniziativa di solidarietà e presa di posizione pubblica a sostegno delle donne iraniane, ch...
